Yeraltı dizisinin Ceylan\'ı Devrim Özkan, 2,5 milyon dolarlık şeyh iddiasını yalanladı

"Yeraltı" dizisinde Ceylan karakterine hayat veren Devrim Özkan, Dubai seyahatine ilişkin ortaya atılan iddialara sert tepki gösterdi. Oyuncunun, kendisiyle bir saat yemek yemek isteyen bir Arap şeyhinden 2 milyon 500 bin dolarlık teklif aldığı ve bu teklifi kabul ederek Dubai'ye gittiği öne sürüldü. Özkan'ın menajerlik şirketi ise iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

MENAJERLİK ŞİRKETİNDEN AÇIKLAMA GELDİ

Devrim Özkan'ın bağlı bulunduğu Engin Aykanat Management, oyuncunun Dubai'de bulunma nedeninin uluslararası bir marka iş birliği kapsamında gerçekleştirilecek özel bir kapak çekimi olduğunu duyurdu.

Açıklamada, "Oyuncumuz Devrim Özkan, global bir marka iş birliği kapsamında gerçekleştirilecek özel bir kapak çekimi için Dubai'de bulunmaktadır. Kendisi hakkında basında ve sosyal medyada yer alan, gerçeği yansıtmayan ve herhangi bir somut dayanağı bulunmayan haberleri kesin bir dille yalanlıyor ve kınıyoruz" ifadelerine yer verildi.

Menajerlik şirketi ayrıca doğruluğu teyit edilmemiş iddialara itibar edilmemesini istedi.

"BAHSETTİĞİNİZ MİKTARI SİZDEN TOPLAYAYIM"

Menajerlik şirketinin açıklamasını kendi hesabından yayımlayan Devrim Özkan, iddiaları ortaya atanlara tepki gösterdi. Oyuncu, söz konusu parayı iddiaları yayanlardan tahsil etmesi halinde veteriner kliniklerine borcu bulunan hayvanseverlerin borçlarını kapatacağını söyledi.

Özkan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Ben de şunu ekliyim madem. Bence devam edin o haberleri yapmaya ki bahsettiğiniz miktarı sizden toplayıp klinik borcu olan hayvanseverlerin borçlarını kapatayım sayenizde avukatımla birlikte elimizdeki 100 küsur ekran fotoğrafıyla birlikte adaletin karşısında hesaplaşırız, öpüyorum, iftira atmaya devam edin lütfen."