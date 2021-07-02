Son Dakika Kavga Haberleri

17:08 Rıdvan Mertöz Ortaokulu Temel Atma Töreni Yapıldı Vali Aydın Baruş, Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından yer tahsisi yapılarak Milli Eğitim Bakanlığı ile yapılan protokol çerçevesinde Malatyalı İş İnsanı Rıdvan Mertöz tarafından Mehmet Buyruk Caddesinde yapımı gerçekleştirilecek olan 24 derslikli Rıdvan Mertöz Ortaokulu'nun temel atma...

16:07 Müzikholde büyük kavga! "Bu mekanı açtırmayacağım" deyip kurşun yağdırdı İstanbul'da kimliği bilinmeyen iki şahıs gittikleri müzikholde bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışma sonrası çıkan kavga nedeniyle mekandan atılan şahıslardan biri, "Bu mekanı açtırmayacağım" diyerek müzikhole defalarca ateş açtı. Küfürler yağdıran saldırgan, diğer şahısla birlikte araca binerek ortadan kayboldu. Olay anı kameraya saniye saniye kaydedildi.

12:22 "Bu mekanı açtırmayacağım" diyerek kurşun yağdırdı İkitelli'de otomobille gelen kimliği belirsiz iki şahıs, çıkan kavga sonrası bir müzikhole tabancayla ateş açarak kurşun yağdırdı.

12:21 ÜSKÜDAR'DA KABLO HIRSIZINA MAHALLE SAKİNİNDEN DAYAK KAMERADA Haber: Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHAÜsküdar'da kablo çalarken fark edilen hırsızlık şüphelisi, tartıştığı mahalle sakininden dayak yedi.

10:58 Arnavutköy'de tekmeli yumruklu kavga kamerada Arnavutköy'de tekmeli yumruklu kavga kamerada Arnavutköy'de motosikletli bir grubun motorlu taşıtların girişinin yasak olduğu meydana girmesi nedeniyle çıkan kavgada, iki grup birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdı.

10:37 HUSUMETLİSİNE ATEŞ AÇIP 5 YAŞINDAKİ ÇOCUĞU YARALADI, OLAYI KARDEŞİ ÜSTLENDİ ADANA'da husumetlisiyle tartıştıkları sırada pompalı tüfekle ateş açıp, sokaktaki Mehmet Ali Ağamak'ın (5) ağır yaralanmasına neden olan Ahmet B.?nin (25) kardeşi Cumali B. (20) yakalandı.

10:33 Ayşegül Çınar'ın olaylı gecesinin yankıları devam ediyor! Tutuklanan sevgilisinin ifadesi ortaya çıktı Oyuncu sevgilisi Ayşegül Çınar ile Beyoğlu Karaköy'de gittikleri otelin restoranında kavga çıkaran ve 5 garson ile 3 emniyet mensubunu yaraladığı için tutuklanan Furkan Çalıkoğlu'nun ifadesi öğrenildi. Çalıkoğlu, "Ayşegül'le 'bir başka kıza baktın' dediği için tartıştık. Mekanda bulunan bir adam kafamda şişe kırınca şuurumu kaybetmişim." ifadelerini kullandı.

10:03 İzmir'de kavga ettiği kişiyi öldürdüğü iddiasıyla aranan şüpheli yakalandı İzmir'in Foça ilçesinde bir kişiyi kafasına demir profille vurarak öldürdüğü iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

09:56 Son dakika gündem: ÜSKÜDAR'DA KABLO HIRSIZINA MAHALLE SAKİNİNDEN DAYAK KAMERADA Son dakika haberi: Haber: Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHAÜsküdar'da kablo çalarken fark edilen hırsızlık şüphelisi, tartıştığı mahalle sakininden dayak yedi.

09:45 Üsküdar'da kablo hırsızına mahalle sakininden dayak kamerada Haber: Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA Üsküdar'da kablo çalarken fark edilen hırsızlık şüphelisi, tartıştığı mahalle sakininden dayak yedi.

09:35 ÜSKÜDAR'DA KABLO HIRSIZINA MAHALLE SAKİNİNİDEN DAYAK KAMERADA Haber: Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA Üsküdar'da kablo çalarken fark edilen hırsızlık şüphelisi, tartıştığı mahalle sakininden dayak yedi.

09:12 Kamyonet kasasında boğa güreşi Bursa'nın İznik ilçesinde bir kamyonetin kasasına üst üste bindirilip pazara götürülen boğalar kavga edince ortalık arenaya döndü.

08:09 RESTORANDA TARTIŞTI, DIŞARDA BIÇAKLADI İZMİR'in Bornova ilçesinde, bir restoranda içki içen iki kişi arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya döndü.

08:06 Kavgaya tutuşan genç kızları esnaf zorlukla ayırdı Bursa'nın İnegöl ilçesinde, birbirine giren iki genç kızı çevredeki esnaf ayırdı. O anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi.

06:10 Son dakika haberleri: Malatya'da silahlı kavga: 1 yaralı Son dakika haber... Malatya'da silahlı kavga: 1 yaralı Malatya'da iki arkadaş arasında çıkan kavgada silahla bacağında vurulan genç yaralandı.

04:48 Husumetli iki aile arasında silahlı kavga: 4 yaralı Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde husumetli aileler arasında çıkan silahlı kavgada 2'si kadın 4 kişi yaralandı.

19:17 109 yıllık spor kulübü Karşıyaka'da kongre heyecanı başladı İZMİR'in 109 yıllık spor kulübü Karşıyaka'nın 2 gün sürecek olağan genel kurulu, ilk oturumla başladı.

18:20 Kaza yapan taksicilerin kavgası, yolculara büyük korku yaşattı İstanbul Fatih'te yaşanan olayda yolcu taşıyan taksiciler, kaza yaptı. İki taksici de hemen sopalarına sarılarak birbirlerine vurmaya başladı. Bu arada büyük korku yaşayan yolcular ise bir başka taksiye bindilerek, olay yerinden gönderildi.

18:11 İki araç kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı Gaziantep'te iki ticari aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi ağır yaralandı.

15:06 #Evdekalordu #Bizbizeyeteriz - Türkiye Cumhuriyeti Altınordu Belediyesi BAŞKAN TÖREN, "BİZ BU ŞEHRE HİZMETKR OLMAYA, BİRLİĞİMİZİ BERABERLİĞİMİZİ KADİM İNSANİ DEĞERLERİ İLE BÜYÜTECEK ADIMLAR ATMAYA DEVAM EDECEĞİZ "BAŞKAN TÖREN, "BU ŞEHİR HEPİMİZİN BİZ BU ŞEHRE HİZMETKR OLMAYA, BİRLİĞİMİZİ BERABERLİĞİMİZİ KADİM İNSANİ DEĞERLERİ İLE BÜYÜTECEK ADIMLAR ATMAYA DEVAM...

15:01 Son dakika! Fatih Erbakan 'Bu iktidar gitsin de ne olursa olsun' siyasetine karşıyız Son dakika haberleri... YENİDEN Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, kuruldukları ilk günden bu yana 'bu iktidar gitsin de ne olursa olsun' siyasetine karşı olduklarını, 'milletin derdine derman olsun kim olursa olsun' anlayışıyla hareket ettiklerini söyledi.

14:40 HASTA YAKINLARI GÜVENLİK GÖREVLİLERİNE SALDIRDI KAHRAMANMARAŞ Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybeden hastanın yakınları, güvenlik görevlilerine saldırdı.

09:13 İddialar, tüyler ürpertti! Elmalı davasındaki çocukların öz babası ve babaannesi konuştu Günlerdir Türkiye'nin gündeminden düşmeyen Elmalı davasında, 7 ve 10 yaşlarındaki kardeşlerin istismara uğraması iddiasına ilişkin olarak çocukların babaları ve babaanneleri konuştu. Eski eşi M.A.'ın iddialarının gerçeği yansıtmadığını söyleyen baba Gürhan, "Şu anda beklentim bir an önce bu pedofil, sapkın insanların tutuklanması, çocuklarımızın da bize geri verilmesi" ifadelerini kullandı. Babaanne ise çocukların kendisine anlattığını iddia ettiği tüyler ürperten olayları anlattı.

07:28 Güldürünün ustası Kemal Sunal, vefatının 21. yılında anılıyor MALATYALI MUSTAFA BEY İLE SAİME HANIM'IN İLK ÇOCUĞUTürk sinemasında bugün bile çok izlenen yapımlarda başrol oynayan Ali Kemal Sunal, Malatyalı Mustafa Sunal ile Saime Hanım'ın ilk çocuğu olarak 11 Kasım 1944'te İstanbul Küçükpazar'da hayata "merhaba" dedi.

02:10 Kırıkkale'de çay ocağında silahlı kavga 3 yaralı Kırıkkale'de çay ocağında silahlı kavga 3 yaralıKIRIKKALE'de, çay ocağında oturan iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

01:15 Adana'da cadde ortasında bıçaklı kavga 2 yaralı Adana'da cadde ortasında bıçaklı kavga 2 yaralıGökhan KESKİNCİADANA, (DHA)- ADANA'da, iki grup arasında cadde ortasında çıkan kavgada Halil Ö. (23) ve Atakan K. (21), bıçaklanarak yaralandı.

23:22 Kırıkkale'de sebze ve meyve halinde silahlı kavga: 3 yaralı Kırıkkale'de sebze ve meyve halinde silahlı kavga: 3 yaralı Kırıkkale'de sebze ve meyve halinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

23:04 Beykoz'da engellileri darp eden saldırgan tutuklandı Beykoz'da engellileri darp eden saldırgan tutuklandı -Şüpheli: "Görüntüleri izlediğimde kendimden utandım" Beykoz'da engelli vatandaşları darp eden şüphelinin adli kontrol şartıyla serbest bırakılan ve itiraz üzerine yeniden gözaltına alınan şüpheli Oğuzhan A.

22:45 Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerle bir araya geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerle bir araya geldi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Yılda 45 bin geminin geçiş yaptığı Boğaz'ın bu trafiği daha fazla taşıması mümkün değil. Yapılan projeksiyon ile 2050 yılında bu rakamın 78 bini bulacağını gösteriyor.

21:31 Kars'ta silahlı kavga: 3 yaralı Kars'ta silahlı kavga: 3 yaralı Kars'ta iki grup arasında hayvan meselesi yüzünde yaşanan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

21:26 Silahlı kavganın ortasında kalan şahıs hayatını kaybetti Kahramanmaraş'ta çıkan silahlı kavganın ortasında kalan 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

20:03 Caner'in küfredip üzerine yürüdüğü Pereira ile nasıl anlaşacağı merak ediliyor Fenerbahçe, eski teknik direktörü Portekizli Vitor Pereira ile yeniden takımın başına getirdi. Akıllara ise Pereira ile Caner Erkin'in ettiği kavga geldi. Caner, antrenmanda tartıştığı Pereira'nın üzerine yürüyüp, sinkaflı küfürler etmişti. Bunun ardından Portekizli teknik adam Caner'i kadro dışı bırakmıştı. Yıllar sonra buluşan ikilinin nasıl uyum sağlayacağı merak konusu oldu.

17:49 İki aile arasında bıçaklı kavga: 5 yaralı Adana'nın Kozan ilçesinde iki aile arasında çıkan bıçaklı kavgada 5 kişi yaralandı.

17:12 Adana'da husumetli aileler arasında bıçaklı kavga: 2'si ağır 5 yaralı Adana'da husumetli aileler arasında bıçaklı kavga: 2'si ağır 5 yaralı Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Göller Yaylasında aralarında husumetli bulunan aileler arasında çıkan kavgada 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

16:32 Beykoz'da engellileri darp eden saldırgan tutuklandı Beykoz'da engelli vatandaşları darp eden şüphelinin adli kontrol şartıyla serbest bırakılan ve itiraz üzerine yeniden gözaltına alınan şüpheli Oğuzhan A., "silahla kasten yaralama" suçundan tutuklandı.

16:13 Beykoz'da engellileri darbeden şüpheli tutuklandı BEYKOZ'da engellileri sopayla döven ve ev hapsi şeklindeki adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılan şüpheli Oğuzhan A. yeniden gözaltına alınarak sevk edildiği hakimlikçe 'silahla kasten yaralama' suçundan tutuklandı.

16:12 BEYKOZ'DA ENGELLİLERİ DARBEDEN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI Tutuklanan Oğuzhan A."O gün sahte içki içiyordum. Çok sarhoş oldum, Omuzdan aşağısını gördüğüm için vurduğum şahısların kim olduklarını bilemedim. Yoksa kesinlikle böyle bir şey yapmazdım.