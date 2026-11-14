Nasır Hastanesi saldırısına 18 ülkeden ortak kınama, Türkiye de listede

İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan Nasır Hastanesi'ne düzenlediği hava saldırısı uluslararası tepkiye neden oldu. Aralarında Türkiye'nin de yer aldığı 18 ülkenin dışişleri bakanları, saldırıyı kınayan ve Gazze'deki insani durumun iyileştirilmesi çağrısında bulunan ortak bir bildiri yayımladı.

İSRAİL'E 18 ÜLKEDEN ORTAK TEPKİ

Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri, Cezayir, Cibuti, Endonezya, Filistin, Katar, Kuveyt, Libya, Lübnan, Mısır, Moritanya, Pakistan, Somali, Sudan, Suudi Arabistan, Umman ve Ürdün dışişleri bakanları, İsrail'in Nasır Hastanesi'ne yönelik hava saldırısını en güçlü şekilde kınadı.

Ortak açıklamada, İsrail'in ateşkes kapsamında üstlendiği yükümlülükleri yerine getirmesi ve Gazze'ye yönelik insani yardım kısıtlamalarını kaldırması gerektiği vurgulandı.

"İSRAİL TAAHHÜTLERİNİ YERİNE GETİRMELİ, İNSANİ YARDIM KISITLAMASI KALDIRILMALI"

Dışişleri bakanlarının ortak açıklamasında, "İsrail taahhütlerini yerine getirmeli, insani yardım kısıtlaması kaldırılmalı" ifadelerine yer verildi.

İsrail'e ateşkes ve insani yardım yükümlülüklerini koşulsuz yerine getirme çağrısı yapılırken, ABD ve Barış Kurulu'ndan da Gazze'ye yönelik kısıtlamaların kaldırılması için çabalarını yoğunlaştırmaları istendi.

HASTANE SALDIRISINDA 6 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İsrail ordusunun Han Yunus kentindeki Nasır Hastanesi'ne düzenlediği hava saldırısında ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti, 20'den fazla kişi yaralandı.

Saldırıda yaşamını yitiren Filistinliler için hastane bahçesinde cenaze namazı kılındı. Hayatını kaybedenler, cenaze namazının ardından son yolculuklarına uğurlandı.

ATEŞKESTEN BU YANA 1643 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Gazze'de 10 Ekim 2025 tarihinde ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana İsrail'in saldırılarında 1643 kişinin hayatını kaybettiği, 5 bin 964 kişinin ise yaralandığı bildirildi.

Aynı dönemde enkaz altından 850 kişinin cenazesinin çıkarıldığı ifade edildi.

GAZZE'DE CAN KAYBI 74 BİNİ AŞTI

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının 74 bin 695'e, yaralı sayısının ise 176 bin 93'e yükseldiği aktarıldı.

Bölgede enkaz altında hâlâ binlerce kişinin cenazesinin bulunduğu belirtilirken, ins