Fildişi Sahili kampında 19 yaşındaki Yan Diomande taraftarlara para dağıttı - Son Dakika
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Fildişi Sahili kampında 19 yaşındaki Yan Diomande taraftarlara para dağıttı

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Fildişi Sahili kampında 19 yaşındaki Yan Diomande taraftarlara para dağıttı
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1 yorum
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Fildişi Sahili kampında 19 yaşındaki Yan Diomande taraftarlara para dağıttı
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Fildişi Sahili Milli Takımı'nın antrenmanını izlemeye gelen taraftarlarla buluşan Real Madrid'in 19 yaşındaki futbolcusu Yan Diomande, kendisini karşılayanlara para verdi. Bu sezon iki kulvarda 16 maçta 4 gol ve 4 asist üreten genç oyuncunun görüntüleri kısa sürede büyük ilgi gördü.

İspanyol devi Real Madrid'in 19 yaşındaki futbolcusu Yan Diomandé, Fildişi Sahili Milli Takımı'nın kampında yaptığı hareketle dikkat çekti. Milli takım antrenmanını takip etmek için gelen taraftarlarla bir araya gelen genç futbolcu, kendisini karşılamaya gelenlere para dağıttı.

TARAFTARLARA PARA DAĞITTI

Fildişi Sahili Milli Takımı'nın antrenmanı sırasında yaşanan anlarda Diomandé'nin taraftarlara para verdiği görüldü. Genç futbolcunun bu hareketinin yer aldığı görüntüler kısa sürede büyük etkileşim aldı.

BU SEZON 16 MAÇTA 8 GOLE KATKI SAĞLADI

Bu sezon LaLiga'da 12 karşılaşmada forma giyen genç futbolcu, 3 gol ve 2 asistlik performans sergiledi. Şampiyonlar Ligi'nde ise 4 maçta görev alan oyuncu, 1 gol ve 2 asist kaydetti. İki kulvarda toplam 16 karşılaşmaya çıkan yıldız isim, 4 gol ve 4 asistle 8 gole doğrudan katkı sağladı.

Milli TakımReal MadridSporSon Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Netherill Netherill:
    dağıtsın tabi. o kadar parayı napacaklar. bak mane'ye halkına neler yapıyor. 0 0
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