Son Dakika Yemek Tarifi Haberleri

- 05.05.2023 Niğde Belediyesi'nden önemli bir hizmet daha: Tabal Gastronomi Evi açıldı! Niğde yemekleri dünyaya tanıtılacak
Niğde Belediyesi, kentin yeme - içme kültürünün Türkiye'ye ve dünyaya tanıtılması için önemli bir projeyi daha hayata geçirdi. Günümüz Niğde yemekleri ile Osmanlı yemeklerinin hazırlanıp sunumunun yapılacağı "Tabal Gastaronu Evi", Saruhan Mahallesi'nde, Akmedrese'nin karşısındaki Kültür Evinde hizmete girdi.
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- 20.09.2019 Zeytin ne zaman toplanır?
Kahvaltı sofralarımızın vazgeçilmezi zeytin, masamıza gelene kadar bir çok işlemden geçiyor. Bazıları yağ olarak şişelenirken bazıları ise sofralık zeytin olarak değerlendiriliyor. Zeytinyağı üreticisi Riccolivo Genel Müdürü Bilal Teymur, zeytinin toplanma sürecini anlattı.
- 06.09.2019 Festivali uzaya çıkarıyoruz ! 4.İzmir kahve festivali
Türkiye'nin en büyük kahve festivali olan İzmir Kahve Festivali 4.kez kapılarını açmaya hazırlanıyor. Festival her sene olduğu gibi, bu sene de daha fazla kahve, firma, atölye ve eğlence vaad ediyor ve 2019 yılına güzel bir iz bırakmaya hazırlanıyor .
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- 21.02.2019 Çökertme Kebabı Nasıl Yapılır | Yemek Tarifleri
Çökertme kebabı, yemek tarifleri! En sevilen et yemekleri arasında yer alan çökertme kebabı yapmak için mutfaktayım. Ana yemekler arasında oldukça doyurucu olan çökertme kebabı nasıl yapılır öğrenmek istiyorsanız videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın.
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- 28.01.2019 Zor Tarifleri Bırakın ??çıtır Çıtır Patatesli Börek Tarifi
Çıtırlığı ile çok konuşulacak, herkesten tam not alacak Patatesli Börek Tarifimizi kaçırmamalısınız. Yapımı oldukça kolay olan bu börek ile misafirlerinizi en iyi şekilde ağırlayabilir, çay saatlerinizi daha eğlenceli hale getirebilir ve pazar kahvaltılarınızı süsleyebilirsiniz.
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- 22.01.2019 Mutlaka Bir Defa Deneyin Vazgeçemeyeceksiniz | Böğürtlen Soslu Ricotta Cake | Acayip Tarifler
Selamlar güzel insanlarBugün muhteşem bir İtalyan kekiyle, #ricottacake ile geldim. Bu kek bildiğimiz keklerden biraz farklı. İçine eklediğimiz ricotta sayesinde biraz ıslak bir dokuda, inanılmaz hafif ve lezzetli bir kek.
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- 03.01.2019 Yumuşacık Pankek Nasıl Yapılır? | Önemli Püf Noktasıyla | Acayip Tarifler
Selamlar canlarımBugün kimsenin hayır diyemeyeceği bir yiyenin bir daha isteyeceği #pankek tarifiyle geldim. Sizi bilmem ama ben pankeki yumuşacık severim. Kahvaltı da hem tatlı hem de tuzlu ile yemeyi sevdiğim için de çok tatlı yapmam.
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- 29.12.2018 Pratik Kruvasan Tarifi | 10 Dakikada Kruvasan Nasıl Yapılır | Yemek Tarifleri
Pratik kruvasan tarifi, 10 dakikada kruvasan nasıl yapılır? Sabah kahvaltılarında ve çayın yanında afiyetle yiyebileceğiniz birbirinden lezzetli kruvasan tarifleri için mutfaktayım. 10 dakika gibi çok kısa bir sürede kruvasan nasıl yapılır merak ediyorsanız videoya bekliyorum.
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- 26.12.2018 Beğeni Rekorları Kıran İzmir Bombası Tarifi (Bu Kadar Az Malzeme ile Aşırı Lezzetli)
Adına yakışır şekilde bomba gibi bir tarif İzmir Bombası.İzmir'in meşhur tatlılarından olan, günümüzde her evin mutfağında kendine yer edinen içi çikolata dolu bu tatlı çikolata severlerin, tatlı krizine girenlerin en büyük kurtarıcısı. Yapımının kolay olması da en güzel tarafı.
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