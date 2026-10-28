Emeklilere ek zam gündemdeyken Mustafa Destici, en düşük maaş için rakam verdi - Son Dakika
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Emeklilere ek zam gündemdeyken Mustafa Destici, en düşük maaş için rakam verdi

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Emeklilere ek zam gündemdeyken Mustafa Destici, en düşük maaş için rakam verdi
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Emeklilere ek zam gündemdeyken Mustafa Destici, en düşük maaş için rakam verdi
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Milyonlarca emekli ocak ayında yapılacak maaş zammını beklerken Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'den dikkat çeken bir öneri geldi. Emekli maaşları ile kamu çalışanlarının ücretleri arasındaki farkın giderek açıldığını belirten Destici, en düşük emekli aylığının 40 bin liranın üzerinde olması gerektiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2027 bütçesinde emeklilerin durumunun iyileştirilmesine yönelik düzenleme yapılacağı açıklamasının ardından, AK Parti Grubu'ndan emekli maaşlarına normal yıllık zammın yanı sıra "refah payı" veya "seyyanen zam" seçeneklerinin değerlendirildiği belirtildi. Bu çalışma sürerken BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, en düşük emekli aylığına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Hükümetin emeklilerin gelirlerini iyileştirmeye yönelik yeni bir düzenleme üzerinde çalıştığına ilişkin açıklamaların ardından Destici, emekli maaşları ile kamu çalışanlarının ücretleri arasındaki farkın azaltılması gerektiğini savundu.

2023 İLE 2026 YILINI KARŞILAŞTIRDI

Emekli aylıklarının kamu çalışanlarının maaşları karşısında gerilediğini belirten Destici, 2023 yılındaki ücret oranlarını örnek gösterdi.

Destici, "2023 Ocak ayında en düşük emekli maaşı 7.500 lirayken, en düşük kamu işçisi ve kamu memuru maaşı 11 bin liraydı. Oran 3'e 2'ydi. Bugün 70 bin liraya 23 bin lira. Oran 3'te 1'in de altında" ifadelerini kullandı.

"EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 40 BİN TL'NİN ÜZERİNDE OLMALI"

Emekli aylıkları ile kamu çalışanlarının maaşları arasındaki farkın giderilmesini isteyen Destici, 2023 yılındaki ücret oranının yeniden yakalanması gerektiğini söyledi.

En düşük emekli aylığının kamu çalışanlarının maaşlarına oranla daha yüksek bir seviyeye çıkarılmasını savunan Destici, "Bize göre en düşük emekli maaşı 40 bin TL'nin üzerinde olmalı" dedi.

40 BİN TL İÇİN YÜZDE 69,84 ZAM GEREKİYOR

Mevcut en düşük emekli aylığı 23 bin 552 lira seviyesinde bulunuyor. Destici'nin önerdiği 40 bin liralık seviyeye ulaşılması için aylıklarda 16 bin 448 liralık artış yapılması gerekiyor.

Bu da mevcut tutara göre yaklaşık yüzde 69,84 oranında zam anlamına geliyor.

  • Mevcut en düşük emekli aylığı 23.552 TL
  • Önerilen maaş seviyesi 40.000 TL
  • Gerekli artış 16.448 TL
  • Gerekli zam oranı %69,84

HÜKÜMETİN EMEKLİ DÜZENLEMESİNDE ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Öte yandan hükümetin emeklilerin gelirlerini artırmaya yönelik yeni bir model üzerinde çalıştığına ilişkin açıklamalar da gündemdeki yerini koruyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2027 bütçesinde emeklilerin durumunu iyileştirecek mali imkânların oluşturulduğunu belirtmişti.

Eski AK Parti Milletvekili Şamil Tayyar da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile yaptığı görüşmenin ardından yeni modelin 1 Ocak 2027'den itibaren uygulanmasının hedeflendiğini aktarmıştı.

Tayyar'ın açıklamasına göre Bakan Işıkhan, henüz kesinleşmiş bir karar bulunmadığını vurgulayarak düzenlemenin ayrıntılarının netleşmesinin ardından açıklama yapılacağını ifade etmişti.

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Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • muzaffer doğan muzaffer doğan:
    seçim takvimi yaklaştığı için bu yıl ve gelecek yıl hatırı sayılır bir şekilde emekli maaşlari artacak aksi takdirde emekli vatandaşlar oy vermez, mümkün değil 0 0 Yanıtla
  • Demir Demir Demir Demir:
    Zor gibi yada imkansız 0 0 Yanıtla
  • VillaUmut VillaUmut:
    Şu beyaz yakaların vergi dilimlerinin de adil bir şekilde ayarlanması lazım artık. Yıllardır sömürülüyoruz.. İyi kazanıyor olmamız hakkımızın yenmesine sebep mi ?? 0 0 Yanıtla
  • Gerçekacıdır Gerçekacıdır:
    boşuna maaş haberi yapmayın. ak parti gitse başka parti gelse 100 tane parti birleşse ülkede bu iş düzelmez. Sebep: 1923 te kurulan düzen. emperyalistlerin kölesi şeklinde dizayn edildi ülke yönetimi ekonomisi yaşam tarzı A dan Z ye..... Bu sistemi değiştirmek istiyorsak, baştan başlamak lazım. İsviçre anayasından zerre madde kalmadayacak. Eğitim de de benzer adımlar 0 0 Yanıtla
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