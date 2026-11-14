Sahada ölümle biten pozisyon! Kalecinin cezası belli oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Sahada ölümle biten pozisyon! Kalecinin cezası belli oldu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sahada ölümle biten pozisyon! Kalecinin cezası belli oldu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
3 yorum

İspanya 2. Ligi’nde Tenerife forması giyen Jesus De Miguel’in ölümüyle sonuçlanan pozisyonda sert müdahaleyi yapan Andorra kalecisi Jesus Owono’nun cezası belli oldu. İspanya Futbol Federasyonu Owono’ya 12 maç men cezası verdi.

İspanya 2. Ligi'nde Tenerife forması giyen Jesus de Miguel'in hayatını kaybettiği pozisyonun ardından disiplin sürecinde yeni bir gelişme yaşandı. Tenerife- Andorra maçındaki sert müdahalesi nedeniyle kırmızı kart gören kaleci Jesus Owono için 12 maçlık men cezası açıklandığı aktarıldı.

ÖLÜMLE SONUÇLANAN POZİSYONUN CEZASI AÇIKLANDI

İspanya Futbol Federasyonu, FC Andorra kalecisi Jesus Owono'ya 12 maç men cezası verildiğini açıkladı. Karar, Tenerife forması giyen Jesus de Miguel'in hayatını kaybettiği sert çarpışmanın ardından geldi. Maç sırasında rakibiyle çarpışan Owono, hakem tarafından kırmızı kartla cezalandırılmıştı. Yaşanan olayın ardından başlatılan disiplin sürecinde kaleciye 12 karşılaşmalık men cezası verildiği belirtildi. 

Sahada ölümle biten pozisyon! Kalecinin cezası belli oldu

TENERİFE-ANDORRA MAÇINDA FACİA YAŞANMIŞTI

Olay, 2 Kasım 2026 Pazartesi günü, İspanya 2. Ligi'nin 12. haftasında Tenerife ile FC Andorra arasında oynanan karşılaşmada meydana gelmişti. Tenerife'nin 30 yaşındaki forvet oyuncusu Jesus de Miguel, Andorra kalecisi Jesus Owono ile girdiği pozisyonda sert şekilde çarpışmıştı. Çarpışmanın etkisiyle başından ve göğsünden yaralanan Miguel, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılmıştı. Pozisyonda rakibine sert müdahalede bulunan Owono ise kırmızı kart görerek oyun dışında kalmıştı.

Sahada ölümle biten pozisyon! Kalecinin cezası belli oldu

SAĞLIK DURUMU ERTESİ SABAH KÖTÜLEŞMİŞTİ

Hastaneye kaldırılan Jesus de Miguel'in sağlık durumu ilk etapta "istikrarlı ama ağır" olarak açıklanmıştı. Ancak 30 yaşındaki futbolcunun durumu daha sonra kötüleşmişti. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen Jesus de Miguel hayatını kaybetmişti. Tenerife forması giyen futbolcunun ölümü, İspanyol futbolunda büyük üzüntüye neden olmuştu.

Sahada ölümle biten pozisyon! Kalecinin cezası belli oldu

KALECİ 12 MAÇ BOYUNCA FORMA GİYEMEYECEK

İspanya Futbol Federasyonunun açıkladığı belirtilen disiplin kararıyla Jesus Owono'ya 12 maçlık men cezası uygulandı. Böylece Tenerife-Andorra karşılaşmasında yaşanan ve bir futbolcunun hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan pozisyonun ardından kaleci hakkında verilen disiplin cezası da netleşmiş oldu.

Sahada ölümle biten pozisyon! Kalecinin cezası belli oldu

KARŞILAŞMA 2-2'LİK SKORLA TESCİL EDİLDİ

2 Kasım 2026'da, İspanya 2. Ligi'nin 12. haftasında oynanan Tenerife-Andorra karşılaşması, yaşanan olay nedeniyle 96. dakikada durdurulmuştu. İki takımın futbolcuları, yaşananların ardından karşılaşmaya devam edemeyeceklerini belirtmişti. Bunun üzerine hakem maçı tatil etmişti. İspanya Futbol Federasyonu, Jesus de Miguel'in hayatını kaybetmesinin ardından karşılaşmanın yeniden oynanmamasına karar verdi. Tenerife-Andorra mücadelesi 2-2'lik skorla tescil edildi.

Sahada ölümle biten pozisyon! Kalecinin cezası belli oldu
İspanyaAndorraMiguelFutbolSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    Yorumlar (3)

  • Altay Bozkurt Altay Bozkurt:
    BU RESMEN CINAYET !!! 12 maç šakami !!!! 1 0
  • Turgut Yıldız Turgut Yıldız:
    sezonu kapatmaları gerekiyor du. 0 0 Yanıtla
  • 5xqmffn2qy 5xqmffn2qy:
    birde madalya taksaydınız bari ?? 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şara’nın eşi Latife el-Durubi’nin inanılmaz yükselişi Şara'nın eşi Latife el-Durubi'nin inanılmaz yükselişi
Elinde elma, üzerinde Fenerbahçe forması Şimdi dünya yıldızı Elinde elma, üzerinde Fenerbahçe forması! Şimdi dünya yıldızı
Dünyanın en iyi peyniri seçildi 5 bin 330 rakibini geride bıraktı Dünyanın en iyi peyniri seçildi! 5 bin 330 rakibini geride bıraktı
Yeraltı oyuncularına milyonluk kaşe iddiası: En yüksek ücret kimin Yeraltı oyuncularına milyonluk kaşe iddiası: En yüksek ücret kimin?
Süper Lig’e bir dünya yıldızı daha Transferde büyük sürpriz Süper Lig'e bir dünya yıldızı daha! Transferde büyük sürpriz
Beren Gökyıldız 17 yaşında: Yeni filminde zengin kasaba kızı Ayça olacak Beren Gökyıldız 17 yaşında: Yeni filminde zengin kasaba kızı Ayça olacak
Gönüllü fon iadesi: Türkiye Sigorta’dan 1 milyar 599 milyon 887 bin 908 TL Gönüllü fon iadesi: Türkiye Sigorta'dan 1 milyar 599 milyon 887 bin 908 TL
Arda Güler dünyayı ayağa kaldırdı Avrupa basını mest oldu Arda Güler dünyayı ayağa kaldırdı! Avrupa basını mest oldu
İbrahim Tatlıses’in torununu gören dönüp bir daha bakıyor İbrahim Tatlıses'in torununu gören dönüp bir daha bakıyor
COP31’de Meryem Uzerli ile eş-Şara yan yana poz verdi, kıyafetler öne çıktı COP31'de Meryem Uzerli ile eş-Şara yan yana poz verdi, kıyafetler öne çıktı
16 yıllık cinayette sır perdesi aralandı 17 kişi yakalandı 16 yıllık cinayette sır perdesi aralandı! 17 kişi yakalandı
00:12
Mekke Anlaşması yürürlüğe girdi
Mekke Anlaşması yürürlüğe girdi
00:02
ABD’de tüm uçuşlar durduruldu
ABD'de tüm uçuşlar durduruldu
23:24
Sirenler susmuyor ABD üslerinde en korkulan seviyeye geçildi
Sirenler susmuyor! ABD üslerinde en korkulan seviyeye geçildi
22:24
Messi’den Kenan Yıldız’a özel hediye
Messi'den Kenan Yıldız'a özel hediye
22:08
İstanbul’u lodos vurdu İnsanlar, dalgaların içinde kayboldu
İstanbul'u lodos vurdu! İnsanlar, dalgaların içinde kayboldu
20:52
Bakan Çiftçi: Türk polisi yolda kalanın yoldaşı, darda kalanın Hızır’ı olur
Bakan Çiftçi: Türk polisi yolda kalanın yoldaşı, darda kalanın Hızır'ı olur
20:52
Gönüllü fon iadesi: Türkiye Sigorta’dan 1 milyar 599 milyon 887 bin 908 TL
Gönüllü fon iadesi: Türkiye Sigorta'dan 1 milyar 599 milyon 887 bin 908 TL
20:42
BAE’de öldürülen Rus yatırımcı Novak ve eşine villada işkence iddiası
BAE'de öldürülen Rus yatırımcı Novak ve eşine villada işkence iddiası
18:37
Osman Kavala’nın avukatlarının yaptığı başvuruya mahkemeden ret
Osman Kavala'nın avukatlarının yaptığı başvuruya mahkemeden ret
18:19
Brooklyn’de çöken binada 8 ölü: Çökme anı daire kamerasında
Brooklyn'de çöken binada 8 ölü: Çökme anı daire kamerasında
18:11
Galatasaray yönetiminde iki ayrılık: Gerginlik 27 Ekim’de başlamıştı
Galatasaray yönetiminde iki ayrılık: Gerginlik 27 Ekim'de başlamıştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2026 00:49:25. #.0.2#
SON DAKİKA: Sahada ölümle biten pozisyon! Kalecinin cezası belli oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android