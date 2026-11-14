Fatih Terim\'e 83 bin TL hesap geldi, ödeme şekli yok artık dedirtti

Galatasaray ve A Milli Takım'ın eski teknik direktörü Fatih Terim, bu kez saha dışındaki ilginç bir olayla dikkat çekti.

83 BİN TL HESAP GELDİ

Futbolmedya.com'un haberine göre, deneyimli teknik direktör Fatih Terim, ünlü şef Fatih Tutak'ın restoranında akşam yemeği yedi. Gecenin sonunda Terim'in önüne 83 bin TL'lik hesap geldi.

Ancak Terim'in hesabı ödemek için tercih ettiği yöntem dikkat çekti. Ünlü teknik adamın nakit para ya da kredi kartı kullanmak yerine imzalı formalarını devreye soktuğu aktarıldı.

3 İMZALI FORMA İLE HESABI ÖDEDİ

Habere göre Fatih Terim, restoranın sahibi Fatih Tutak'a 3 adet imzalı Galatasaray forması takdim ederek hesabı ödedi. Böylece 83 bin TL tutarındaki akşam yemeğinin karşılığı, deneyimli teknik direktörün imzasını taşıyan sarı-kırmızılı formalar oldu.

HESABIN ÖDENME ŞEKLİ DİKKAT ÇEKTİ

Terim'in yüksek tutarlı restoran hesabını para yerine imzalı formalarla karşıladığı yönündeki haber, alışılmışın dışındaki ödeme yöntemiyle dikkat çekti.