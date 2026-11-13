Yeraltı dizisinin yıldızlarının kazancı dudak uçuklattı! İşte iddia edilen rakamlar - Son Dakika
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Yeraltı dizisinin yıldızlarının kazancı dudak uçuklattı! İşte iddia edilen rakamlar

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Yeraltı dizisinin yıldızlarının kazancı dudak uçuklattı! İşte iddia edilen rakamlar
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1 yorum

NOW ekranlarında yayınlanan "Yeraltı" dizisinin başrol oyuncuları Devrim Özkan, Deniz Can Aktaş ve Uraz Kaygılaroğlu'nun bölüm başına kazandıkları ücretlerle ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Set arkadaşlıklarını aşka dönüştüren Özkan ile Aktaş'ın milyonluk kaşeler aldığı öne sürülürken üç oyuncu arasında en yüksek ücreti alan ismin Uraz Kaygılaroğlu olduğu iddia edildi.

Yeraltı dizisinin başrol oyuncularının kazançlarına ilişkin yeni iddialar ortaya atıldı. Televizyon sektöründe maliyetlerin tartışıldığı dönemde üç ünlü oyuncunun bölüm başına aldığı öne sürülen ücretler merak konusu oldu.

YERALTI DİZİSİNİN OYUNCULARI İÇİN MİLYONLUK KAŞE İDDİASI

NOW ekranlarında izleyiciyle buluşan "Yeraltı" dizisinin başrollerinde yer alan Deniz Can Aktaş, Devrim Özkan ve Uraz Kaygılaroğlu'nun bölüm başına kazançlarıyla ilgili dikkat çeken rakamlar ortaya atıldı. Televizyon sektöründe reklam gelirlerinin azalması ve yapım maliyetlerinin yükselmesi tartışılırken oyunculara ödenen ücretler de yeniden mercek altına alındı. Ortaya atılan iddialara göre dizinin üç önemli oyuncusu, her bölüm için milyonlarca liralık ücret alıyor. Ancak söz konusu rakamlara ilişkin yapım şirketinden veya oyunculardan resmi bir doğrulama gelmedi.

EN YÜKSEK ÜCRETİ URAZ KAYGILAROĞLU'NUN ALDIĞI İDDİA EDİLDİ

"Yeraltı" dizisinin oyuncuları arasında en yüksek bölüm başı ücreti aldığı öne sürülen isim Uraz Kaygılaroğlu oldu. İddialara göre Uraz Kaygılaroğlu her bölüm için 1 milyon 500 bin TL kazanıyor. Dizinin diğer başrol oyuncularından Deniz Can Aktaş'ın bölüm başına 1 milyon 200 bin TL, Devrim Özkan'ın ise 1 milyon TL aldığı ileri sürüldü. Böylece iddia edilen rakamlara göre Kaygılaroğlu ile Özkan arasında bölüm başına 500 bin TL'lik fark bulunuyor.

AYLIK KAZANÇLARI MİLYONLARI BULUYOR

Oyuncu iddia edilen bölüm başı ücretleri:

  • Uraz Kaygılaroğlu 1.500.000 TL 
  • Deniz Can Aktaş 1.200.000 TL
  • Devrim Özkan 1.000.000 TL 
Yeraltı dizisinin yıldızlarının kazancı dudak uçuklattı! İşte iddia edilen rakamlar

SET ARKADAŞLIKLARI AŞKA DÖNÜŞTÜ

"Yeraltı" dizisinde birlikte kamera karşısına geçen Devrim Özkan ile Deniz Can Aktaş, yalnızca oyunculuk performanslarıyla değil, özel hayatlarıyla da dikkat çekiyor. Bir süredir haklarında aşk iddiaları bulunan iki oyuncu, ilişkilerine ilişkin uzun süre açıklama yapmadı. Ancak Devrim Özkan'ın Deniz Can Aktaş ile birlikte çekilen fotoğraflarını yayımlaması, ikilinin birlikteliğini ortaya çıkardı. TV100'de yer alan habere göre, aynı dizide rol alan çiftin bu kez bölüm başına kazandıkları öne sürülen ücretler konuşulmaya başlandı.

Yeraltı dizisinin yıldızlarının kazancı dudak uçuklattı! İşte iddia edilen rakamlar
Uraz KaygılaroğluDeniz Can AktaşDevrim ÖzkanTelevizyonMagazinYeraltıEkonomiDiziNOWSon Dakika

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    Yorumlar (1)

  • mustafa yurdakul mustafa yurdakul:
    ayda 6 milyon eder..ortalama blr semtte blr daire demek..Maşallah.. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

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