Kütahya Valisi Işın, Eskişehir'e atanan Şahin'e başarı belgesi takdim etti - Son Dakika
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Kütahya Valisi Işın, Eskişehir'e atanan Şahin'e başarı belgesi takdim etti

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Kütahya Valisi Işın, Eskişehir\'e atanan Şahin\'e başarı belgesi takdim etti
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Eskişehir Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü'ne atanan Erdoğan Şahin, Kütahya Valisi Musa Işın tarafından makamında kabul edildi. Kütahya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü görevini yürüten Şahin'e Işın, başarı belgesi takdim etti ve yeni görevinde başarı diledi.

Kütahya Valisi Musa Işın, Eskişehir Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü'ne atanan Erdoğan Şahin'i makamında kabul etti.

Kütahya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü görevini yürüten Şahin'e yeni görevinde başarılar dileyen Vali Işın, Kütahya'da gerçekleştirdiği başarılı çalışmalardan dolayı kendisine teşekkür etti.

Ziyaret sırasında Vali Musa Işın, Erdoğan Şahin'e başarı belgesi takdim ederek yeni görevinde başarı temennisinde bulundu.

Kaynak: İHA
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