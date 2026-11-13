Bursa Mustafakemalpaşa\'da 16 yıllık cinayeti JASAT aydınlattı, 17 şüpheli yakalandı

Bursa İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri, Mustafakemalpaşa ilçesinde 2010 yılında av tüfeğiyle öldürülen Mehmet Arıcan'ın cinayetini 16 yıl sonra aydınlattı. Teknik takip, HTS analizleri ve saha araştırmalarının ardından 8 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen JASAT ekipleri, 17 şüpheliyi yakaladı. Cinayeti gerçekleştirdiği belirlenen zanlı tutuklandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek de Bursa'daki cinayetin yıllar sonra aydınlatıldığını duyurdu.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde görev yapan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), faili meçhul cinayetlerin aydınlatılmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. JASAT ekiplerinin Mustafakemalpaşa ilçesinde 16 yıl önce meydana gelen cinayete ilişkin yürüttüğü kapsamlı çalışma, şüphelilerin yakalanmasıyla sonuçlandı.

3 gün sonra cansız bedeni bulundu

Olay, 7 Eylül 2010 günü saat 12.30 sıralarında Mustafakemalpaşa ilçesine bağlı Taşpınar Mahallesi'nde meydana geldi. İnşaat işçisi olarak çalışan Mehmet Arıcan, çalıştığı yerden ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadı. Kayıp olarak aranmaya başlanan Arıcan'ın cansız bedeni, 10 Eylül 2010 günü saat 10.00 sıralarında Taşpınar Mahallesi Karanlıkdere mevkiinde bulundu. Yapılan incelemede Arıcan'ın av tüfeğiyle vurularak öldürüldüğü belirlendi.

Cinayetle ilgili yürütülen ilk soruşturmada Hüseyin F., Z.F. ve H.Y. isimli şahıslar şüpheli olarak dosyaya dahil edildi. Ancak şüpheliler hakkında kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmesinin ardından dosya daimi aramaya alındı.

JASAT dosyayı yeniden incelemeye aldı

Bursa İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri, faili meçhul cinayetin aydınlatılması amacıyla dosyadaki bilgi ve belgeleri yeniden incelemeye aldı. Çalışmalar kapsamında projeli JASAT faaliyeti başlatılarak cinayetin arka planının ortaya çıkarılması için kapsamlı araştırma yürütüldü.

Şüpheliler arasındaki irtibatların ve muhtemel bağlantıların belirlenmesi amacıyla HTS analizleri gerçekleştirildi. Yapılan değerlendirmeler sonucunda 10 şüpheliye ait 22 GSM hattı hakkında, CMK'nın 135'inci maddesi kapsamında iletişimin tespiti, dinlenilmesi, kayda alınması ve sinyal bilgilerinin değerlendirilmesi tedbirleri uygulandı.

JASAT ekipleri, teknik çalışmaların yanı sıra cinayetin meydana geldiği Taşpınar Mahallesi ve çevresinde de saha araştırmaları gerçekleştirdi. Olay tarihinde yapılan ihbarlar yeniden değerlendirilirken, ihbarcılarla yapılan görüşmeler sonucunda gizli tanıklık yapmak isteyen bir kişinin Mustafakemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığında ifadesi alındı.

Cinayeti gerçekleştiren ve yardım edenler belirlendi

Bursa İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekiplerinin teknik takip, HTS analizleri, saha araştırmaları ve ihbarcı beyanları üzerinden yürüttüğü çalışmalar sonucunda elde edilen delilleri bir araya getirildi. Yapılan değerlendirmelerde Hüseyin F.'nin cinayeti gerçekleştirdiği tespit edilirken, İ.F., M.T., H.Y., A.E.İ., S.İ., H.B., Z.F. ve D.A.F. isimli 8 şahsın ise cinayeti gerçekleştiren şüphelinin kaçmasına ve saklanmasına yardımcı oldukları yönünde kuvvetli şüphe oluştu.

JASAT'tan 8 adrese eş zamanlı operasyon

Soruşturmanın ardından Bursa İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde şüphelilerin yakalanması ve delillerin muhafaza altına alınması amacıyla operasyon düzenlendi. 11 Kasım 2026 günü saat 06.45 sıralarında harekete geçen jandarma ekipleri, 8 farklı adrese eş zamanlı baskın yaptı. Operasyona 9 Jandarma Asayiş Timi, 5 JASAT Timi, 1 Jandarma Özel Harekat Timi ve 2 dedektör köpek katıldı. Toplam 17 şüpheliye yönelik gerçekleştirilen operasyonda şüphelilerin tamamı yakalandı.

16 şüpheli serbest, cinayet zanlısı tutuklandı

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 17 şüpheliden 16'sı, sevk edildikleri adli makamlarca ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Cinayeti gerçekleştirdiği tespit edilen Hüseyin F. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Bursa E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekiplerinin 16 yıl önce işlenen cinayeti teknik takip, saha araştırması ve detaylı dosya incelemesiyle aydınlatmaya yönelik çalışması sonucunda, yıllardır daimi aramada bulunan dosyada önemli bir gelişme yaşandı.

Adalet Bakanı Gürlek de duyurdu

Öte yandan Adalet Bakanı Akın Gürlek de Bursa'da 2, Bitlis Tatvan'da da bir faili meçhul cinayetin aydınlatıldığını belirterek, görev alan ekiplere teşekkür etti.