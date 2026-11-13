23 yaşında devletin zirvesine yükseldi! Ülkede tartışmalar aldı başını gitti - Son Dakika
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23 yaşında devletin zirvesine yükseldi! Ülkede tartışmalar aldı başını gitti

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23 yaşında devletin zirvesine yükseldi! Ülkede tartışmalar aldı başını gitti
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Meksika'da 23 yaşındaki Lucía Jazmín Torres Castillo'nun, üniversiteden mezun olduktan kısa süre sonra Oaxaca eyalet yönetiminde üst düzey bir göreve getirilmesi tartışmalara yol açtı. Genç kadının mesleki deneyimi ve atanma süreci sorgulanırken bir milletvekili kendisi tarafından tehdit edildiğini öne sürdü. Torres Castillo ise yaşından ve kadın olmasından dolayı hedef alındığını belirterek kendisine ait olduğu iddia edilen X hesabının sahte olduğunu açıkladı.

Meksika'nın Oaxaca eyaletinde yapılan bir atama, ülke basınında geniş yer buldu. Henüz 23 yaşında olan Lucía Jazmín Torres Castillo, 5 Kasım 2026'da Eyalet Hükümeti Belediye Güçlendirme Müsteşarlığına vekâleten görevlendirildi. Genç kadının kısa mesleki geçmişine rağmen önemli bir idari sorumluluk üstlenmesi, atamada hangi kriterlerin esas alındığı sorusunu beraberinde getirdi.

ÜNİVERSİTEDEN MEZUN OLDU, KISA SÜRE SONRA ÜST DÜZEY GÖREVE GELDİ

Meksika basınındaki bilgilere göre Torres Castillo, La Salle Üniversitesinde hukuk eğitimini Kasım 2025'te tamamladı ve Mayıs 2026'da mesleki ruhsatını aldı.

Daha önce turizm sektöründe rehberlik yaptığı belirtilen genç kadının kamu yönetimi, siyasi müzakereler ve yerel yönetimler arasındaki anlaşmazlıkların çözümü konusunda sınırlı deneyime sahip olduğu öne sürüldü.

Torres Castillo, Oaxaca Eyaleti Hükümet Sekreteri Jesús Romero López tarafından Belediye Güçlendirme Müsteşarlığının yönetimine vekâleten getirildi. Görevlendirme, önceki yetkili Fernanda Barbosa Sosa'nın belediye başkanlığına aday olmak amacıyla görevinden ayrılmasının ardından gerçekleşti.

MAAŞI DA TARTIŞMA KONUSU OLDU

Genç yöneticinin aylık kazancı da kamuoyundaki tartışmaların bir başka başlığını oluşturdu.

Infobae, Torres Castillo'nun aylık ücretini yaklaşık 43 bin Meksika pesosu olarak aktarırken yerel basında görev için farklı brüt ve net maaş tutarları paylaşıldı.

Atamaya yönelik eleştirilerde, genç kadının kamu yönetimindeki deneyiminin üstlendiği sorumluluk için yeterli olup olmadığı sorgulandı. Ancak kısa mesleki geçmişi, tek başına atamanın hukuka aykırı olduğunu göstermiyor.

MİLLETVEKİLİNDEN TEHDİT SUÇLAMASI

Atamayla ilgili tartışmalar sürerken İşçi Partisi milletvekili Aracely Cruz Jiménez'in açıklamaları da dikkat çekti.

Cruz Jiménez, San Juan Mazatlán'daki yerel yönetim anlaşmazlıkları üzerine yapılan görüşmelerde Torres Castillo tarafından tehdit edildiğini ve kendisine yönelik yıldırma girişimlerinde bulunulduğunu iddia etti.

Milletvekili, kendisinin, ailesinin ve çalışma arkadaşlarının güvenliğinden endişe ettiğini belirterek federal güvenlik yetkililerinden koruma talep etti. İddialarına ilişkin ses kayıtlarını ve diğer belgeleri yetkililere sunacağını söyledi.

Cruz Jiménez ayrıca genç yöneticinin ailesi hakkında organize suç bağlantılarına ilişkin ciddi iddialar ortaya attı. Ancak söz konusu suçlamalar bağımsız biçimde doğrulanmış değil.

23 yaşında devletin zirvesine yükseldi! Ülkede tartışmalar aldı başını gitti

"O HESAP BANA AİT DEĞİL"

Tartışmaların ardından 12 Kasım'da açıklama yapan Torres Castillo, X platformunda kendi adı ve fotoğraflarıyla paylaşımlar yapan hesabın kendisine ait olmadığını duyurdu.

Hesabı yönetmediğini ve yayımlanan içeriklerle bağlantısının bulunmadığını belirten genç yönetici, kimliğinin taklit edildiği gerekçesiyle Oaxaca Siber Polisine başvurduğunu açıkladı.

Torres Castillo, sahte olduğunu söylediği hesapların araştırılmasını ve kaldırılmasını talep etti.

"GENÇ BİR KADIN OLMAM YETERLİLİĞİMİ SORGULAMA GEREKÇESİ OLAMAZ"

Kendisine yönelik eleştirilere de yanıt veren Torres Castillo, kamu görevlisi olarak çalışmalarının denetlenmesine ve performansının değerlendirilmesine karşı olmadığını ifade etti.

Ancak yaşı ve cinsiyeti üzerinden yapılan kişisel saldırıları kabul etmediğini belirten genç yönetici, hakkındaki suçlamaların kanıtlarla birlikte yetkili makamlara sunulmasını istedi.

Görevini profesyonellik ve sorumluluk bilinciyle sürdüreceğini açıklayan Torres Castillo, kendisine yöneltilen eleştirilere çalışmalarının sonuçlarıyla yanıt vereceğini bildirdi. Genç yöneticinin ataması ve hakkındaki suçlamalarla ilgili tartışmalar Meksika'da devam ediyor.

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