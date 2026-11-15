Kütahya'da otomobil traktörle çarpıştı, 5 yaralıdan birinin hayati tehlikesi var - Son Dakika
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Kütahya'da otomobil traktörle çarpıştı, 5 yaralıdan birinin hayati tehlikesi var

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Kütahya\'da otomobil traktörle çarpıştı, 5 yaralıdan birinin hayati tehlikesi var
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Kütahya-Tavşanlı kara yolu Köprüören Kavşağı'nda otomobil ile traktör çarpıştı, kazada sürücüler ve otomobildeki 3 kişi olmak üzere 5 kişi yaralandı. Sağlık ekiplerince Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kütahya'da otomobilin traktörle çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

M.A. yönetimindeki 03 BD 520 plakalı otomobil, Kütahya- Tavşanlı kara yolu Köprüören Kavşağı'nda H.Ş. idaresindeki 43 ACV 653 plakalı traktörle çarpıştı.

Kazayı görenlerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücüler ile otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Sağlık ekiplerince Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan H.Ş'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Kütahya'da otomobil traktörle çarpıştı, 5 yaralıdan birinin hayati tehlikesi var - Son Dakika
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