Spora başladı 6 ayda bambaşka birine dönüştü - Son Dakika
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Spora başladı 6 ayda bambaşka birine dönüştü

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Spora başladı 6 ayda bambaşka birine dönüştü
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Bir genç, düzenli beslenme ve sporla yalnızca 6 ayda yaşadığı fiziksel değişimi paylaştı. Öncesi ve sonrası fotoğraflarını yan yana getiren gencin vücudundaki değişim dikkat çekti.

Fiziksel görünümünü değiştirmek isteyen genç, düzenli beslenme ve sporla geçirdiği 6 aylık sürecin sonuçlarını paylaştı. İlk fotoğrafında daha az belirgin kas yapısına sahip olduğu görülen gencin, ikinci fotoğrafında özellikle omuz, kol ve karın kaslarındaki değişim dikkat çekti.

Spora başladı 6 ayda bambaşka birine dönüştü

ÖNCESİ VE SONRASI FOTOĞRAFLARINI PAYLAŞTI

Genç adamın paylaştığı iki fotoğraf, 6 aylık süreçte yaşadığı fiziksel değişimi gözler önüne serdi. İkinci karede daha belirgin kas yapısına ve daha düşük yağ oranına işaret eden bir görünüm ortaya çıktı. 

Spora başladı 6 ayda bambaşka birine dönüştü
SporSon Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Firat Tas Firat Tas:
    Bilmesek olmazdı ne kadar önemli bir haber ama 0 1 Yanıtla
  • Hakkı Aydın Bulut Karagundostu Hakkı Aydın Bulut Karagundostu:
    Siz haberci misiniz yoksa Boş gezenin boş kalfası şamatacı gırgırcı mısınız adam gibi haber yapmıyorsunuz milletle dalga mı geçiyorsunuz 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Spora başladı 6 ayda bambaşka birine dönüştü - Son Dakika
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