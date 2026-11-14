Zidane, Türkiye maçı öncesi Mbappe sorusuna net yanıt verdi

Zidane, Türkiye maçı öncesi Mbappe sorusuna net yanıt verdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Fransa'nın teknik direktörü Zinedine Zidane, 15 Kasım Pazar günü saat 22.45'te oynanacak Türkiye karşılaşması öncesinde Kylian Mbappe'nin forma giyip giymeyeceğini açıkladı. Zidane, "Evet, Kylian Mbappe yarın oynayacak." dedi ve "Türkiye, yarın bize zorluk yaratacak. Dikkatli olmamız gerekiyor." uyarısında bulundu.
Fransa Milli Takımı Teknik Direktörü Zinedine Zidane, 15 Kasım Pazar günü saat 22.45'te oynanacak Türkiye maçı öncesi açıklamalarda bulundu.
"TÜRKİYE BİZE ZORLUK YARATACAK"
A Milli Takımımızın kendilerini zorlayacağını belirten Zidane, "Türkiye, yarın bize zorluk yaratacak. Dikkatli olmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.
MBAPPE OYNAYACAK MI?
Zinedine Zidane, " Kylian Mbappe, Türkiye'ye karşı oynayacak mı?" sorusuna da cevap vererek "Evet, Kylian Mbappe yarın oynayacak." sözlerini sarf etti.
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