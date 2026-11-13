Çarpıcı iddia! Fatih Terim, hesabı Galatasaray formasıyla ödedi - Son Dakika
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Çarpıcı iddia! Fatih Terim, hesabı Galatasaray formasıyla ödedi

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Çarpıcı iddia! Fatih Terim, hesabı Galatasaray formasıyla ödedi
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1 yorum

Ünlü teknik direktör Fatih Terim ile ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Akşam yemeği için bir restorana giden Fatih Terim'in gelen 83 bin TL'lik hesabı nakit ya da kredi kartıyla ödemek yerine, mekan sahibi şefe 3 adet imzalı Galatasaray forması vererek ödediği öne sürüldü.

Ünlü teknik direktör Fatih Terim’in, akşam yemeği için gittiği şef Fatih Tutak’ın restoranında 83 bin TL’lik hesabı ilginç bir şekilde ödediği öne sürüldü.

İMZALI GALATASARAY FORMALARIYLA HESABI ÖDEDİ

Sosyal medyada kısa sürede gündem olan iddiaya göre Terim, yemek sonunda gelen hesabı nakit ya da kredi kartıyla ödemek yerine mekanın şefine 3 adet imzalı Galatasaray forması verdi.

Çarpıcı iddia! Fatih Terim, hesabı Galatasaray formasıyla ödedi

Söylentiler, Terim’in restoran çalışanlarıyla birlikte formaları imzalarken çekilen fotoğrafının internette paylaşılmasıyla ortaya çıktı. Taraflardan konuya ilişkin henüz bir açıklama gelmezken, formaların gerçekten hesap karşılığında mı verildiği yoksa sadece yemek sonrası bir hatıra jesti mi olduğu netlik kazanmadı.

GalatasarayFatih TerimGüncelSporSon Dakika

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    Yorumlar (1)

  • bzfp57ypzs bzfp57ypzs:
    imparator yakışır mekân sahibi de adammış 0 0
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