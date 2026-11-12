Fildişi Sahili kampında 19 yaşındaki Yan Diomande taraftarlara para dağıttı

İspanyol devi Real Madrid'in 19 yaşındaki futbolcusu Yan Diomandé, Fildişi Sahili Milli Takımı'nın kampında yaptığı hareketle dikkat çekti. Milli takım antrenmanını takip etmek için gelen taraftarlarla bir araya gelen genç futbolcu, kendisini karşılamaya gelenlere para dağıttı.

TARAFTARLARA PARA DAĞITTI

Fildişi Sahili Milli Takımı'nın antrenmanı sırasında yaşanan anlarda Diomandé'nin taraftarlara para verdiği görüldü. Genç futbolcunun bu hareketinin yer aldığı görüntüler kısa sürede büyük etkileşim aldı.

BU SEZON 16 MAÇTA 8 GOLE KATKI SAĞLADI

Bu sezon LaLiga'da 12 karşılaşmada forma giyen genç futbolcu, 3 gol ve 2 asistlik performans sergiledi. Şampiyonlar Ligi'nde ise 4 maçta görev alan oyuncu, 1 gol ve 2 asist kaydetti. İki kulvarda toplam 16 karşılaşmaya çıkan yıldız isim, 4 gol ve 4 asistle 8 gole doğrudan katkı sağladı.