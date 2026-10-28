Pendik'te yanlış hedef alınan kurye ağır yaralandı, 15 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Pendik'te yanlış hedef alınan kurye ağır yaralandı, 15 şüpheli gözaltına alındı

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Pendik\'te yanlış hedef alınan kurye ağır yaralandı, 15 şüpheli gözaltına alındı
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Pendik\'te yanlış hedef alınan kurye ağır yaralandı, 15 şüpheli gözaltına alındı
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Pendik'te motosiklet yasağı nedeniyle siparişi otomobille götüren 20 yaşındaki kurye, otomobili haraç istedikleri iş insanı E.Ş.'ye ait sanılıp silahlı saldırıda ağır yaralandı. Soruşturmada 15 şüpheli gözaltına alındı, uzun namlulu silahlar ve çok sayıda mermi ele geçirildi.

PENDİK'te sağanak nedeniyle motosikletlerin kullanımı yasaklanınca yemek siparişini otomobille götürmeye çalışan kurye Yusuf Dal uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralandı. Saldırganların kuryenin otomobilini, haraç istedikleri iş insanı E.Ş.'nin otomobili zannetdip yaylım ateşine tuttukları öğrenildi. Soruşturma kapsamında 15 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerle birlikte uzun namlulu silahlar ve çok sayıda mermi de ele geçirildi. Sapanca'da bir villaya düzenlenen operasyonda ise 1 şüphelinin bahçe duvarından kaçmayı çalıştığı anlar kameraya yansıdı.

Pendik'te 15 Ekim Perşembe günü meydana gelen olayda otomobilde bekleyen Yusuf Dal (20), aracın arkasından ateş açılması üzerine ağır yaralandı. Motokurye olduğu öğrenilen Yusuf Dal'ın İstanbul'da etkili olan sağanak sırasında motosiklet kullanımının yasaklanması nedeniyle otomobille yemek siparişi götürdüğü evin önünde saldırıya uğradığı belirlendi. Dal'ın kendisi gibi motolkurye olan arkadaşpı A.B. tarafından ağır yaralı olarak bulunduğu ve hastaneye götürüldüğü öğrenildi. Dal'ın hayati tehlikesinin sürdüğü de bilgisi de edinildi.

20 YAŞINDAKİ KURYENİN YANLIŞLIKLA VURULDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis Yusuf Dal'ın herhangi bir tehdit almadığını ve düşmanı olmadığını belirledi. Dal'ın arkadaşıyla yemek getirdiği dairede yaşayan iş insanı E.Ş. sorgulandı. E.Ş. bazı kişilerin telefonla arayarak kendisinden para istediğini ve tehdit edildiğini söyledi. Bunun üzerine asıl hedefin E.Ş. olduğu, şüphelilerin kuryelerin kullandığı otomobilli E.Ş.'nin kullandığı araç zannedip yaylım ateşi açtıkları tespit edildi.

İKİNCİ SALDIRIYI DA GERÇEKLEŞTİRDİ

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin olaydan sonra kaçtıkları otomobili takibe aldı. Güvenlik kamera görüntüleri yardımıyla takip edilen otomobilin bir süre sonra izine ulaşılamadı. Polis soruşturmayı derinleştirirken 24 Ekim Cumartesi günü Ümraniye'de B.D. adlı kişi saldırıya uğradı. Bu saldırıyı gerçekleştiren şüpheliler, Pendik'te daha önceki saldırıda kullanılan otomobille olay yerinden kaçtı.

SALDIRIDAN SONRA OTOMOBİLİ YAKMIŞLAR

Şüphelilerin kaçtığı otomobil Pendik Sahili'nde olaydan saatler sonra yanmış olarak bulundu. Polis araçtan inen şüphelilere yönelik başlattığı takipte önce Kocaeli'ye daha sonra Sakarya'nın Sapanca ilçesine gitti. Kiralık villalarda kaldıkları belirlenen şüphelilere yönelik önceki gün operasyon düzenlendi.

ŞÜPHELİNİN KAÇMAYA ÇALIŞTIĞI ANLAR POLİSİN DRONE KAMERASINDA

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler dron destekli operasyonda şüphelilerin son kaldığı villayı belirledi. Özel Harekat Polislerinin de katıldığı operasyonda şüphelilerin saklandığı villaya baskın yapıldı. Baskın sırasında şüphelilerden biri polislerin arasından kaçarak, kendisini bahçe duvarından aşağı bıraktı.Çevrede bulunan polis ekipleri şüpheliyi yere düştüğü yerde yakaladı. Polisin operasyonu dron kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

15 ŞÜPHELİ GÖZLATINA ALINDI

Polisin şüphelilerle irtibatlı oldukları kişileri tespit etmesinin ardından olayla ilgili Sancaktepe ve Avcılar'da sürdürülen operasyonlarda toplam 15 kişi gözaltına alındı.

İKİNCİ SALDIRININ NEDENİ ORTAYA ÇIKTI

Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturmada Ümraniye'de saldırıya uğrayan B.D.'nin şebeke üyelerinden birinin annesiyle ilişki yaşadığı ve bu nedenle intikam amacıyla silahlı saldırıya uğradığı tespit edildi.Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA
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