İndirimli boy aynası izdihama neden oldu! Mağaza açılışında tartışma çıktı - Son Dakika
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İndirimli boy aynası izdihama neden oldu! Mağaza açılışında tartışma çıktı

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İndirimli boy aynası izdihama neden oldu! Mağaza açılışında tartışma çıktı
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13 yorum
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İndirimli boy aynası izdihama neden oldu! Mağaza açılışında tartışma çıktı
Haber Videosu

Kütahya'da yeni açılan bir mağazanın indirim kampanyası yoğun ilgi gördü. Uygun fiyatlı boy aynası satın almak isteyen vatandaşlar arasında tartışma çıkarken mağaza açılışında izdiham yaşandı.

Kütahya'da bir mağazanın açılışına özel düzenlediği indirim kampanyası, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Özellikle indirimli fiyatla satışa sunulan boy aynasını almak isteyenler arasında tartışma çıktı.

MAĞAZA AÇILIŞINDA İZDİHAM

İndirimli ürünlere ulaşmak isteyen vatandaşların oluşturduğu yoğunluk nedeniyle mağaza açılışında izdiham yaşandı. Boy aynası almak isteyenler arasında çıkan tartışma, açılıştaki hareketliliği artırdı.

Okurların en beğendiği yorum

“Market market dolaşıp aynı ürünün daha ucuzunu arayan koyunlar,kendi düşen ağlamaz...”

Tüm yorumlar (13)
KütahyaGüncelSon Dakika

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1000

    Yorumlar (13)

  • Tuncer Okan Tuncer Okan:
    Market market dolaşıp aynı ürünün daha ucuzunu arayan koyunlar,kendi düşen ağlamaz... 6 5 Yanıtla
    Mustafa Demir Mustafa Demir:
    koyun derken? asıl koyun sensin 6 3
  • Camoka99 Camoka99:
    bide su tıplere bak nede bakarlar ya boylarına maşallah çok güzeller 6 3 Yanıtla
  • Ahmet Kanpak Ahmet Kanpak:
    Bu ülkenin insanları rezil olmaya müstahak. 3 5 Yanıtla
  • Ahmet Kanpak Ahmet Kanpak:
    Yazıklar yazıklar yazıklar olsun 1000 defa yazıklar olsun. 4 1 Yanıtla
  • Deniz Gürbüz Deniz Gürbüz:
    Boy aynası önemlidir koşsunlar tabiki 4 1 Yanıtla
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SON DAKİKA: İndirimli boy aynası izdihama neden oldu! Mağaza açılışında tartışma çıktı - Son Dakika
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