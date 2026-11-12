Yeraltı dizisinin Ceylan'ı Devrim Özkan, 2,5 milyon dolarlık şeyh iddiasını yalanladı - Son Dakika
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Yeraltı dizisinin Ceylan'ı Devrim Özkan, 2,5 milyon dolarlık şeyh iddiasını yalanladı

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Yeraltı dizisinin Ceylan\'ı Devrim Özkan, 2,5 milyon dolarlık şeyh iddiasını yalanladı
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3 yorum

Yeraltı dizisinde Ceylan karakterini canlandıran Devrim Özkan'ın, bir saatlik yemek için bir Arap şeyhinden 2,5 milyon dolar teklif alıp Dubai'ye gittiği öne sürüldü. Menajerlik şirketi, oyuncunun global bir marka iş birliği kapsamında kapak çekimi için Dubai'de bulunduğunu açıklayarak haberleri yalanladı.

"Yeraltı" dizisinde Ceylan karakterine hayat veren Devrim Özkan, Dubai seyahatine ilişkin ortaya atılan iddialara sert tepki gösterdi. Oyuncunun, kendisiyle bir saat yemek yemek isteyen bir Arap şeyhinden 2 milyon 500 bin dolarlık teklif aldığı ve bu teklifi kabul ederek Dubai'ye gittiği öne sürüldü. Özkan'ın menajerlik şirketi ise iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

MENAJERLİK ŞİRKETİNDEN AÇIKLAMA GELDİ

Devrim Özkan'ın bağlı bulunduğu Engin Aykanat Management, oyuncunun Dubai'de bulunma nedeninin uluslararası bir marka iş birliği kapsamında gerçekleştirilecek özel bir kapak çekimi olduğunu duyurdu.

Açıklamada, "Oyuncumuz Devrim Özkan, global bir marka iş birliği kapsamında gerçekleştirilecek özel bir kapak çekimi için Dubai'de bulunmaktadır. Kendisi hakkında basında ve sosyal medyada yer alan, gerçeği yansıtmayan ve herhangi bir somut dayanağı bulunmayan haberleri kesin bir dille yalanlıyor ve kınıyoruz" ifadelerine yer verildi.

Menajerlik şirketi ayrıca doğruluğu teyit edilmemiş iddialara itibar edilmemesini istedi.

"BAHSETTİĞİNİZ MİKTARI SİZDEN TOPLAYAYIM"

Menajerlik şirketinin açıklamasını kendi hesabından yayımlayan Devrim Özkan, iddiaları ortaya atanlara tepki gösterdi. Oyuncu, söz konusu parayı iddiaları yayanlardan tahsil etmesi halinde veteriner kliniklerine borcu bulunan hayvanseverlerin borçlarını kapatacağını söyledi.

Özkan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Ben de şunu ekliyim madem. Bence devam edin o haberleri yapmaya ki bahsettiğiniz miktarı sizden toplayıp klinik borcu olan hayvanseverlerin borçlarını kapatayım sayenizde avukatımla birlikte elimizdeki 100 küsur ekran fotoğrafıyla birlikte adaletin karşısında hesaplaşırız, öpüyorum, iftira atmaya devam edin lütfen."

Yemek TarifiDevrim ÖzkanMagazinYeraltıDubaiDiziSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

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    Yorumlar (3)

  • Zeki Anti Zeki Anti:
    2.5 milyon doları kimse vermez de veren olsa koşa koşa giderler.. 0 1
    maximusti35 maximusti35:
    1 kereliğine sen de gidersin zeki bir düşün istersen 1 1
  • Burak Öztürk Burak Öztürk:
    maşallah veren verene )) 0 0 Yanıtla
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