Mert Fırat\'tan dünya liderlerine gönderme: Fotoğraf çektirme devri bitti

Antalya’da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’nin 31. Taraflar Konferansı’na (COP31) katılan oyuncu Mert Fırat, Haberler.com muhabiri Gizem Deniz Özkan’ın sorularını yanıtladı. Fırat; iklim krizini, zirvelerde alınan kararların uygulanmasını, sanat dünyasının rolünü ve gençlerin sorumluluğunu değerlendirdi.

“SÖYLEM VE EYLEM TUTARLI OLMALI”

Bir sanatçı ve aktivist olarak neyi değiştirmek istediği sorusunu yanıtlayan Fırat, devletlerin iklime gösterdiği duyarlılıkta söylem ile eylemin tutarlı olmasını istediğini söyledi. Fırat, iklim zirvelerinde alınan kararların uygulanmasının sürekli ertelendiğini öne sürerek şöyle konuştu:

“Her sene iklim zirveleri yapılıyor dünyanın çeşitli ülkelerinde. Bu sene 102 ülkenin lideri Antalya’ya teveccüh gösterip geldi. Fakat burada alınan kararların takipçisi olamıyoruz. 2030'dan 2035'e, 2035'ten 2040'a erteleniyor alınan kararların gerçekleştirilmesi.”

“İSTANBUL’A BİR YILLIK YAĞIŞIN ÜÇTE BİRİ BİR GÜNDE DÜŞTÜ”

İklim krizinin sonuçlarının artık her yerde görüldüğünü belirten Fırat, geçen ay İstanbul’a bir yılda düşen yağışın üçte birinin bir günde düştüğünü ileri sürdü. Venedik ve İspanya’da yaşanan sel felaketlerini de örnek veren Fırat, krizin en çok dezavantajlı ve gelişmekte olan ülkelere zarar verdiğini savundu.

Fırat, krizden en çok kadınların, çocukların ve gençlerin etkilendiğini belirterek ülkeler arasında kaynakların paylaşılmasına ilişkin sorunların sürdüğünü söyledi.

“GÜZEL FOTOĞRAFLAR ÇEKTİRME EVRESİNİ GEÇTİK”

Fırat, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Su çok önemli, tarım çok önemli, hepsi çok önemli ama bütün bunların ötesinde kurduğumuz cümlelerin gerçekleştirilmesine ihtiyacımız var. Artık farkındalık yaratma evresini, güzel ilanlar, tatlı fotoğraflar çektirme, güzel buluşmalar yapma evresini çoktan geçtik. Artık tüm dünyanın ve Türkiye’nin aksiyona ihtiyacı var. Karar alacağız, uygulayacağız, sonucunu göreceğiz. Söylemle eylemimizin tutarlı bir şekilde devam ettiği nice COP’lar diliyoruz.”

“YAŞADIĞI ŞEHRİ SEL ALIYOR, DAHA NE KADAR FARKINDA OLMAYACAK”

Sanat ve kültür camiasının iklim krizini kitlelere yeterince anlatıp anlatmadığı sorusuna Fırat, bunu ne kadar yaptıklarını takip edemediğini söyledi. Toplumda farkındalığın krizi yaşayarak oluştuğunu belirten Fırat, “Yaşadığı şehri sel alıyor. Daha ne kadar farkında olmayacak” dedi.

Sanatçıların ve gençlerin bu konuda duyarlı olduğunu belirten Fırat, gençlerin sürdürülebilirlik, atık yönetimi ve karbon ayak izi konusunda bilinçli olduğunu söyledi. Fırat, et tüketiminden ulaşımda seçilen araca kadar her tercihin fark yarattığının bilindiğini ifade etti. Tarımla iç içe bir toplum olunduğu için konuya yakın olunduğunu vurgulayan Fırat, sanatçıların bu konuya daha fazla zaman ayıracağından şüphesi olmadığını söyledi.

GENÇLERE “SORUMLULUK ALIN” ÇAĞRISI

Gençlere mesajı sorulan Fırat, onlardan kendilerini her şeyden sorumlu hissetmelerini istediğini belirterek şunları söyledi:

“Çok zor şartlar altında kurulmuş bu Cumhuriyet’in, canlarını feda etmiş insanlarının koyduğu vizyonun üstüne çıkmamızı ve o vizyonu cesaretle, ilerici, devrimci bir zihniyetle, bilimden beslenerek ama halkın ve toplumumuzun taleplerini de tanıyarak ileri doğru götürmelerini isterim. Kavga etmenin değil, birleşip ileri doğru yürümenin yerindeyiz. Türkiye’yi kalkındırmanın yerindeyiz. Bir dönüş noktasındayız. O dönüş noktasında daha çok çalışıp sorumluluk almayı, bu sorumluluğu her zaman omuzlarında hissetmeyi tavsiye ederim.”