İndirimli boy aynası izdihama neden oldu! Mağaza açılışında tartışma çıktı

İndirimli boy aynası izdihama neden oldu! Mağaza açılışında tartışma çıktıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kütahya'da yeni açılan bir mağazanın indirim kampanyası yoğun ilgi gördü. Uygun fiyatlı boy aynası satın almak isteyen vatandaşlar arasında tartışma çıkarken mağaza açılışında izdiham yaşandı.
Kütahya'da bir mağazanın açılışına özel düzenlediği indirim kampanyası, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Özellikle indirimli fiyatla satışa sunulan boy aynasını almak isteyenler arasında tartışma çıktı.
MAĞAZA AÇILIŞINDA İZDİHAM
İndirimli ürünlere ulaşmak isteyen vatandaşların oluşturduğu yoğunluk nedeniyle mağaza açılışında izdiham yaşandı. Boy aynası almak isteyenler arasında çıkan tartışma, açılıştaki hareketliliği artırdı.
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“Market market dolaşıp aynı ürünün daha ucuzunu arayan koyunlar,kendi düşen ağlamaz...”Tüm yorumlar (13)
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