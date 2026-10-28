Fenerbahçe taraftarı takımın başına onu istiyor: Gelirse şampiyon yapar - Son Dakika
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Fenerbahçe taraftarı takımın başına onu istiyor: Gelirse şampiyon yapar

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Fenerbahçe taraftarı takımın başına onu istiyor: Gelirse şampiyon yapar
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Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın ayrılığının ardından yeni teknik direktör arayışları sürerken, sarı-lacivertli taraftarların takımın başında görmek istediği isimlerden biri Antonio Conte oldu. İtalyan çalıştırıcının yönetimin değerlendirdiği adaylar arasında yer aldığı öne sürülürken, taraftarların Conte'ye yönelik yoğun ilgisi dikkat çekiyor.

Fenerbahçe'de Galatasaray karşısında alınan 2-1'lik mağlubiyetin ardından teknik direktör İsmail Kartal dönemi sona erdi. Derbi yenilgisinin ardından eleştirilerin odağına yerleşen deneyimli çalıştırıcıyla yolların ayrılması, sarı-lacivertli kulüpte yeni bir teknik direktör arayışını beraberinde getirdi. Yönetimin yeni teknik direktör için çalışmalarını sürdürdüğü belirtilirken, birçok isim Fenerbahçe ile anılmaya başladı.

TARAFTARLAR ANTONIO CONTE'Yİ ÇOK İSTİYOR

Teknik direktör arayışında adı geçen Antonio Conte, sarı-lacivertli taraftarların en fazla ilgi gösterdiği isimlerden biri oldu. İtalyan çalıştırıcının Avrupa futbolundaki tecrübesi, kazandığı şampiyonluklar ve disiplinli oyun anlayışı, Conte'yi isteyen taraftarların öne çıkardığı özellikler arasında yer alıyor.

Fenerbahçe'nin yeni sezonda şampiyonluk hedefi doğrultusunda güçlü bir teknik direktörle yola devam etmesini isteyen taraftarlar, Conte'nin takımın başına geçmesini arzuluyor.

Fenerbahçe taraftarı takımın başına onu istiyor: Gelirse şampiyon yapar

YÖNETİMİN ADAYLARI ARASINDA YER ALIYOR

Fenerbahçe yönetiminin değerlendirdiği teknik direktör adayları arasında Antonio Conte'nin de bulunduğu öne sürülüyor. İtalyan teknik adamın yanı sıra Vincenzo Montella, Abdullah Avcı ve Volkan Demirel gibi isimler de sarı-lacivertli kulüple anılıyor.

Ancak yönetimin hangi isimle görüşme yaptığına ve teknik direktörlük görevi için kiminle anlaşmaya yakın olduğuna ilişkin henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.

ABDULLAH AVCI İSMİNE TEPKİLER VAR

Fenerbahçe'nin teknik direktör arayışında Abdullah Avcı'nın adının geçmesi, sarı-lacivertli taraftarların bir bölümünün tepkisini çekti. Deneyimli çalıştırıcının takımın başına geçmesini istemeyen taraftarlar bulunurken, Antonio Conte gibi uluslararası tecrübeye sahip bir teknik direktörle anlaşılması yönündeki beklentiler de dile getiriliyor.

CONTE'NİN KARİYERİ ŞAMPİYONLUKLARLA DOLU

İtalyan futbolunun önemli teknik direktörlerinden Antonio Conte, kariyeri boyunca Juventus, Chelsea, Inter, Tottenham ve Napoli gibi kulüplerde görev yaptı. Juventus ile üst üste üç Serie A şampiyonluğu yaşayan Conte, Inter ve Napoli'yi de İtalya'da şampiyonluğa taşıdı. Chelsea'nin başında ise Premier Lig şampiyonluğu kazandı.

Deneyimli çalıştırıcının özellikle şampiyonluk yarışındaki takımlarda elde ettiği başarılar, Fenerbahçe taraftarlarının kendisini istemesinde etkili olan unsurlar arasında gösteriliyor.

YENİ TEKNİK DİREKTÖR KARARI BEKLENİYOR

İsmail Kartal'ın ayrılığının ardından Fenerbahçe'de geçici teknik direktörlük görevi için Dirk Kuyt'ın adı öne çıktı. Sarı-lacivertli yönetimin kalıcı teknik direktör konusunda çalışmalarını sürdürdüğü belirtilirken, Antonio Conte ile ilgili gelişmeler de merakla takip ediliyor. Conte'nin adaylar arasında gösterilmesine rağmen Fenerbahçe ile anlaşma sağladığına ilişkin resmi bir duyuru yapılmadı.

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İsmail KartalAntonio ConteFenerbahçeSporSon Dakika

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    Yorumlar (16)

  • Mehmet Türk Mehmet Türk:
    Morinyo gibi bir hoca takımda hiç bir fayda sağlamadan milyonlarca tazminatı alıp defolup gitti yerli bir hocanın faydalı olacağını düşünüyorum 5 2 Yanıtla
  • İbrahim Yendi İbrahim Yendi:
    conte değil monte yide getirse bir cacık olmaz Ruh kalmamış 6 0 Yanıtla
  • Defenestration Enjoyer Defenestration Enjoyer:
    yerli olmasın kim olursa olsun, yerli hoca basından ve taraftardan etkilenip objektif karar veremiyor... 2 2 Yanıtla
  • Abdullah Ayyildiz Abdullah Ayyildiz:
    Kadro yetersiz. Kim gelirse gelsin. 3 0 Yanıtla
  • swall swall swall swall:
    Fenerbahçenin başına bence YILMAZ VURAL getirilmeli. Adam yıllardır Fenerbahçe sevgisi ile yanıyor. Takıma ruh verecek, kalpten seven bir teknik direktör. 2 1 Yanıtla
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