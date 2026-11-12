Sanatçı Mustafa Küçük\'e ve torununa 112 gün karşılığı 2 bin 240 lira ceza verildi

İstanbul Çekmeköy'de komşusunu darbeden sanatçı Mustafa Küçük yargılandığı davada adli para cezasına çarptırıldı.

Olay, 6 Kasım 2023'te Çekmeköy'deki bir sitenin otoparkında meydana geldi. İddiaya göre, Çiğdem Yücesoy oturduğu sitede komşusu olan Türk halk müziği sanatçısı Mustafa Küçük ile alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma yaşadı. Sitenin otoparkında yaşanan tartışmada Yücesoy, Küçük ve ailesinin içerisinde bulunduğu araca tekme attı. Bunun üzerine Mustafa Küçük, oğlu Cihan Küçük, torunu, gelini ve eşinin araçtan inmesiyle taraflar arasında kavga çıktı. Yaşanan olayda Çiğdem Yücesoy ile kavgayı ayırmaya çalışan sitenin güvenlik görevlisi hafif yaralandı. Çiğdem Yücesoy ile Mustafa Küçük ve aile bireyleri, polis merkezine giderek birbirlerinden şikayetçi oldu. Uzlaştırmaya gönderilen dosyada taraflar anlaşamadı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı.

İstanbul Anadolu 28. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, Çiğdem Yücesoy, sanıklar Cihan Küçük, Mustafa Küçük ve Soyhan Küçük ile taraf avukatları katıldı.

"Kaçamayacaksınız dolandırıcılar"

Savunma yapan Sanık Mustafa Küçük, "Müşteki ile aynı sitede, aynı binada karşılıklı dairelerde oturuyoruz. Kendisi mal sahibi olarak oturur. Ben kiracı olarak otururum. Müşteki bir akşam, oğlum evdeyken eve gelip oğlum Cihan ile tanıştılar. Müşteki 'Bir arabam var, bunu satacağım, piyasayı tam olarak bilmiyorum' diye söyledi. Ben de 'Cihan sana yardımcı olur' diye söyledim. Çünkü biz daha önce üç sene önce galericilik yapmıştık. Müşteki ile oğlum sonrasında aralarında ticaret yapmışlar. Müşteki ara sıra bana gelip 'Ben zarar ettim. Cihan aldıklarımı vermedi' diye söylüyordu. Devamlı eve gelmeye başladı. Bu esnada müştekinin babası intihar etmişti. Kendisi bir boşluktaydı. Kocasıyla da boşanma durumuna geçti. Bu arada da benim oğlumla irtibatı, konuşması devam etmekteydi. Müşteki, oturduğu evi kiraya verdi. 15 kilometre uzakta oğlumun sitesine taşındı. Ben de 'Bunun gidişatı gidiş değil, evinize almayın' diye söyledim. Kendi hanımıma da bu şekilde tembihledim. İşler rayından çıktı. Müşteki taşınacağımız gün de geldi. Arabaya binip gidecektim. Aşağıya inerken torunum Soyhan'ı dürterek sinkaflı küfür etti. 'Sultanbeyli p.., sen topsun oğlum' şeklinde hakaret etti. Ben de torunuma 'Sen cevap verme' diye söyledim. Aşağıya indiğimizde arabaya bindik. Arabaya bindiğimizde arabanın başına geldi ve cama vurarak 'Kaçıyor musunuz, bu iş bitmedi, ben seni adam sanmıştım, adam değilmişsin, daha bitmedi, size neler yapacağım' diye söyledi. Ben de 'Allah'ından bul, git artık, bizden ne istiyorsun' diye söyledim. Arabanın önüne geçerek 'Kaçamayacaksınız, şerefsizler, dolandırıcılar' diye söyledi. Gitti torunumun bulunduğu taraftan arabayı tekmelemeye başladı. Torunum da arabadan inerek 'Sen arabayı nasıl tekmelersin' diye söyledi. Araba da hareket halinde olduğu için kolona çarptı. Ben araçtan inerek 'Ne yapıyorsun' diye söyledim. İnsanlar da gürültüye koştular geldiler. İkimizi ayırırken müşteki de düştü, ben de düştüm. Müşteki bana saldırdı, ben de onun üzerine doğru hamle yaptım. Ben 75 yaşında bir insanım. Doğal olarak düştüm. Yaralama suçunu kabul etmiyorum. Müşteki şikayetinden vazgeçtiği takdirde vazgeçmeyi kabul ediyorum" şeklinde konuştu.

"Seni Çekmeköy'de yaşatmayacağız"

Çiğdem Yücesoy da, "Sanıklar uzun yıllardır komşumdur. Sanık Cihan bana yardımcı olmak amacıyla aracımı sattı. Sermaye yaptı. Dekontları mevcuttur. Kendisiyle ticaret yapmadık. Bana mevcut aracımı satıp, bana daha iyi bir araç alabileceğini ve kendisinin de bu işten kar edeceğini, karını alacağını söyledi. Sonrasında benim adıma iki tane araç alındı. İki aracın da ruhsatı benim üzerimeydi. İki araç satılınca hesabıma gelen parayı Cihan Küçük 'Yeni bir araç alınacak' diyerek oğlunun hesabına aktarılmasını istedi. Ben de aktardım. Benim paramla kendisi ticaret yapmıştır. Babam intihar ettikten sonra kalan mirası öğrendiler ve bana çok yakın davrandılar. Yardımcı olmaya çalıştılar. Ben iki evladımla birlikte ayakta durmaya çalıştım. O esnada boşanma sürecim de vardı. Olay günü taşınıyorlardı. Otoparka tek başıma indim. Elimde telefon vardı. Araçlarının resmini çektim. Kayıt açık kalmış. Mustafa Bey'e 'Taşınıyorsunuz, paramı verin' diye söyledim. O da bana 'O…, Adem Bey'e sulanıyorsun, çekil şuradan' diye hakaret etti. Adem bey denilen kişi alt komşum olur. Yine kendilerine cevap vermedim. Torunu, 'O… sen git, kocan gelsin' diye söyledi. Ben tek başımaydım. O esnada yaptığım tek hamle aracın tekerine ayağımla vurmaktı. Bana Cihan Küçük yumruk attı. Torunu Soyhan da vurdu. Mustafa Küçük tekme attı. Cihan Küçük beni yumrukla yere düşürdü. Ayrıca Cihan Küçük bana 'Seni Çekmeköy'de yaşatmayacağız' diye tehdit etti. Soyhan Küçük ise 'Seni geberteceğim lan' diye söyledi. O esnada bina yönetimi, tesisatçı ve elektrikçi yoğun ses üzerine geldiler. Bu kişilerin beni geri çekip sanıkları iteklediklerini hatırlıyorum. Olay nedeniyle 40 bin TL'lik zararım vardır. Telefon çöp oldu" dedi.

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, sanık Cihan Küçük hakkında hakaret suçundan açılan kamu davasında sanığın ön ödeme para cezasını yasal süresi içerisinde ödemesi nedeniyle davanın düşürülmesini talep etti. Savcı, Cihan Küçük'ün 'kasten yaralama', 'tehdit' ve 'mala zarar verme' suçlarından, sanık Soyhan ve Mustafa Küçük'ün ise 'kasten yaralama' suçundan cezalandırılmasını istedi.

Kasten yaralama suçundan ceza

Sanık Cihan Küçük tehdit suçundan 3 ay 22 gün hapis, kasten yaralama suçundan 2 bin 240 lira, mala zarar verme suçundan ise bin 500 lira adli para cezasına çarptırıldı. Tehdit ve kasten yaralama suçlarından hükmün açıklanmasının geri bırakılması (HAGB) kararı verilirken, mala zarar verme suçunda HAGB uygulanmadı. Hakaret suçundan açılan kamu davası ise sanığın ön ödeme yapması nedeniyle düşürüldü.

Mustafa Küçük ve Soyhan Küçük ise kasten yaralama suçundan 180'er gün adli para cezasına çarptırıldı. Haksız tahrik ve takdiri indirimlerin ardından cezalar 112 gün karşılığı 2 bin 240 liraya indirildi. Mahkeme, her 2 sanık hakkında da HAGB ve 5 yıl denetim süresi uygulanmasına karar verdi.