Restoranda 83 bin TL\'lik hesap: Fatih Terim\'in ödeme yöntemi konuşuluyor

Restoranda 83 bin TL'lik hesap: Fatih Terim'in ödeme yöntemi konuşuluyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Fatih Terim'in ünlü bir restoranda akşam yemeğinin ardından önüne gelen 83 bin TL'lik hesabı nakit ya da kredi kartıyla ödemediği iddia edildi. Deneyimli teknik adamın hesaba karşılık mekan sahibi şefe 3 imzalı Galatasaray forması verdiği öne sürüldü. Paylaşılan fotoğrafta Terim, restoran çalışanlarının yanında formaları imzalarken görülüyor.
Türk futbolunun önemli isimlerinden Fatih Terim, bu kez saha dışındaki bir olayla dikkat çekti. Ünlü bir restoranda akşam yemeği yiyen deneyimli teknik adamın önüne gecenin sonunda 83 bin TL'lik hesap geldiği belirtildi. Terim'in söz konusu hesabı nakit veya kredi kartıyla ödemek yerine farklı bir yöntem tercih ettiği aktarıldı.
3 İMZALI GALATASARAY FORMASI VERDİ
İddiaya göre Fatih Terim, 83 bin TL'lik restoran hesabına karşılık mekan sahibi şefe 3 adet imzalı Galatasaray forması takdim etti. Paylaşılan fotoğrafta Terim'in restoran çalışanlarının yanında Galatasaray formalarını imzaladığı görülüyor.
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