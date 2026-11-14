Fatih Terim\'e 83 bin TL hesap geldi, ödeme şekli yok artık dedirtti

Fatih Terim'e 83 bin TL hesap geldi, ödeme şekli yok artık dedirttiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Galatasaray ve A Milli Takım'ın eski teknik direktörü Fatih Terim'in, ünlü şef Fatih Tutak'ın restoranında yediği akşam yemeğinin hesabını alışılmışın dışında bir yöntemle ödediği öne sürüldü. 83 bin TL'lik hesapla karşılaşan Terim'in, para yerine 3 adet imzalı Galatasaray forması verdiği belirtildi.
Galatasaray ve A Milli Takım'ın eski teknik direktörü Fatih Terim, bu kez saha dışındaki ilginç bir olayla dikkat çekti.
83 BİN TL HESAP GELDİ
Futbolmedya.com'un haberine göre, deneyimli teknik direktör Fatih Terim, ünlü şef Fatih Tutak'ın restoranında akşam yemeği yedi. Gecenin sonunda Terim'in önüne 83 bin TL'lik hesap geldi.
Ancak Terim'in hesabı ödemek için tercih ettiği yöntem dikkat çekti. Ünlü teknik adamın nakit para ya da kredi kartı kullanmak yerine imzalı formalarını devreye soktuğu aktarıldı.
3 İMZALI FORMA İLE HESABI ÖDEDİ
Habere göre Fatih Terim, restoranın sahibi Fatih Tutak'a 3 adet imzalı Galatasaray forması takdim ederek hesabı ödedi. Böylece 83 bin TL tutarındaki akşam yemeğinin karşılığı, deneyimli teknik direktörün imzasını taşıyan sarı-kırmızılı formalar oldu.
HESABIN ÖDENME ŞEKLİ DİKKAT ÇEKTİ
Terim'in yüksek tutarlı restoran hesabını para yerine imzalı formalarla karşıladığı yönündeki haber, alışılmışın dışındaki ödeme yöntemiyle dikkat çekti.
“paraları gidecek diye aklı çıkıyor. parayı ödedikten sonra forma imzalayıp versene hediye olarak. sen niye imzanı para yerine kullanıyorsun. ulan ne fena bu…”Tüm yorumlar (7)
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