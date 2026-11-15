5 maçta sıfır çektik ama umutlar tükenmedi! İşte o ihtimal - Son Dakika
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5 maçta sıfır çektik ama umutlar tükenmedi! İşte o ihtimal

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5 maçta sıfır çektik ama umutlar tükenmedi! İşte o ihtimal
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5 maçta sıfır çektik ama umutlar tükenmedi! İşte o ihtimal
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UEFA Uluslar A Ligi'nde oynadığı 5 maçın tamamını kaybeden A Milli Futbol Takımı'nın, son karşılaşmalar öncesinde ligde kalma ihtimali devam ediyor. Grupta puansız olarak son sırada bulunan ay-yıldızlılar, Fransa deplasmanında alacağı sonuçla kaderini belirleyecek. Türkiye'nin A Ligi'nde kalabilmesi için diğer gruplardaki sonuçlar da büyük önem taşıyor.

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta istediği sonuçları alamadı. Oynadığı ilk 5 karşılaşmanın tamamından mağlubiyetle ayrılan ay-yıldızlı ekip, henüz puanla tanışamadı.

Türkiye, Kocaeli'de Fransa'ya 1-0, Bursa'da İtalya'ya 4-1, Belçika deplasmanında 3-0, Bologna'da İtalya'ya 3-1 ve İzmir'de Belçika'ya 2-1 mağlup oldu.

Grupta İtalya ve Fransa 10'ar puanla ilk iki sırada yer alırken, Belçika'nın 9 puanı bulunuyor. Türkiye ise puansız olarak son sırada bulunuyor.

5 maçta sıfır çektik ama umutlar tükenmedi! İşte o ihtimal

A LİGİ'NDE KALMA İHTİMALİ DEVAM EDİYOR

A Milli Takım'ın 5 maçta puan alamamasına rağmen UEFA Uluslar A Ligi'nde kalma şansı matematiksel olarak sürüyor. Turnuvanın statüsüne göre A Ligi'ndeki dört grubun son sırasında yer alan takımlardan puan ve averaj bakımından en kötü durumdaki iki ekip doğrudan B Ligi'ne düşecek.

5 maçta sıfır çektik ama umutlar tükenmedi! İşte o ihtimal

Diğer iki takım ise B Ligi'nden gelen ekiplerle play-off oynayacak. Bu nedenle Türkiye'nin Fransa karşısında alacağı sonuç kadar diğer gruplardaki karşılaşmalar da belirleyici olacak.

5 maçta sıfır çektik ama umutlar tükenmedi! İşte o ihtimal

GÖZLER DİĞER GRUPLARDAKİ SONUÇLARDA

Son maçlar öncesinde Türkiye, -10 averajla 1. Grup'un son sırasında bulunuyor. Diğer gruplarda ise Sırbistan -7, Çekya -10 averajla puansız durumda. Dördüncü grubun son sırasında yer alan Norveç'in ise 3 puanı bulunuyor.

Ay-yıldızlıların Fransa karşısında alacağı puan veya puanlar, doğrudan küme düşme tehlikesinden kurtulma mücadelesinde kritik rol oynayacak. Türkiye'nin diğer takımlarla arasındaki puan ve averaj farkı, son maçların ardından netleşecek.

5 maçta sıfır çektik ama umutlar tükenmedi! İşte o ihtimal

FRANSA-TÜRKİYE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki altıncı ve son maçında Fransa ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Bordeaux kentindeki Matmut Atlantique Stadı'nda oynanacak mücadele, Türkiye saatiyle 22.45'te başlayacak. Karşılaşma ATV ekranlarından canlı yayımlanacak.

Müsabakayı İngiltere Futbol Federasyonundan Chris Kavanagh yönetecek. Kavanagh'ın yardımcılıklarını Dan Cook ve Ian Hussin yapacak. Dördüncü hakem ise Robert Jones olacak. Grubun diğer karşılaşmasında Belçika ile İtalya, Brüksel'de TSİ 22.45'te karşılaşacak.

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A Milli Futbol TakımıUluslar LigiTürkiyeFransaSporSon Dakika

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    Yorumlar (4)

  • vedat cici vedat cici:
    altın tepside sunsan 5 gol avantaj verselerde bu takım gene içine eder 2 0
  • Alperen Kaya Alperen Kaya:
    Ancak reziller liginde oynarlar içlerinden 5 i hariç 1 0
  • vedat cici vedat cici:
    hoca kovulur olacağı budur 0 0
  • Kmal e Kmal e:
    ölme eşşeğim ölme 0 0
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SON DAKİKA: 5 maçta sıfır çektik ama umutlar tükenmedi! İşte o ihtimal - Son Dakika
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