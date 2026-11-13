Tahliye edilen avukat Mehmet Pehlivan'ın cezaevi çıkışında ilk sözleri: Mutluyum ama içim buruk - Son Dakika
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Tahliye edilen avukat Mehmet Pehlivan'ın cezaevi çıkışında ilk sözleri: Mutluyum ama içim buruk

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Tahliye edilen avukat Mehmet Pehlivan\'ın cezaevi çıkışında ilk sözleri: Mutluyum ama içim buruk
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Tahliye edilen avukat Mehmet Pehlivan\'ın cezaevi çıkışında ilk sözleri: Mutluyum ama içim buruk
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İBB davasında 109'uncu gün verilen tahliye kararının ardından 8 tutuklu serbest kaldı. Cezaevinden çıkan avukat Mehmet Pehlivan, abisinin ve arkadaşlarının hâlâ içeride olduğunu belirterek kızına kavuşmak istediğini söyledi. Medya AŞ Genel Müdürü Fatoş Pınar Türker uzun süre içeride kaldığını, Murat Or ise 18 ay beklediklerini dile getirdi.

Haber: Zuhal Çiloğlan/ Kamera: Belçim Kılıçkıran(İSTANBUL)

 - İBB Davası'nın 109'uncu gününde haklarında tahliye kararı verilen 8 kişi cezaevinden çıktı. Tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan, tahliyesinin ardından yaptığı açıklamada, "Arkadaşlarımın da en yakın zamanda özgürlüğüne kavuşmasını istiyorum" dedi. İBB Medya AŞ Genel Müdürü Fatoş Pınar Türker ise, "Aklım tutsak kalan diğer arkadaşlarımda" diye konuştu.

İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi, İBB Davası'nın 109'uncu gününde duruşmada açıkladığı ara kararla tutuklu bulunan 8 kişinin tahliyesine karar verdi.

Mahkemenin tahliye kararı verdiği isimler arasında İBB Medya AŞ Satın Alma ve İhale Müdürü Fatoş Ayık, iş insanları Serhat Kapki ve Ahmet Köksal, Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Onur Aldı, Cebeci Maden Sahası Kantar Sorumlusu Volkan Ateş, Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan, Medya AŞ Genel Müdürü Fatoş Pınar Türker ve Ağaç AŞ Genel Müdürü Ali Sukas'ın Özel Kalem Müdürü Murat Or yer aldı.

Tahliye işlemlerinin tamamlanmasının ardından 8 kişi cezaevinden çıktı. 

PEHLİVAN: ŞİMDİ KIZIMA KAVUŞMAK İSTİYORUM

Tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan, cezaevinden çıkmasının ardından yaptığı açıklamada, "Şimdi kızıma kavuşmak istiyorum. Mutluyum tabii. Tabii içimde aynı zamanda buruk. Abim cezaevinde, arkadaşlarım cezaevinde. Onların da en yakın zamanda özgürlüğüne kavuşmasını istiyorum. Herkese çok çok teşekkür ederim. Bana dayanışma gösteren tüm avukatlara yürekten teşekkür ediyorum. Ailelere, herkese çok çok sağ olun" dedi.

TÜRKER: ÇOK UZUN SÜRE İÇERİDE KALDIM

Medya AŞ Genel Müdürü Fatoş Pınar Türker ise şunları söyledi:

"Tek isteğim kızlarıma kavuşmak. Aklım tutsak kalan diğer arkadaşlarımda. Şu an başka bir şey söylemeyeceğim. Çok heyecanlıyım, çok şoktayım. Çok uzun süre içeride kaldım. Aileme kavuşmak, kızlarıma kavuşmak istiyorum."

MURAT OR: 18 AY BEKLEDİK

Ağaç AŞ Genel Müdürü Ali Sukas'ın Özel Kalem Müdürü Murat Or, tahliyesinin ardından yaptığı açıklamada, "Hala arkadaşlarımız içeride. 18 ay bekledik birilerini dinlemek için. Çok da dinleyemedik açıkçası. Ne gizli tanıklar, ne tanıklar, ne müştekiler. Sonunda da buradayız. Ama arkadaşlarımız içeride o yüzden çok da söylenecek bir şey yok bu aşamada" diye konuştu.

İmamoğlu davasında 8 kişi için tahliye kararıİmamoğlu davasında 8 kişi için tahliye kararı
Kaynak: ANKA
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