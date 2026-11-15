Bariyerlere çarpan otomobilde hava yastıkları devreye girmedi: Sürücü firmaya 1 milyon liralık dava açtı - Son Dakika
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Bariyerlere çarpan otomobilde hava yastıkları devreye girmedi: Sürücü firmaya 1 milyon liralık dava açtı

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Bariyerlere çarpan otomobilde hava yastıkları devreye girmedi: Sürücü firmaya 1 milyon liralık dava açtı
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Bursa Çevre Yolu'nda yağış nedeniyle kontrolden çıkıp bariyerlere çarpan elektrikli otomobilin hava yastıkları açılmadı. Sürücü Cihat Çiftçi, firmanın kazanın korunma gerektirecek şiddette olmadığını söylemesinin ardından mahkemeye başvurdu. Avukat Özgür Coşkun, perte ayrılan araçla ilgili bilirkişi raporunun da yastıkların açılmamasını normal görmediğini belirtti.

BURSA'da, Cihat Çiftçi (28), geçen yıl satın aldığı sıfır kilometre elektrikli aracıyla kaza geçirdi. Aracının hava yastıkları açılmadığından firmanın müşteri hizmetlerini arayan Çiftçi, yetkililerin, 'kaza şiddetli olmadığı için hava yastıklarının devreye girmediği'ni söylemesi üzerine, firmaya dava açtı. Cihat Çiftçi, "Müşteri hizmetlerine anlattığımda aldığım yanıt, 'Aracımız akıllı. Yaşanan olayda, sürücü ve yolcunun korunmaya ihtiyacı olmadığı için hava yastığı açılmadı' oldu" dedi. Çiftçi, avukatı aracılığıyla firmaya 1 milyon liralık manevi tazminat davası açtı.

Kaza, 30 Kasım 2025'te Bursa Çevre Yolu Yıldırım çıkışı yakınlarında meydana geldi. Kentte müteahhitlik yapan Cihat Çiftçi, olaydan yaklaşık 3 ay önce satın aldığı sıfır kilometre elektrikli aracıyla İnegöl istikametine giderken yağış nedeniyle kontrolü kaybetti. Savrulan araç, kendi etrafında dönüp önce sağ, sonra sol ve ardından tekrar sağ bariyerlere çarpıp durdu. Çiftçi'nin yanındaki arkadaşı İ.A. hafif yaralanıp hastaneye kaldırıldı. Yara almayan Çiftçi ise aracının hava yastıklarının açılmadığını fark etti. Ertesi gün firmanın müşteri temsilcisini arayan Cihat Çiftçi, firmanın yaklaşımı üzerine avukatıyla görüşüp 1 milyon liralık manevi tazminat davası açtı.

GÜVENİLİR OLDUĞU İÇİN ALMIŞTI

Cihat Çiftçi, yaşadıklarını anlatarak, "Bu aracı alma sebeplerimden bir tanesi gerçekten de güvenilir olduğu söylenmesiydi. Araştırdığım zaman gerçekten güvenilir bir araç olarak gördüm ve araştırmalarımda da aynı şekilde çevremdeki insanlar bu şekilde tavsiyelerde bulundu" dedi.

Çiftçi, kazaya ilişkin, "Ağustos 2025'te aracımı aldım, Kasım 2025'te de trafik kazası gerçekleştirdim. Bursa otobanında seyir halindeydim. İnegöl istikametine doğru giderken hafif bir su akıntısı, birikintisi de demeyelim, akıntının üzerinde araç bir anda kendini savurdu ve etrafında dönerek bariyerlere çarpmaya başladı. Aracımın şasi ve diğer bölgelerinde büyük hasarlar almasına rağmen hava yastıklarının hiçbiri açılmadı. Bu beni kaza anında tedirgin etti. Yanımdaki arkadaşım da aynı şekilde emniyet kemeri takılıydı ama bel bölgesinden aldığı darbeler sonucunda acil olarak hastaneye sevkini gerçekleştirdik. Bunlara rağmen hiçbir şekilde hava yastığı açılmadı. Müşteri temsilcileriyle iletişime geçtiğimiz zaman aracın hava yastığı açmama sebepleri olarak, aracın yaşanan kazanın bizi korumaya ihtiyaç olacak bir darbe almayacak düzeyde olduğunu söylediler. Yani darbenin bize zarar vermeyeceği yönünde açıklama yapmalarıydı. Aldığım yanıt, 'Aracımız akıllı. Yaşanan olayda, sürücü ve yolcunun korunmaya ihtiyacı olmadığı için hava yastığı açılmadı' oldu. Halbuki kendi etrafında dönen ve bariyerlere çarpan bir araçta bir kişinin sabit kalması mümkün değildir. Yani ne kadar da emniyet kemerleri tutsa da kafa bölgelerimiz otomatik olarak sağa sola yönelmektedir. Kazada ben de sol tarafa kafamı vurdum, yanımdaki arkadaşım da bel bölgesini sağa sola sallanarak çarptı" diye konuştu.

Kaza yaptığı aracını severek aldığını dile getiren Çiftçi, "Lüks aracımın müşteri temsilcilerinden gelen darbe konusunda 'size zarar gelmeyeceği nedeniyle hava yastıklarının açılmadığını' söylemeleri üzerine ben de hukuki yollara başvurdum. Aracı aldığıma pişman değilim ama güvenlik önlemleri açısından bu kusuru gördüğüm için tekrardan aynı araca binmeye biraz daha korkularım var" dedi.

BİLİRKİŞİ: AÇILMAMASI NORMAL DEĞİL

Cihat Çiftçi durumu anlattığında şaşırdığını ifade eden avukatı Özgür Coşkun, "Yaşamış olduğu bir trafik kazası neticesinde lüks bir aracın çok şiddetli bir kazaya karışmasına rağmen bu kazada hava yastıklarının açılmadığını fark ettik ve tespit ettik. Müvekkilimiz firmaya başvuru yaptığında ise kendisine 'Araçta sizler zaten hasar almadınız, buna yönelik zaten hava yastıkları açmamış' şeklinde çelişkili beyanlarda bulunması neticesinde bizlere başvuru yaptı. Mahkemeye başvuru yapıp derhal araçta bir inceleme yapılmasını talep ettik. Yapmış olduğumuz inceleme neticesinde aracın darbe emicilerinin araçtan kopmasına rağmen, şasilerinin hepsinin bükülmesine rağmen, aracın her bölgesinin darbe almasına rağmen hava yastıklarının açmadığı bilirkişi raporuyla da tespit edildi" ifadelerini kullandı.

Müvekkilinin kazanın ardından araçların güvenliği hakkında tedirginliğinin arttığını belirten Coşkun, "Müvekkilimiz bu kazayı yaşadığında çok tedirgindi. Çünkü müvekkilimiz güvenlik sistemlerine güvenerek lüks bir araç almıştı fakat almış olduğu araçtan beklentisini karşılayamadığını gördü. Yanında yolcu olarak bulunan arkadaşı da aynı gün hastaneye sevk edilmiş ve darp-cebir raporlarını da almıştır. Fakat müvekkilimiz bu kaza neticesinde 'Hangi aracı alacağım, hangi araca artık güveneceğim' düşüncesi kendisinde hasıl olmuştur. Şu anda dahi hangi lüks araca binerse binsin, 'Acaba bu konu yine benim başıma gelir mi' düşüncesi kendisinde hala soru işaretleri açıkçası" diye konuştu.

1 MİLYON LİRALIK MANEVİ TAZMİNAT DAVASI

Avukat Coşkun, "Müşteri hizmetleri şu hususu söylüyor, 'Zaten bu kazada hava yastığı açmaması normal' diyor. Fakat müvekkilimiz yaşadığı bu kazayla alakalı lüks bir araç olmasına rağmen bunda hava yastığı açması gerektiğini düşünüyor. Öncelikle mahkemeden biz bir tespit yaptırdık. Yaptırmış olduğumuz tespit, bu araç perte ayrılmasına rağmen, şasileri işlem görmesine rağmen, aracın her yerinde darbeler olmasına rağmen hava yastıklarını açmamasının normal olmadığını ve bunun bir gizli ayıp olduğunu dile getirdik. Alınan bilirkişi raporu da aynı şekilde bu denli bir kazada hava yastıklarının açmasının normal olmadığını bizlere gösterdi. Bunun üzerine yapmış olduğumuz tespitler neticesinde Asliye Hukuk Mahkemesinde müvekkilimiz adına 1 milyon TL'lik manevi tazminat davası açtık" dedi.

Aracın tespit neticesinde perte ayrıldığını dile getiren avukat Coşkun, Çiftçi'nin başka marka bir araca bindiğini ve açtıkları manevi tazminat davasının da devam ettiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: DHA
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