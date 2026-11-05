Afyonkarahisar İhsaniye'de 8 kişinin öldürüldüğü olayda 2 öğretmen yaşamını yitirdi - Son Dakika
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Afyonkarahisar İhsaniye'de 8 kişinin öldürüldüğü olayda 2 öğretmen yaşamını yitirdi

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Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde pompalı tüfekle 8 kişinin öldürülmesinin ardından İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak, öldürülenlerden Ayşe Sena Demir ve Hilal Mete'nin öğretmen olduğunu açıkladı. Altınkaynak, iki öğretmen için başsağlığı diledi.

ÖLDÜRÜLENLERDEN İKİSİ ÖĞRETMEN

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde 8 kişinin pompalı tüfekle öldürülmesi olayına ilişkin sanal medya hesabından açıklama yapan İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak şu ifadeleri kullandı:

"İhsaniye Yukarıtandır Ortaokulumuzda görev yapan öğretmenlerimiz Ayşe Sena Demir ve Hilal Mete'nin elim bir olay sonucu hayatlarını kaybetmelerinin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Öğretmenlerimize Allah'tan rahmet; ailelerine, yakınlarına ve eğitim camiamıza başsağlığı ve sabır diliyorum."

Kaynak: DHA
İsmail AltınkaynakAyşe Senaİhsaniye3. SayfaEğitimGüncelAfyonAfyonSon Dakika

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