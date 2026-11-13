COP31'de Meryem Uzerli ile eş-Şara yan yana poz verdi, kıyafetler öne çıktı - Son Dakika
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COP31'de Meryem Uzerli ile eş-Şara yan yana poz verdi, kıyafetler öne çıktı

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COP31\'de Meryem Uzerli ile eş-Şara yan yana poz verdi, kıyafetler öne çıktı
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11 yorum

Antalya'da düzenlenen COP31 İklim Değişikliği Konferansı'nda Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara ile oyuncu Meryem Uzerli aynı etkinlikte bir araya gelip birlikte poz verdi. Fotoğrafta eş-Şara siyah takım elbise ve mavi kravatla, Uzerli ise çiçek desenli kıyafetiyle görüntülendi. Uzerli zirvede Türkiye Pavyonu'nu da ziyaret etti.

Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş- Şara ile oyuncu Meryem Uzerli, COP31 kapsamında aynı etkinlikte bir araya geldi. İkilinin yan yana verdiği poz, zirveden yansıyan dikkat çekici kareler arasında yer aldı.

Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı COP31, siyaset ve sanat dünyasından isimleri buluşturdu. Zirve kapsamında Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara ile oyuncu Meryem Uzerli'nin birlikte görüntülendiği fotoğraf dikkat çekti.

Paylaşılan karede Ahmed eş-Şara siyah takım elbise ve mavi kravatıyla, Meryem Uzerli ise çiçek desenli kıyafetiyle objektiflere yansıdı. İkilinin yan yana durarak poz verdiği fotoğraf, konferansın öne çıkan görüntülerinden biri oldu.

MERYEM UZERLİ DE COP31'E KATILDI

Oyuncu Meryem Uzerli, COP31 kapsamında düzenlenen etkinliklere katılan isimler arasında yer aldı. Uzerli, zirvede Türkiye Pavyonu'nu da ziyaret ederek iklim değişikliğiyle mücadele konusunda farkındalık oluşturulmasına yönelik etkinliklerde bulundu.

11 Kasım'da Anadolu Ajansı'na konuşan Uzerli, çok sayıda dünya liderinin Antalya'da bir araya gelmesini gurur verici bulduğunu belirterek organizasyonun parçası olmaktan onur duyduğunu ifade etti.

EŞ-ŞARA DA ZİRVE KAPSAMINDA TEMASLARDA BULUNDU

Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara da COP31 Liderler Zirvesi için Antalya'ya gelen isimler arasında yer aldı. Eş-Şara, zirve kapsamında farklı ülkelerin liderleri ve temsilcileriyle temaslarda bulundu.

İklim kriziyle mücadele, çevresel sürdürülebilirlik ve uluslararası işbirliğinin ele alındığı konferansta, siyaset ve sanat dünyasından isimlerin aynı ortamda bulunması da dikkat çekti.

Ahmed eş-Şara ile Meryem Uzerli'nin yan yana görüntülendiği fotoğraf ise zirveden yansıyan dikkat çekici karelerden biri olarak öne çıktı.

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Okurların en beğendiği yorum

“Teröriste ceket kravat giydirmişler devlet başkanı yapmışlar”

Tüm yorumlar (11)
Meryem UzerliKonferansSiyasetAntalyaSuriyeCOP31ŞaraSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    Yorumlar (11)

  • Revolver Revolver:
    Teröriste ceket kravat giydirmişler devlet başkanı yapmışlar 6 7
    Şahin Yıldırım Şahin Yıldırım:
    israilin terörist tanımı sana uyuyorsa sende problem vardır… 2 0
    Hüseyin Civelek Hüseyin Civelek:
    İmansız ajanları avlamak için yakışır. 0 0
  • yilmaz yilmaz yilmaz yilmaz:
    Teröristle poz vermiş birde bununla gurur duyuyor 4 5 Yanıtla
  • Yasin Yasin:
    sizden iyidir Esat kafalilar 2 3 Yanıtla
  • akaneminoglu akaneminoglu:
    adam yaşlıya kadına çocuğa silah çekmedim diyor sen terörist diyorsun sana mı inansın istiyorsun yani 1 3 Yanıtla
  • Oooo Oooo:
    Hayatta hiç bir şeye buda olmaz demeyin arkadaşlar Burası dünya 2 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: COP31'de Meryem Uzerli ile eş-Şara yan yana poz verdi, kıyafetler öne çıktı - Son Dakika
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