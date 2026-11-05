Nereden nereye! Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan kulüp yok oldu - Son Dakika
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Nereden nereye! Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan kulüp yok oldu

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Nereden nereye! Bir zamanlar Süper Lig\'i sallayan kulüp yok oldu
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4 yorum

Avrupa kupalarında Türkiye'yi temsil etmiş köklü kulüp Denizlispor, futbol müsabaka talimatları gereğince 1. Amatör Lig'e düşürüldü. Yeşil-siyahlı ekip geçen hafta Sarayköyspor karşılaşmasına çıkmamış, bu hafta oynanacak Serinhisarspor maçına da katılmayacağını bildirmişti. Horozlar önümüzdeki sezonu amatör ligde geçirecek.

Süper Lig'de geçmişte önemli başarılara imza atan ve Avrupa kupalarında Türkiye'yi temsil eden köklü kulüp Denizlispor, üst üste maçlara çıkmama kararı nedeniyle futbol müsabaka talimatları gereğince 1. Amatör Lig'e düşürüldü.

ÜST ÜSTE İKİ MAÇA ÇIKMADI

Geçtiğimiz hafta Sarayköyspor karşılaşmasına çıkmayan yeşil-siyahlı ekip, bu hafta oynanması planlanan Serinhisarspor müsabakasına da katılmayacağını bildirdi. Üst üste iki maça çıkmama kuralı gereğince tescil edilen karar doğrultusunda Horozlar, önümüzdeki sezon amatör ligde mücadele edecek.

TARAFTARI DERİN ÜZÜNTÜYE BOĞDU

Atatürk Stadı'nda bir dönem coşkulu taraftarıyla Süper Lig'e damga vuran kulübün bu duruma gelmesi, futbol camiasında ve taraftarlarda derin üzüntüye neden oldu.

Kaynak: İHA
Okurların en beğendiği yorum

“Etme bulma dünyası işte zamanında hiç bir iddiası yokken feneri şampiyonluktan ettiniz hiç üzülmedim”

Tüm yorumlar (4)
DenizlisporTürkiyeFutbolGüncelSporSon Dakika

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    Yorumlar (4)

  • DENİZCİ21 DENİZCİ21:
    Denizliler sahip çıkmalı. Biz Amedsporumuzu küllerinden çıkardık. 1 4
  • ENDER DENİZ ENDER DENİZ:
    Etme bulma dünyası işte zamanında hiç bir iddiası yokken feneri şampiyonluktan ettiniz hiç üzülmedim 3 1 Yanıtla
    Mehmet ali narlı Mehmet ali narlı:
    yatsa üzülecekmısın 2 0
  • Senol Ertus Senol Ertus:
    Fenerbahçeye karşı aslan kesilirken iyiydi o acıyı asla unutamam 0 0 Yanıtla
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