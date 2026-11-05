Bunu da gördük! "Fırıncıdan 4 çocuk yaptı" denilen eşinin önünde diz çöküp yalvardı

TikTok'ta tanışıp evlendiği eşinin iki ay sonra evi terk etmesi üzerine canlı yayına çıkan Mehmet Ali Şaşmaz, stüdyoda diz çökerek barışmak için yalvardı. Eşinin Nuh deyip peygamber demediği yüzleşmede Müge Anlı'nın kadın konuğuna "Çok da güzel değilsin, senin için nasıl böyle ağlıyorlar?" çıkışı canlı yayına damga vurdu.

Antalya'da yaşayan 49 yaşındaki Mehmet Ali Şaşmaz, TikTok üzerinden tanışarak nisan ayında dünyaevine girdiği Eşe Şaşmaz'ın evliliğin ikinci ayında evi terk etmesi üzerine Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvurdu. Evlilik öncesinde eşini el arabasında gezdirdiği ve sırtında taşıdığı renkli görüntüler paylaşılan Şaşmaz, 5 Ekim'den bu yana ulaşamadığı eşine canlı yayından "Evine dön" çağrısı yaptı.

DİZ ÇÖKEREK YALVARDI AMA...

Programın canlı yayınında eşiyle yüz yüze gelen Mehmet Ali Şaşmaz, gözyaşlarına hakim olamayarak Eşe Şaşmaz'ın önünde diz çöktü ve barışmak için adeta yalvardı. Ancak eşinin çabalarına aldırış etmeyen Eşe Şaşmaz, "Mehmet Ali'ye bir türlü alışamadım. Ayrılık kararım kesin, boşanmak istiyorum" diyerek kapıları tamamen kapattı.

MÜGE ANLI'DAN ŞOKE EDEN ÇIKIŞ: "ÇOK GÜZEL DE DEĞİLSİN"

Stüdyodaki ısrarlı barışma çabaları ve adamın gözyaşları karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen sunucu Müge Anlı, Eşe Şaşmaz'a yönelttiği soruyla sosyal medyanın gündemine oturdu. Anlı'nın, "Nasıl böyle yapıyorsun? Çok güzel de değilsin... Neyse keşke öyle söylemeseydim ama nasıl böyle ağlıyorlar senin için?" şeklindeki patlamasına Eşe Şaşmaz, "Ben zaten güzelim demiyorum" diyerek yanıt verdi.

CANLI YAYINDA İDDİALAR HAVADA UÇUŞTU

Yüzleşme sırasında programa bağlanan eski görümcesi ve farklı izleyiciler, Eşe Şaşmaz'ın geçmiş evlilikleri ve özel hayatına ilişkin çarpıcı iddialarda bulundu. Eski evliliğinde başkasıyla ilişkisi olduğu ve geçmişte birlikte olduğu bir kişinin intihar ettiği yönündeki iddiaları reddeden Eşe Şaşmaz, ilk evliliğinde şiddet gördüğünü, adı geçen kişinin ise ayrıldıktan aylar sonra hayatına son verdiğini belirterek hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.