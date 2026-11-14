Murat Kurum Antalya'da Küba'yı örnek gösterdi: Yüzde 19'luk risk - Son Dakika
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Murat Kurum Antalya'da Küba'yı örnek gösterdi: Yüzde 19'luk risk

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Murat Kurum Antalya\'da Küba\'yı örnek gösterdi: Yüzde 19\'luk risk
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Murat Kurum Antalya\'da Küba\'yı örnek gösterdi: Yüzde 19\'luk risk
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COP31 Başkanı Murat Kurum, Antalya'daki konferansın ilk haftasını değerlendirdi. 196 ülke ve AB'nin temsil edildiği zirvede Küba'nın yüzde 19'unun sular altında kalabileceğini söyleyen Kurum, Çin'le yaklaşık 15 milyar dolarlık yenilenebilir enerji projeleri için ortak irade ortaya konduğunu duyurdu.

Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, konferansın ilk haftasına ilişkin değerlendirmelerde bulunarak basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Toplantıda COP31 Özel Temsilcisi Mehmet Emin Birpınar, COP31 İcra Kurulu Başkanı ve Baş İklim Müzakerecisi Fatma Varank, COP31 Üst Düzey İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş ve COP31 İklim Diplomasisi Baş Sorumlusu Halil Hasar da yer aldı.

“İLK BEŞ GÜNDE DİYALOG BAKIMINDAN GÜÇLÜ BİR ZEMİN OLUŞTURDUĞUMUZU İFADE EDEBİLİRİZ"

COP31'de 196 ülke ve Avrupa Birliği'nin temsil edildiğini belirten Bakan Kurum, Liderler Zirvesi öncesinde 95 ülke ve 7 uluslararası kuruluştan 102 lider düzeyinde katılım gerçekleştiğini dile getirdi. Birleşmiş Milletlerin ilk kayıtlarında 97 bini aşkın katılımcının yer aldığını aktaran Kurum, konferans için 1 milyon 100 bin metrekarelik alan hazırlandığını ifade etti. COP31'in temel yaklaşımının diyalog, uzlaşı ve aksiyon olduğunu vurgulayan Kurum, "Diplomasi, farklılıklar arasında güven inşa edebilme sanatıdır. Antalya'da bu güveni büyütmek, sözü uygulamaya dönüştürebilmek için hep birlikte çalışıyoruz. İlk beş günde bu anlamda diyalog bakımından güçlü bir zemin oluşturduğumuzu ifade edebiliriz" dedi.

"ANTALYA'DAN GÜÇLÜ BİR SİYASİ SONUÇ ÇIKARMAYI HEDEFLİYORUZ"

Avustralya Müzakereler Başkanı Chris Bowen'ın başkanlığında devam eden müzakerelerde gündemin ilk gündemin bütün tarafların uzlaşısıyla kabul edildiğini belirten Kurum, çalışmaların planlandığı şekilde sürdüğünü söyledi. Emisyon azaltım çalışma programının devamına geniş destek bulunduğunu ifade eden Kurum, iklim afetlerine uyumlu finansman ve adil geçiş başlıklarında da ülkelerin görüşlerinin birbirine yaklaştığını belirtti.

İkinci haftaya taşınan konular bulunduğunu dile getiren Kurum, "Elbette çözüm bekleyen farklılıklar ve ikinci haftaya taşınan önemli konular bulunuyor. Türkiye ve Avustralya ekipleri olarak üç tur istişare gerçekleştirdik. Tarafların görüşlerini içeren ilk değerlendirme belgemizi yayımladık. Önümüzdeki hafta bakanlar düzeyindeki görüşmelerle Antalya'dan güçlü bir siyasi sonuç çıkarmayı hedefliyoruz. Amacımız açık ve başaracağız. Verilen sözleri insanların hayatına dokunan kararlara dönüştüreceğiz" diye konuştu.

Murat Kurum Antalya'da <a class='keyword-sd' href='/kuba/' title='Küba'>Küba</a>'yı örnek gösterdi: Yüzde 19'luk risk

"ANTALYA'DAN TÜM DÜNYAYA GÜÇLÜ BİR MESAJ VERECEĞİZ"

2035 yılına yönelik küresel elektrifikasyon hedefinin COP31'in nihai kararına dâhil edilmesine ilişkin soruyu yanıtlayan Kurum, ülkelerden Türkiye'nin Eylem Gündemi'ne güçlü destek geldiğini ifade etti. COP31 kapsamında altı hedef ortaya koyduklarını kaydeden Kurum, "2035'e 35" Küresel Elektrifikasyon Hedefi, atık üretimindeki artışın yüzde 50 azaltılması, yeniden kullanılan malzeme oranının 2035 yılına kadar yüzde 15'e çıkarılması ve binalarda enerji yoğunluğunun azaltılması hedeflerini anlattı. Ülkelerin görüş ve beklentilerini içeren ilk taslağın yayımlandığını aktaran Kurum, "Şimdi ülkeler bu taslağa ilişkin görüşlerini, önerilerini bizlerle paylaşacaklar. Paylaşılan öneriler doğrultusunda daha da daraltacağımız bir metni tüm ülkelerle paylaşacağız ve inanıyorum ki bu çerçevede uzlaşıya varacağız. Antalya'dan tüm dünyaya güçlü bir mesaj vereceğiz. Ben Paris Anlaşması'nın ikinci on yılında Antalya'da hep birlikte bir şeyleri değiştireceğimizi görüyorum" dedi.

"SOMUT ÇABALARIMIZ SONUÇ VERMEYE BAŞLADI"

COP31'in ilk haftasında somut bir başarı elde edilip edilmediğine ilişkin soruyu da yanıtlayan Kurum, müzakere gündeminin tarafların uzlaşısıyla kabul edilmesinin önemli bir gelişme olduğunu söyledi. Kurum, "Biz Antalya'da ilk günden beri şunu söyledik; verilen sözlerle hedefleri birbirine yaklaştırmalıyız. O uygulama açığını kapatmalıyız. Ve bunun da açıkçası somut çabalarımızın sonuç verdiğini, vermeye başladığını size açık yüreklilikle ifade edebilirim" dedi.

Küresel elektrifikasyon taahhüdüne 30'un üzerinde devletin destek verdiğini belirten Kurum, 170'ten fazla ülkede 45 milyonu aşkın şirketi temsil eden Uluslararası Ticaret Odası (ICC) gibi kuruluşların da desteklerini açıkladığını söyledi. İklim Uygulama Köprüsü (BRIDGE) ve Sürdürülebilir Kentsel Dayanıklılık Finansman Mekanizması (SURFF) çalışmalarına değinen Kurum, pilot ülkelerin açıklandığını, uygulamaların hızlandırılması ve yerel yönetimlerin iklim finansmanına erişiminin artırılması için çalışmalar yürütüldüğünü ifade etti.

"KÜBA'NIN YÜZDE 19'U SULAR ALTINDA KALACAK”

İklim değişikliğine uyum, emisyon azaltımı, finansman ve adil geçiş başlıklarındaki müzakerelere ilişkin bilgi veren Kurum, uyum finansmanının 2035 yılına kadar üç katına çıkarılması taahhüdünün ele alındığını belirtti.

Emisyon azaltım çalışma programının 2026 sonrasında sürdürülmesine geniş destek bulunduğunu ifade eden Kurum, iklim finansmanı çalışma programının gündeme alınmasını da önemli bir ilerleme olarak değerlendirdi. Ülkeleri taahhütlerini yerine getirmeye çağıran Kurum, "Biz tüm dünyayı samimiyete davet ediyoruz. Küba'nın yüzde 19'u sular altında kalacak. Az önce Küba'nın iki bakanı, mevkidaşımız bunu ifade etti. Eğer tedbir alınmazsa bu yok olacak. Bu yüzden dünya artık samimi bir şekilde sözlerini tutmak mecburiyetindedir. Bu bir mecburiyettir, tercih değildir" ifadelerini kullandı. COP31'de ortak siyasi karar hedefini yineleyen Kurum, dengeli, anlamlı, kimsenin geride bırakılmadığı ve uygulamaya yön veren bir sonuç için istişarelerin sürdüğünü söyledi.

"YENİ BİR TAAHHÜT BEKLEMİYORUZ, MEVCUT TAAHHÜTLERİ GERÇEKLEŞTİRİN İSTİYORUZ"

İklim finansmanına ilişkin soruyu da yanıtlayan Kurum, 1,3 trilyon dolarlık finansman hedefine henüz ulaşılamadığını belirterek daha fazla kaynak ve iradeye ihtiyaç duyulduğunu söyledi. Kurum, "Gelinen noktada biz daha 1,3'ü de yakalayabilmiş değiliz. Ortaya konulan finans hedefleri hâlâ yakalanmış değil. O yüzden diyoruz ki biz yeni bir taahhüt beklemiyoruz. Ama mevcut taahhütleri gerçekleştirin istiyoruz. Tüm diğer ülkelere yaptığımız çağrı budur" dedi.

İklim Uygulama Köprüsü ve SURFF aracılığıyla mevcut kaynakların daha verimli kullanılmasını amaçladıklarını belirten Kurum, yerel yönetimlerin yanı sıra gençlerin ve toplumun bütün kesimlerinin iklim eylemlerine katılımının önemine dikkat çekti. Kurum, "Ülkeler savunma harcamalarını artırıyorlar. Ama yaşanabilecek bir dünya kalmadıktan sonra savunma harcamasını artırmanın da bir anlamı kalmıyor" diye konuştu.

Murat Kurum Antalya'da Küba'yı örnek gösterdi: Yüzde 19'luk risk

"ÇİN'LE YAKLAŞIK 15 MİLYAR DOLARLIK PROJEYİ HAYATA GEÇİRMEK İÇİN İRADE ORTAYA KOYDUK"

COP31 kapsamında gerçekleştirilen ikili görüşmeleri de değerlendiren Kurum, Özbekistan, Çin, Rusya, Küba ve Mısır'la görüşmeler yaptıklarını, çeşitli alanlarda mutabakatlar imzaladıklarını belirtti. Çin'le yenilenebilir enerji alanında yaklaşık 15 milyar dolarlık projeyi hayata geçirmek için irade ortaya koyduklarını aktaran Kurum, çevre, iklim değişikliği ve sürdürülebilirlik alanlarında da mutabakata varıldığını söyledi.

Rusya ile çevre ve iklim değişikliği, Özbekistan ile çevre ve şehircilik alanlarında protokol imzaladıklarını belirten Kurum, Suriye'nin yeniden inşası ve Türkiye'nin deprem bölgesindeki tecrübesinin paylaşılması yönünde de görüşmeler gerçekleştirildiğini ifade etti.

"AYAĞA KALKAN BEN DEĞİLDİM, HEPİMİZİN ORTAK VİCDANIYDI"

Basın toplantısında Filistin Başbakanının COP31 Liderler Zirvesi'ndeki konuşması sırasında katılımcıların ayağa kalkmasına ilişkin soruyu da yanıtlayan Kurum, "Aslında zirvede, toplantıda ayağa kalkan ben değildim. Hepimizin ortak vicdanıydı. Filistin Başbakanı konuşmayı yapacağı esnada toplantıda bulunan tüm misafirler ayağa kalktılar ve hepimiz de Sayın Başbakanı dinledik. Aslında buradaki duruş Gazze'deki anneleri, Gazze'deki babaları, tüm insanların ortak sesi olan o duruşu gösterebilmek adına çok önemliydi. Bütün salon ayaktaydı ve orada duygularını ifade etti. Buna bir tepki de diyebilirsiniz. Buna Filistin'e destek de diyebilirsiniz. Buna orada yapılan zulme karşı sessiz kalmamak da diyebilirsiniz. Türkiye dün de Filistin'in yanındaydı. Bugün de yanında. Bundan sonra da yanında olmaya devam edecek" ifadelerini kullandı.

"ELEKTRİFİKASYONU İLERLETTİĞİMİZ ZAMAN FOSİL YAKITLARDAN ÇIKIŞI HIZLANDIRMIŞ OLACAĞIZ"

COP31'in nihai kararında fosil yakıtlardan uzaklaşılmasına ilişkin ifadelerin yer alıp almayacağı sorusunu yanıtlayan Kurum, bu konuda daha önce alınmış bir karar bulunduğunu hatırlatarak uygulamanın önemine dikkat çekti. Kurum, "İyi niyet çerçevesinde bulunabiliriz. Güzel sözler söyleyebiliriz. Güzel vaatler de veriyoruz. Ama bir şey yapmadıktan sonra bunların hiçbir anlamı yok. Bu yüzden elektrifikasyon konusu çok çok önemli. Elektrifikasyonu ilerleteceğiz. İlerlettiğimiz zaman fosil yakıtlardan çıkışı hızlandırmış olacağız. Fosil yakıtların kullanımını azaltmış olacağız. Dünyayı temiz enerji dönüşümüne teşvik etmiş olacağız" dedi.

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    Yorumlar (3)

  • Muharrem Güreli Muharrem Güreli:
    Sanane milletin ülkesinden sen kendi ülkene bak 1 0
  • bekir yapici bekir yapici:
    Sanane kardesim kendi ülkemizde dogal afetlere önlem aldinizda küba´mi size dert oldu. 0 0
  • vedat cici vedat cici:
    AKP hastalığı işte herşeye maydonoz olmak uluslararası platformlarda konuşma hakkı olan konuşuyor işte 0 0
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