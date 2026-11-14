Nasır Hastanesi saldırısına 18 ülkeden ortak kınama, Türkiye de listede - Son Dakika
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Nasır Hastanesi saldırısına 18 ülkeden ortak kınama, Türkiye de listede

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Nasır Hastanesi saldırısına 18 ülkeden ortak kınama, Türkiye de listede
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Nasır Hastanesi saldırısına 18 ülkeden ortak kınama, Türkiye de listede
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Türkiye, Katar, Mısır ve Suudi Arabistan'ın da aralarında bulunduğu 18 ülkenin dışişleri bakanları, İsrail'in Han Yunus'taki Nasır Hastanesi'ne düzenlediği hava saldırısını ortak bildiriyle kınadı. Saldırıda ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti, 20'den fazla kişi yaralandı. Bildiride ABD ve Barış Kurulu'ndan da Gazze'ye yönelik kısıtlamaların kaldırılması için çabalarını yoğunlaştırmaları istendi.

İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan Nasır Hastanesi'ne düzenlediği hava saldırısı uluslararası tepkiye neden oldu. Aralarında Türkiye'nin de yer aldığı 18 ülkenin dışişleri bakanları, saldırıyı kınayan ve Gazze'deki insani durumun iyileştirilmesi çağrısında bulunan ortak bir bildiri yayımladı.

İSRAİL'E 18 ÜLKEDEN ORTAK TEPKİ

Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri, Cezayir, Cibuti, Endonezya, Filistin, Katar, Kuveyt, Libya, Lübnan, Mısır, Moritanya, Pakistan, Somali, Sudan, Suudi Arabistan, Umman ve Ürdün dışişleri bakanları, İsrail'in Nasır Hastanesi'ne yönelik hava saldırısını en güçlü şekilde kınadı.

Ortak açıklamada, İsrail'in ateşkes kapsamında üstlendiği yükümlülükleri yerine getirmesi ve Gazze'ye yönelik insani yardım kısıtlamalarını kaldırması gerektiği vurgulandı.

Nasır Hastanesi saldırısına 18 ülkeden ortak kınama, Türkiye de listede

"İSRAİL TAAHHÜTLERİNİ YERİNE GETİRMELİ, İNSANİ YARDIM KISITLAMASI KALDIRILMALI"

Dışişleri bakanlarının ortak açıklamasında, "İsrail taahhütlerini yerine getirmeli, insani yardım kısıtlaması kaldırılmalı" ifadelerine yer verildi.

İsrail'e ateşkes ve insani yardım yükümlülüklerini koşulsuz yerine getirme çağrısı yapılırken, ABD ve Barış Kurulu'ndan da Gazze'ye yönelik kısıtlamaların kaldırılması için çabalarını yoğunlaştırmaları istendi.

Nasır Hastanesi saldırısına 18 ülkeden ortak kınama, Türkiye de listede

HASTANE SALDIRISINDA 6 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İsrail ordusunun Han Yunus kentindeki Nasır Hastanesi'ne düzenlediği hava saldırısında ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti, 20'den fazla kişi yaralandı.

Saldırıda yaşamını yitiren Filistinliler için hastane bahçesinde cenaze namazı kılındı. Hayatını kaybedenler, cenaze namazının ardından son yolculuklarına uğurlandı.

Nasır Hastanesi saldırısına 18 ülkeden ortak kınama, Türkiye de listede

ATEŞKESTEN BU YANA 1643 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Gazze'de 10 Ekim 2025 tarihinde ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana İsrail'in saldırılarında 1643 kişinin hayatını kaybettiği, 5 bin 964 kişinin ise yaralandığı bildirildi.

Aynı dönemde enkaz altından 850 kişinin cenazesinin çıkarıldığı ifade edildi.

Nasır Hastanesi saldırısına 18 ülkeden ortak kınama, Türkiye de listede

GAZZE'DE CAN KAYBI 74 BİNİ AŞTI

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının 74 bin 695'e, yaralı sayısının ise 176 bin 93'e yükseldiği aktarıldı.

Bölgede enkaz altında hâlâ binlerce kişinin cenazesinin bulunduğu belirtilirken, ins

Okurların en beğendiği yorum

“....kıç yemiyor dostum Tramptan korkudan bende kınıyorum uleeennnn”

Tüm yorumlar (36)
Gazze ŞeridiTürkiyeİsrailGüncelGündemNasırGazzeSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    Yorumlar (36)

  • Mehmet Aydın Mehmet Aydın:
    ....kıç yemiyor dostum Tramptan korkudan bende kınıyorum uleeennnn 33 1
    MGk MGk:
    Osmanlımıyız biz.. Soğan 20 lira oldu diye vatanı satacak adamlar var kime güvenip savaşa girecek 3 0
    Selami KARAGÜLLE Selami KARAGÜLLE:
    Mehmet siz de korkunuzu böyle bastırıyorsunuz sanırım:))) 2 0
    HAYRETTİN ŞÖLEN HAYRETTİN ŞÖLEN:
    MGk soğanı dış güçler 20 tl yaptı ondan giremiyoruz savaşı değilmi 0 0
  • Zübeyr Doğan Zübeyr Doğan:
    Ölmek üzere olan insanlara ilaç, açlıktan ölmek üzere olan bebeklere mama götüremeyecek kadar aciz ,pısırık, korkak bir islam dünyası.. Daha basit bir boykotu bile başaramayan yürüyen leşler haline geldi Süslümanlar.. Sanırım film bitti. Galiba ahir zaman. 28 1
    mkuyuk49 mkuyuk49:
    tek yol kıyamet. keşke kopsa 4 1
  • Gültekin Konukcu Gültekin Konukcu:
    Onlarda çokta tın demiştir anca kınasalar 22 0 Yanıtla
  • Fatih4510 Fatih4510:
    Biz hep kınarız 18 1 Yanıtla
  • Serdar Aşkın Serdar Aşkın:
    Kınıyoruz 16 1 Yanıtla
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