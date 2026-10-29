GSS primlerine af geliyor! Milyonlarca kişinin borcu silinecek - Son Dakika
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GSS primlerine af geliyor! Milyonlarca kişinin borcu silinecek

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GSS primlerine af geliyor! Milyonlarca kişinin borcu silinecek
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Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borçlarına yönelik yeni düzenlemeyle yaklaşık 1,4 milyon kişinin 3 milyar liralık borcunun silinmesi planlanıyor. TBMM'ye sunulması beklenen teklifle 2017 yılı öncesine ait ödenmemiş prim borçları, gecikme cezaları ve zamlarıyla birlikte affedilecek. Düzenlemenin yasalaşmasının ardından vatandaşlar borç durumlarını e-Devlet üzerinden sorgulayabilecek.

Genel Sağlık Sigortası (GSS) kapsamında prim borcu bulunan milyonlarca kişiyi ilgilendiren yeni düzenlemenin ayrıntıları belli olmaya başladı. Geçmiş yıllara ait prim borçlarının yanı sıra gecikme cezaları ve gecikme zamlarının da silinmesi planlanıyor. Düzenlemenin yasalaşması halinde yaklaşık 1,4 milyon kişinin 3 milyar liralık borcunun silinmesi bekleniyor.

GSS PRİM BORCU AFFI KİMLERİ KAPSAYACAK?

Sosyal güvenlik çatısı altında bulunmayan ve emekliler ile SGK'ye bağlı çalışanlar üzerinden sağlık hizmeti alamayan kişiler, Genel Sağlık Sigortası kapsamında değerlendiriliyor.

Bu kişiler arasında 18 yaşından sonra eğitimine devam etmeyenler, 20 yaşında liseyi bitirip üniversiteye gitmeyenler, üniversite mezunu olup çalışmayanlar ve zorunlu olarak GSS kapsamına giren diğer kişiler bulunuyor.

Primlerini kendileri ödemekle yükümlü olan vatandaşların ödeme yapmaması halinde borç oluşuyor. Bu borçlara gecikme cezası ve gecikme zammı da ekleniyor.

2017 YILI ÖNCESİNE AİT GSS BORÇLARI SİLİNECEK

TBMM'ye sunulması beklenen düzenlemenin en önemli maddesi, 2017 yılı öncesine ait ödenmemiş Genel Sağlık Sigortası prim borçlarının silinmesi olacak.

Daha önce 2016 yılı öncesine ait GSS prim borçları için benzer bir af uygulanmıştı. Yeni düzenlemeyle kapsamın genişletilmesi ve 2017 yılı öncesindeki ödenmemiş prim borçlarının da affedilmesi hedefleniyor.

Buna göre, borçların asıllarının yanı sıra bu borçlara ilişkin gecikme cezaları ve gecikme zamlarından da vazgeçilecek.

1,4 MİLYON KİŞİNİN 3 MİLYAR LİRALIK BORCU SİLİNECEK

Planlanan düzenlemenin yaklaşık 1,4 milyon kişiyi kapsaması bekleniyor. Af kapsamında silinmesi öngörülen toplam GSS prim borcu ise 3 milyar lira seviyesinde bulunuyor.

Düzenlemenin yasalaşmasının ardından vatandaşlar, Genel Sağlık Sigortası prim borçlarını e-Devlet üzerinden sorgulayabilecek.

2026 YILINDA GSS PRİMİ NE KADAR?

Genel Sağlık Sigortası kapsamında primlerini kendileri ödemek zorunda olan kişiler için 2026 yılında uygulanması gereken aylık prim tutarı 781 lira olarak belirtiliyor.

Bu tutar, herhangi bir sosyal güvencesi bulunmayan ve gelir testi sonucuna göre prim ödeme yükümlülüğü olan vatandaşları ilgilendiriyor.

Primlerin ödenmemesi halinde borç birikiyor ve gecikme nedeniyle toplam yükümlülük artabiliyor.

5,7 MİLYON KİŞİNİN GSS PRİMİNİ DEVLET ÖDÜYOR

Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK) son açıkladığı verilere göre, Türkiye'de 2 milyon kişi Genel Sağlık Sigortası primlerini kendisi ödeyerek sağlık hizmetlerinden yararlanıyor.

Buna karşılık 5,7 milyon kişinin GSS primi devlet tarafından karşılanıyor. Prim ödeme gücü bulunmayan vatandaşların bu destekten yararlanabilmesi için gelir testine girmesi gerekiyor.

GELİR TESTİYLE GSS PRİM BORCU SİLİNEBİLİR Mİ?

GSS primlerini ödeyemeyen kişiler, gelir testi yaptırarak primlerinin devlet tarafından karşılanmasını sağlayabiliyor. Gelir testi sonucunda aile içinde kişi başına düşen gelirin brüt asgari ücretin üçte birinden daha az olduğunun belirlenmesi halinde, prim ödeme yükümlülüğü devlet tarafından üstleniliyor.

Haberde belirtilen 2026 yılı tutarına göre, kişi başına düşen gelirin 11 bin TL'nin altında olması halinde GSS primleri devlet tarafından karşılanıyor. Bu koşulları sağlayan kişilerin mevcut prim borçları da silinebiliyor. Gelir testi için ikamet edilen ilçedeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına başvurulması gerekiyor.

GSS PRİM BORCU OLANLAR SAĞLIK HİZMETLERİNDEN YARARLANABİLİR Mİ?

Genel Sağlık Sigortası prim borcu bulunan vatandaşlar, devletin sunduğu sağlık hizmetlerinden kısıtlı şekilde yararlanabiliyor. Sosyal güvenlik çatısı altında bulunanlar, GSS primlerini düzenli ödeyenler ve prim borcu bulunmayan kişiler ise sağlık hizmetlerinden yararlanabiliyor.

Prim borcu olan vatandaşlar da Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık kurumları, devlet üniversitelerinin sağlık uygulama ve araştırma merkezleri ile SGK'nin anlaşmalı olduğu özel sağlık kuruluşlarında belirli koşullar altında hizmet alabiliyor.

AK PartiE-DevletEkonomiSon Dakika

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    Yorumlar (13)

  • mustafa sagdic mustafa sagdic:
    issiz diye para odeyen tek millet 9 0 Yanıtla
  • 7858 7858:
    bu nasıl bir adalet bizim ödediğimiz primler ne olacak iade etsinler o zaman 7 0 Yanıtla
  • Pc Copat Pc Copat:
    Borcumuzu neden ödedik pardon? 6 0 Yanıtla
  • ismailayz ismailayz:
    ödeyenler ne olacak parası iade edilecek mi ? 5 0 Yanıtla
  • tevfik yilmaz tevfik yilmaz:
    bizim gunahimiz ne biz ödedik zamanında 4 0 Yanıtla
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