Bursa Mustafakemalpaşa'da 16 yıllık cinayeti JASAT aydınlattı, 17 şüpheli yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Bursa Mustafakemalpaşa'da 16 yıllık cinayeti JASAT aydınlattı, 17 şüpheli yakalandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bursa Mustafakemalpaşa\'da 16 yıllık cinayeti JASAT aydınlattı, 17 şüpheli yakalandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Bursa Mustafakemalpaşa'da 2010'da av tüfeğiyle öldürülen Mehmet Arıcan'ın cinayeti, JASAT'ın 16 yıl sonra yürüttüğü çalışmayla aydınlandı. 8 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 17 şüpheli yakalandı; cinayet zanlısı tutuklanırken 16 şüpheli serbest bırakıldı.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri, Mustafakemalpaşa ilçesinde 2010 yılında av tüfeğiyle öldürülen Mehmet Arıcan'ın cinayetini 16 yıl sonra aydınlattı. Teknik takip, HTS analizleri ve saha araştırmalarının ardından 8 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen JASAT ekipleri, 17 şüpheliyi yakaladı. Cinayeti gerçekleştirdiği belirlenen zanlı tutuklandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek de Bursa'daki cinayetin yıllar sonra aydınlatıldığını duyurdu.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde görev yapan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), faili meçhul cinayetlerin aydınlatılmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. JASAT ekiplerinin Mustafakemalpaşa ilçesinde 16 yıl önce meydana gelen cinayete ilişkin yürüttüğü kapsamlı çalışma, şüphelilerin yakalanmasıyla sonuçlandı.

3 gün sonra cansız bedeni bulundu

Olay, 7 Eylül 2010 günü saat 12.30 sıralarında Mustafakemalpaşa ilçesine bağlı Taşpınar Mahallesi'nde meydana geldi. İnşaat işçisi olarak çalışan Mehmet Arıcan, çalıştığı yerden ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadı. Kayıp olarak aranmaya başlanan Arıcan'ın cansız bedeni, 10 Eylül 2010 günü saat 10.00 sıralarında Taşpınar Mahallesi Karanlıkdere mevkiinde bulundu. Yapılan incelemede Arıcan'ın av tüfeğiyle vurularak öldürüldüğü belirlendi.

Cinayetle ilgili yürütülen ilk soruşturmada Hüseyin F., Z.F. ve H.Y. isimli şahıslar şüpheli olarak dosyaya dahil edildi. Ancak şüpheliler hakkında kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmesinin ardından dosya daimi aramaya alındı.

JASAT dosyayı yeniden incelemeye aldı

Bursa İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri, faili meçhul cinayetin aydınlatılması amacıyla dosyadaki bilgi ve belgeleri yeniden incelemeye aldı. Çalışmalar kapsamında projeli JASAT faaliyeti başlatılarak cinayetin arka planının ortaya çıkarılması için kapsamlı araştırma yürütüldü.

Şüpheliler arasındaki irtibatların ve muhtemel bağlantıların belirlenmesi amacıyla HTS analizleri gerçekleştirildi. Yapılan değerlendirmeler sonucunda 10 şüpheliye ait 22 GSM hattı hakkında, CMK'nın 135'inci maddesi kapsamında iletişimin tespiti, dinlenilmesi, kayda alınması ve sinyal bilgilerinin değerlendirilmesi tedbirleri uygulandı.

JASAT ekipleri, teknik çalışmaların yanı sıra cinayetin meydana geldiği Taşpınar Mahallesi ve çevresinde de saha araştırmaları gerçekleştirdi. Olay tarihinde yapılan ihbarlar yeniden değerlendirilirken, ihbarcılarla yapılan görüşmeler sonucunda gizli tanıklık yapmak isteyen bir kişinin Mustafakemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığında ifadesi alındı.

Cinayeti gerçekleştiren ve yardım edenler belirlendi

Bursa İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekiplerinin teknik takip, HTS analizleri, saha araştırmaları ve ihbarcı beyanları üzerinden yürüttüğü çalışmalar sonucunda elde edilen delilleri bir araya getirildi. Yapılan değerlendirmelerde Hüseyin F.'nin cinayeti gerçekleştirdiği tespit edilirken, İ.F., M.T., H.Y., A.E.İ., S.İ., H.B., Z.F. ve D.A.F. isimli 8 şahsın ise cinayeti gerçekleştiren şüphelinin kaçmasına ve saklanmasına yardımcı oldukları yönünde kuvvetli şüphe oluştu.

JASAT'tan 8 adrese eş zamanlı operasyon

Soruşturmanın ardından Bursa İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde şüphelilerin yakalanması ve delillerin muhafaza altına alınması amacıyla operasyon düzenlendi. 11 Kasım 2026 günü saat 06.45 sıralarında harekete geçen jandarma ekipleri, 8 farklı adrese eş zamanlı baskın yaptı. Operasyona 9 Jandarma Asayiş Timi, 5 JASAT Timi, 1 Jandarma Özel Harekat Timi ve 2 dedektör köpek katıldı. Toplam 17 şüpheliye yönelik gerçekleştirilen operasyonda şüphelilerin tamamı yakalandı.

16 şüpheli serbest, cinayet zanlısı tutuklandı

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 17 şüpheliden 16'sı, sevk edildikleri adli makamlarca ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Cinayeti gerçekleştirdiği tespit edilen Hüseyin F. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Bursa E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekiplerinin 16 yıl önce işlenen cinayeti teknik takip, saha araştırması ve detaylı dosya incelemesiyle aydınlatmaya yönelik çalışması sonucunda, yıllardır daimi aramada bulunan dosyada önemli bir gelişme yaşandı.

Adalet Bakanı Gürlek de duyurdu

Öte yandan Adalet Bakanı Akın Gürlek de Bursa'da 2, Bitlis Tatvan'da da bir faili meçhul cinayetin aydınlatıldığını belirterek, görev alan ekiplere teşekkür etti.

Kaynak: İHA
MustafakemalpaşaMehmet Arıcan3. SayfaCinayetGüncelJASATBursaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10 anket firmasının ortalaması alındı İşte partilerin oy oranları 10 anket firmasının ortalaması alındı! İşte partilerin oy oranları
Ecevit’in davetiyle CHP’ye katılmıştı 60 yıl sonra çizgisini değiştirdi Ecevit'in davetiyle CHP'ye katılmıştı! 60 yıl sonra çizgisini değiştirdi
Şara’nın eşi Latife el-Durubi’nin inanılmaz yükselişi Şara'nın eşi Latife el-Durubi'nin inanılmaz yükselişi
Zemin tartışması sona erdi, Süper Kupa finali RAMS Park’ta oynanacak Zemin tartışması sona erdi, Süper Kupa finali RAMS Park'ta oynanacak
Elinde elma, üzerinde Fenerbahçe forması Şimdi dünya yıldızı Elinde elma, üzerinde Fenerbahçe forması! Şimdi dünya yıldızı
Sergen Yalçın’ın kolunda servet yatıyor Fiyatı inanılmaz Sergen Yalçın'ın kolunda servet yatıyor! Fiyatı inanılmaz
YÖK Başkanı Erol Özvar’ın önerisine sert tepki: Genç kadınlar sizin gözünüze damızlık hayvan mı YÖK Başkanı Erol Özvar'ın önerisine sert tepki: Genç kadınlar sizin gözünüze damızlık hayvan mı?
Bilal Erdoğan’a sevgi seli Kalabalıktan adım atmakta zorlandı Bilal Erdoğan’a sevgi seli! Kalabalıktan adım atmakta zorlandı
Galatasaray yönetiminde iki ayrılık: Gerginlik 27 Ekim’de başlamıştı Galatasaray yönetiminde iki ayrılık: Gerginlik 27 Ekim'de başlamıştı
Cemal Can Canseven’e karga saldırısı: “Karga kafamı delmiş“ Cemal Can Canseven'e karga saldırısı: "Karga kafamı delmiş"
Madrid’deki galada Can Yaman’ın ten rengi yorum yağmuruna tutuldu Madrid'deki galada Can Yaman'ın ten rengi yorum yağmuruna tutuldu
22:08
İstanbul’u lodos vurdu İnsanlar, dalgaların içinde kayboldu
İstanbul'u lodos vurdu! İnsanlar, dalgaların içinde kayboldu
20:52
Bakan Çiftçi: Türk polisi yolda kalanın yoldaşı, darda kalanın Hızır’ı olur
Bakan Çiftçi: Türk polisi yolda kalanın yoldaşı, darda kalanın Hızır'ı olur
20:52
Türkiye Sigorta AŞ 1 milyar 599 milyon 887 bin 908 TL’yi TMSF’ye iade etti
Türkiye Sigorta AŞ 1 milyar 599 milyon 887 bin 908 TL'yi TMSF'ye iade etti
20:42
BAE’de öldürülen Rus yatırımcı Novak ve eşine villada işkence iddiası
BAE'de öldürülen Rus yatırımcı Novak ve eşine villada işkence iddiası
18:37
Osman Kavala’nın avukatlarının yaptığı başvuruya mahkemeden ret
Osman Kavala'nın avukatlarının yaptığı başvuruya mahkemeden ret
18:19
Brooklyn’de çöken binada 8 ölü: Çökme anı daire kamerasında
Brooklyn'de çöken binada 8 ölü: Çökme anı daire kamerasında
18:11
Galatasaray yönetiminde iki ayrılık: Gerginlik 27 Ekim’de başlamıştı
Galatasaray yönetiminde iki ayrılık: Gerginlik 27 Ekim'de başlamıştı
18:07
Bilal Erdoğan’a sevgi seli Kalabalıktan adım atmakta zorlandı
Bilal Erdoğan’a sevgi seli! Kalabalıktan adım atmakta zorlandı
17:23
İsrail televizyonunda Türkiye tartışması Sunucu yayını kesmek zorunda kaldı
İsrail televizyonunda Türkiye tartışması! Sunucu yayını kesmek zorunda kaldı
16:11
Erişah Arıcan, görevi bırakmamak için direniyor mu
Erişah Arıcan, görevi bırakmamak için direniyor mu?
15:48
Şara’nın eşi Latife el-Durubi’nin inanılmaz yükselişi
Şara'nın eşi Latife el-Durubi'nin inanılmaz yükselişi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2026 22:29:07. #.0.2#
SON DAKİKA: Bursa Mustafakemalpaşa'da 16 yıllık cinayeti JASAT aydınlattı, 17 şüpheli yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android