Kortta savaşın gölgesi! İki yıldız arasında büyük gerilim - Son Dakika
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Kortta savaşın gölgesi! İki yıldız arasında büyük gerilim

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Kortta savaşın gölgesi! İki yıldız arasında büyük gerilim
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Kortta savaşın gölgesi! İki yıldız arasında büyük gerilim
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WTA Finalleri'nde Ukraynalı Elina Svitolina'ya mağlup olan Belaruslu dünya 2 numarası Aryna Sabalenka, maç sırasında rakibine hakaret ettiği iddiasıyla tartışmaların odağına yerleşti. Karşılaşma sonunda Sabalenka ile tokalaşmayı reddeden Svitolina'nın tavrı dikkat çekerken, Belaruslu yıldız sözlerinin rakibine yönelik olmadığını savunarak özür diledi.

ABD'nin California eyaletindeki Indian Wells kentinde düzenlenen WTA Finalleri'nde 13 Kasım Cuma günü Elina Svitolina ile Aryna Sabalenka karşı karşıya geldi.

Sezonun önemli organizasyonlarından birinde oynanan mücadelede ilk seti 6-3 kazanan Svitolina, ikinci seti aynı skorla rakibine kaptırdı. Karar setinde üstünlüğünü yeniden ele geçiren Ukraynalı tenisçi, 6-1'lik sonuçla karşılaşmadan galip ayrıldı.

Bu yenilgiyle Sabalenka'nın turnuva macerası sona erdi. Ancak karşılaşmanın ardından yaşananlar, sportif sonucun da önüne geçti.

SABALENKA'NIN SÖZLERİ TARTIŞMA YARATTI

Maç sırasında Sabalenka'nın sinirli şekilde konuştuğu ve el hareketleri yaptığı anlara ait görüntüler yayımlandı. Görüntüleri yorumlayan bazı kullanıcılar, Belaruslu tenisçinin Ukraynalı rakibine veya Ukraynalılara yönelik ağır ifadeler kullandığını ileri sürdü.

Kortta savaşın gölgesi! İki yıldız arasında büyük gerilim

Sabalenka'nın Rusça konuştuğu anlara ilişkin farklı yorumlar yapılırken, özellikle dudak hareketlerinden hareketle hakaret içerikli ifadeler kullandığı iddia edildi.

Ancak dolaşıma giren kısa görüntülerde Sabalenka'nın sözleri net biçimde duyulmuyor. Bu nedenle tenisçinin tam olarak ne söylediği ve sözlerini kime yönelttiği bağımsız olarak doğrulanamadı.

Kortta savaşın gölgesi! İki yıldız arasında büyük gerilim

MAÇ BİTTİ, TOKALAŞMAYI REDDETTİ

Karşılaşmanın sona ermesinin ardından Svitolina, Sabalenka ile tokalaşmadı. Ukraynalı tenisçinin bu tavrı, iki sporcu arasındaki yeni tartışmanın parçası olarak değerlendirilse de Svitolina'nın Rus ve Belaruslu rakipleriyle tokalaşmama kararı yeni değil.

Ukraynalı tenisçiler, Rusya'nın Şubat 2022'de Ukrayna'ya başlattığı geniş çaplı işgalin ardından Rus ve Belaruslu sporcularla maç sonunda tokalaşmama yönünde bir tutum benimsedi.

Belarus'un Rusya'nın askeri operasyonlarında topraklarının kullanılmasına izin vermesi de iki ülke arasındaki sportif gerilimin önemli nedenlerinden biri oldu.

SABALENKA'DAN HAKARET İDDİALARINA YANIT

Tartışmaların büyümesinin ardından Aryna Sabalenka, 14 Kasım Cumartesi günü açıklama yaparak yaşananlara açıklık getirmeye çalıştı. Belaruslu tenisçi, sözlerinin Svitolina'ya yönelik olmadığını belirterek tribündeki bazı seyircilerin davranışlarına tepki gösterdiğini söyledi.

Sabalenka, hatalarının agresif biçimde kutlanmasından rahatsız olduğunu, bu nedenle duygusal bir tepki verdiğini ifade etti.

"Yorumum Elina'ya yönelik değildi" diyen Sabalenka, tepkisini farklı şekilde göstermesi gerektiğini kabul ederek kırdığı herkesten özür diledi. Belaruslu sporcu ayrıca Svitolina'nın iyi bir maç çıkardığını belirterek rakibine turnuvanın kalan bölümünde başarılar diledi. 

Kortta savaşın gölgesi! İki yıldız arasında büyük gerilim

SVITOLINA'DAN KARŞILIKLI SAYGI VURGUSU

Sabalenka'nın açıklaması Ukraynalı tenisçiye de soruldu. Svitolina, iki sporcunun daha önce birçok kez karşı karşıya geldiğini hatırlatarak her iki oyuncunun da kendisini destekleyen taraftarları bulunduğunu belirtti.

Maç sırasında tribünlerde çok sayıda Ukrayna bayrağı bulunduğuna dikkat çeken Svitolina, seyircilerin kendisini desteklemesinin doğal olduğunu söyledi.

Ukraynalı tenisçi, savaş nedeniyle zaman zaman kendisine yönelik olumsuz yorumlarla karşılaştığını da dile getirdi.

Svitolina, iki sporcu arasında oynanan karşılaşmalarda karşılıklı saygının korunmasını umduğunu ifade etti.

SABALENKA NEDEN TARAFSIZ STATÜDE YARIŞIYOR?

Belaruslu Aryna Sabalenka, uluslararası tenis organizasyonlarında ülkesinin bayrağı altında değil, tarafsız statüde mücadele ediyor.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından tenis yönetim kuruluşları, Rus ve Belaruslu oyuncuların bireysel turnuvalara katılmasına izin verirken ülkelerini resmî olarak temsil etmelerine yönelik kısıtlamalar getirdi. Bu nedenle Sabalenka, WTA turnuvalarında Belarus bayrağı olmadan yarışıyor.

Öte yandan Sabalenka'nın Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ile geçmişteki ilişkileri de zaman zaman tartışmalara konu oldu. Lukaşenko'nun Belaruslu tenisçiye verdiği destek bilinirken, Sabalenka geçmişte savaşın destekçisi olmadığını açıklamıştı.

Kortta savaşın gölgesi! İki yıldız arasında büyük gerilim

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI TENİS KORTLARINA YANSIYOR

Rusya ile Ukrayna arasında 2022'den bu yana devam eden savaş, uluslararası tenis dünyasında da etkisini sürdürüyor.

Ukraynalı sporcuların Rus ve Belaruslu rakipleriyle tokalaşmaması, daha önce Grand Slam turnuvalarında da benzer görüntülerin ortaya çıkmasına neden olmuştu.

Son olarak Svitolina ile Sabalenka arasındaki karşılaşmada yaşananlar, savaşın sporcular arasındaki ilişkileri nasıl etkilediğini bir kez daha ortaya koydu.

Sabalenka'nın özrüne rağmen hakaret iddiası tartışılmaya devam ederken, söz konusu görüntülerde ne söylediği kesin olarak belirlenebilmiş değil.

BelarusUkraynaTenisDünyaSporWtaSon Dakika

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