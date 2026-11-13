Galatasaray yönetiminde iki ayrılık: Gerginlik 27 Ekim'de başlamıştı - Son Dakika
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Galatasaray yönetiminde iki ayrılık: Gerginlik 27 Ekim'de başlamıştı

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Galatasaray yönetiminde iki ayrılık: Gerginlik 27 Ekim\'de başlamıştı
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2 yorum
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Galatasaray yönetiminde iki ayrılık: Gerginlik 27 Ekim\'de başlamıştı
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Galatasaray Kulübü, İkinci Başkan Metin Öztürk ile Sportif A.Ş. Başkanvekili Abdullah Kavukcu'nun görevlerinden ayrıldığını resmi internet sitesinden duyurdu. İki yönetici arasındaki gerginlik, 27 Ekim'deki yönetim kurulu toplantısının ardından başlamıştı. Uzlaşma girişimleri sonuç vermeyince ayrılık 13 Kasım'da resmileşti.

Galatasaray Spor Kulübü, İkinci Başkan Metin Öztürk ile Yönetim Kurulu Üyesi ve Sportif A.Ş. Başkanvekili Abdullah Kavukcu'nun görevlerinden istifa ettiğini açıkladı. Kulübün resmi internet sitesinden peş peşe yapılan duyurularda, her iki yöneticinin de istifa kararlarının işleme konulduğu belirtildi.

İKİ İSİM ARASINDA GERGİNLİK VARDI

Süreç, 27 Ekim'de yapılan yönetim kurulu toplantısının ardından iki isim arasında yaşanan gerginlikle başlamıştı. Bu olayın ardından istifa kararı alan Metin Öztürk ve Abdullah Kavukcu'yu uzlaştırmak için camia içinde yapılan girişimler sonuç vermeyince, yönetim 13 Kasım itibarıyla iki yöneticinin ayrılığını resmen duyurdu.

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    Yorumlar (2)

  • ilhan kan ilhan kan:
    Bunlar Kürt, Amedspor a yapılane haksızlığa isyan amaçlı istifalar, bu saatten sonra hiç bir Kürt Galatasaray ı tutmaz, Barış Alper ı sevmez. 1 2
  • Orhan YARIMCALI Orhan YARIMCALI:
    Defolsun gitsinler bize Durmuşcuğum yeter 1 0
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