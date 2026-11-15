Evlenmek için sosyal medyada isyan eden 5 kız babası inşaat kalfası muradına erdi

Arnavutköy'de inşaatlarda kalfalık yapan ve çevresinde "Suat Usta" lakabıyla tanınan Şevki Aydın, "7 yıldır dulum, kimse beni evlendirmiyor. Bir de cennet bekliyorlar. Ne cenneti" sözleriyle sosyal medyada gündem olmasının ardından dünyaevine girdi. İlk eşini kanser nedeniyle kaybeden ve 5 kızını büyütmek için yıllardır mücadele eden Aydın, esprili kişiliğiyle dikkat çekerken, yeni evliliğinin hikayesini de kendine özgü üslubuyla anlattı.

Arnavutköy'de uzun yıllardır inşaat sektöründe çalışan ve çevresinde neşeli kişiliğiyle tanınan Şevki Aydın, bir süre önce çektiği sosyal medya videosuyla gündeme geldi. Yaklaşık 7 yıldır yalnız yaşadığını ve yeniden evlenmek istediğini dile getiren Aydın'ın sözleri sosyal medyada ilgi gördü. Arkadaşlarına ve tanıdıklarına yaptığı esprili sitemle dikkat çeken Aydın, aradığı mutluluğu sonunda buldu. Bir yakınının aracılığıyla tanıştığı kişiyle evlenen Aydın'ın hikayesi, kendisini tanıyanları da sevindirdi.

İLK EŞİNİ KANSER NEDENİYLE KAYBETTİ

Sürekli güler yüzlü olmasının arkasında zorlu bir hayat hikayesi bulunduğunu anlatan Aydın, "Herkesin kendine göre bir derdi var. Ben her şeyi gırgıra, şamataya vuruyorum. Ağlarım, gülerim ama çok da gülerim. Allah gülmekten ayırmasın. Böyle olmak zorundayım. Yavrularımı ayakta tutmak için gülemesem de gülmek zorundayım" dedi.

Hayatını kaybeden eşinden duygusal sözlerle bahseden Aydın, "Allah ondan razı olsun. Allah onu cennetin en güzel yerine koysun. Ben razıydım, Allah da razı olsun. Kanser oldu, 6 sene tedavi ettirdik. Kurtaramadık, gitti. 7 senedir yalnızdım. Yalnızlık Allah'a mahsustur. Tabii insan duygulanıyor ama neticede hayat devam ediyor" ifadelerini kullandı.

BEŞ KIZ BABASI: ONLAR İÇİN AYAKTAYIM

Beş kız çocuğu babası olduğunu belirten Aydın, çocuklarının kendisi için hayattaki en büyük motivasyon kaynağı olduğunu söyledi. Aydın, "Beş tane kuzum var. Elhamdülillah beşi de kız. Bir tanesini evlendirdim çok şükür. Diğerleri de okuyor; üniversite, lise, ortaokul. Onlar için varım. Hayat devam ediyor, biz tırmalamaya devam ediyoruz" diye konuştu.

MÜTEAHHİTLERE REST ÇEKTİ: HAFTADA İKİ KAT ATTIM

Yeniden evlenmek için uzun süre çevresinden yardım istediğini ancak girişimlerin sonuçsuz kaldığını anlatan Aydın, sonunda bir yeğeninin vesile olmasıyla evlendiğini belirtti. Aydın, "Bir yerlere haber verdik, taleplerimiz oldu. Oldu, olmadı, nasip değilmiş. Herkes bir şeyler buluyordu ama sonuç çıkmıyordu. Sonra bir yeğenim vesile oldu. Allah'ın takdiriymiş. Ben de müteahhitlere, arkadaşlara bayağı kızıyordum. 'İnşaatı yapmayacağım, iş yavaş gidecek. Beni evlendirin, hemen bitecek' diyordum. Haftada iki kat attım" dedi.

13 yaşından beri inşaatlarda çalıştığını anlatan Aydın, "Ben 13 yaşımdan beri inşaatlardayım. Askerden önce de sonra da hep çalıştım. Elhamdülillah bugüne kadar geldik. Bundan sonra da Rabbim utandırmasın. Her şeyi mecbur gırgıra vuracağım. Başka yolu yok. Hayat böyle geçer. Ne kadar sıkıntıya sokarsan o kadar sıkıntılı gidiyor. Dert, keder, stres bitmiyor ama gülmek lazım. Özellikle gençlere tavsiyem, Allah gülmekten ayırmasın, evlensinler. Ben onlara yolu gösterdim" ifadelerini kullandı.

Sosyal medyada evlilik isteğini dile getirdiği görüntülerle tanınan Suat Usta, yıllar süren yalnızlığının ardından yeniden evlenmenin mutluluğunu yaşarken, yaşadıklarını her zamanki esprili üslubuyla anlatmayı sürdürdü.