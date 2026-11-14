Alevler önce ahırı, sonra evi sardı! Tüm serveti gitti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Alevler önce ahırı, sonra evi sardı! Tüm serveti gitti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Alevler önce ahırı, sonra evi sardı! Tüm serveti gitti
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
2 yorum
Haberin Videosunu İzleyin
Alevler önce ahırı, sonra evi sardı! Tüm serveti gitti
Haber Videosu

Kars'ın Arpaçay ilçesinde gece saatlerinde bir ahırda çıkan yangın büyük yıkıma neden oldu. Kısa sürede büyüyerek eve ve traktöre sıçrayan alevler, 18 büyükbaş hayvan ile 1 atın ölümüne yol açtı. Yangının ardından ev, ahır ve traktör kullanılamaz hale geldi.

Kars'ın Arpaçay ilçesine bağlı Tomarlı köyünde Tuncer Güler'e ait ahırda gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, ahırın yakınındaki eve ve önünde park halinde bulunan traktöre sıçradı.

KÖYLÜLERİN MÜDAHALESİ YETERSİZ KALDI

Alevleri fark eden köylüler, yangını kendi imkânlarıyla söndürmeye çalıştı. Ancak yangının hızla yayılması üzerine itfaiye ekiplerinden yardım istendi.

İhbarın ardından Kars Belediyesi ve Arpaçay Belediyesi itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

18 BÜYÜKBAŞ HAYVAN VE 1 AT TELEF OLDU

Yangının söndürülmesinin ardından ortaya çıkan manzara, felaketin boyutunu gözler önüne serdi. Ahırda bulunan 18 büyükbaş hayvan ile 1 atın yangında telef olduğu belirlendi.

Alevlerin sardığı ev, ahır ve traktör de tamamen kullanılamaz hale geldi.

YANGININ ÇIKIŞ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Büyük maddi kayba neden olan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA
Yerel HaberlerArpaçayGüncelYaşamKarsSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    Yorumlar (2)

  • mw9f5jdtdy mw9f5jdtdy:
    çokta küçük olmayan ahırda hiçmi bir güvenlik yok. 0 0 Yanıtla
  • Mustafa Gürlek Mustafa Gürlek:
    Çok çok geçmiş olsun inşallah ?? Rabbim yâr ve yardımcı olsun inşallah ?? Devletin yardımcı olması gerekiyor İnşallah ???? 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünyanın en iyi peyniri seçildi 5 bin 330 rakibini geride bıraktı Dünyanın en iyi peyniri seçildi! 5 bin 330 rakibini geride bıraktı
Fona 300 milyonla girip 28 milyarla çıkan iş insanı kim “Türkiye’nin Bezos’u olayım“ demiş Fona 300 milyonla girip 28 milyarla çıkan iş insanı kim? "Türkiye’nin Bezos’u olayım" demiş
Fatih Terim’e 83 bin TL hesap geldi, ödeme şekli yok artık dedirtti Fatih Terim'e 83 bin TL hesap geldi, ödeme şekli yok artık dedirtti
Yozgat’ta 65 bin TL maaşlı imam ilanına 2 bin başvuru: Şartı var Yozgat'ta 65 bin TL maaşlı imam ilanına 2 bin başvuru: Şartı var
Karayazı’da soğuk havada tezgah başında bekleyen satıcıya güvenlikçilerden destek Karayazı'da soğuk havada tezgah başında bekleyen satıcıya güvenlikçilerden destek
BESYO mezunu BİM çalışanı: Bunca sene boşuna mı okuduk BESYO mezunu BİM çalışanı: Bunca sene boşuna mı okuduk?
İlham Aliyev’in kızı Antalya’da COP31’de dikkat çeken ziyaret İlham Aliyev'in kızı Antalya'da! COP31'de dikkat çeken ziyaret
Şehit evine bu yemeği mi gönderdiler Tüm gözler belediyeye çevrildi Şehit evine bu yemeği mi gönderdiler? Tüm gözler belediyeye çevrildi
MEB’den köklü değişiklik Okullarda yıllardır süren uygulama yasaklandı MEB'den köklü değişiklik! Okullarda yıllardır süren uygulama yasaklandı
14:21
Haberler.com gündeme getirdi, şehidin evine gönderilen yemek için belediye başkanı özür diledi
Haberler.com gündeme getirdi, şehidin evine gönderilen yemek için belediye başkanı özür diledi
14:04
Türkiye bu köyü konuşuyor Kendi akaryakıt istasyonlarını aldılar
Türkiye bu köyü konuşuyor! Kendi akaryakıt istasyonlarını aldılar
13:54
Bakan Şimşek’e emekli, memur ve asgari ücret zammı soruldu Yanıtı milyonları heyecanlandırdı
Bakan Şimşek'e emekli, memur ve asgari ücret zammı soruldu! Yanıtı milyonları heyecanlandırdı
13:13
Ordu’da otomobil 300 metrelik uçuruma yuvarlandı: 3 kişi yaşamını yitirdi
Ordu'da otomobil 300 metrelik uçuruma yuvarlandı: 3 kişi yaşamını yitirdi
13:05
Suudi generale tuzak Türkiye sorusu Neyse ki gereken cevabı verdi
Suudi generale tuzak Türkiye sorusu! Neyse ki gereken cevabı verdi
11:10
Yeni Parti kurultayında dikkat çeken detay 27 parti çağrıldı, davet edilmeyen tek parti var
Yeni Parti kurultayında dikkat çeken detay! 27 parti çağrıldı, davet edilmeyen tek parti var
10:47
Jürinin basit bulduğu gösteri, sonunda ayakta alkışlandı
Jürinin basit bulduğu gösteri, sonunda ayakta alkışlandı
10:24
MEB’den köklü değişiklik Okullarda yıllardır süren uygulama yasaklandı
MEB'den köklü değişiklik! Okullarda yıllardır süren uygulama yasaklandı
10:16
Şehit evine bu yemeği mi gönderdiler Tüm gözler belediyeye çevrildi
Şehit evine bu yemeği mi gönderdiler? Tüm gözler belediyeye çevrildi
09:21
Zeynep Casalini eski eşiyle yeniden evlendi Nikahın mimarı kızları oldu
Zeynep Casalini eski eşiyle yeniden evlendi! Nikahın mimarı kızları oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2026 14:25:01. #7.13#
SON DAKİKA: Alevler önce ahırı, sonra evi sardı! Tüm serveti gitti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android