CHP, Mustafa Sarıgül\'ün ipini çekti

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve Alman vatandaşlarının 1 milyar euroya varan kara para aklama ile imar yolsuzluğu ihbarlarıyla başlayan soruşturma kapsamı genişleyerek sürüyor. Sarıgül ailesine uzanan soruşturmada Emir Sarıgül'ün, babasının Özgür Özel'e 350 bin dolar verdiğine dair itirafı ve korumasının cinsel saldırı suçlamaları kamuoyunda geniş yankı buldu. Hakkındaki iddiaların ardından Yeni Parti'den istifa eden Mustafa Sarıgül için siyaset cephesinden de sert tepkiler geldi.

"MİLLETVEKİLLİĞİ SUÇ İŞLEME ÖZGÜRLÜĞÜ GETİRMEZ"

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Müslim Sarı, "Anadolu Sohbetleri" programında gündemi sarsan iddialara ilişkin ilk kez konuştu. Tabloyu "rezalet bir durum" olarak tanımlayan Sarı, "Tartışılan iddialar, konular konuşmalar... Bu bir dokunulmazlık süreciyle ilerler mi göreceğiz. Milletvekili olmak, suç işleme özgürlüğü getirmez. Herkes yargılanmalıdır, yargılanabilir. Bu iddiaların toplum vicdanında da yara açtığını görüyorum. Böyle bir durum söz konusu olursa, belki dokunulmazlık konusunda değerlendirme yapılabilir diye düşünüyorum" ifadelerine yer verdi.

SORUŞTURMA NASIL BAŞLADI?

Dosya iki Alman vatandaşının ihbarı üzerine açılmış; müştekiler, şirketler aracılığıyla kaynağı belirsiz yüksek miktarlı kara paranın aklanmasına yönelik işlemler gerçekleştirildiğini öne sürmüşlerdi. Alman vatandaşları, konuyla ilgili belgeleri gazeteci Murat Ağırel'e teslim ettikten sonra da tehdit edildiklerini iddialarına eklemişlerdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bu ifadelerin ardından soruşturma başlattı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açılamada müştekilerin, "80 milyon euro tutarında sözleşme düzenlendiği", "100 milyon euroluk havale işlemi gerçekleştirildiği", "1 milyar euroluk fonun kamu gücü ve nüfuzu kullanılarak kredi yoluyla yurt dışına çıkarılmasının vadedildiği" ve "1,5 milyon euro tutarında tekne satışı yapıldığı" yönünde iddialarda bulundukları ifade edilmişti.

İSTİFA ETMİŞTİ

“Partisini soruşturma nedeniyle çıkan tartışmaların dışına çıkarmak için istifa kararı aldığını” söyleyen Sarıgül, "Söz konusu soruşturma sonuçlanıncaya kadar Yeni Parti üyeliğinden istifa ediyorum." demişti. Sarıgül, geçen günlerde istifa dilekçesini TBMM Başkanlığı'na vermiş; Yeni Parti'nin sandalye sayısı 90'a düşmüştü.

SARIGÜL HAKKINDAKİ İDDİALAR

Kara para aklama soruşturması sürerken Sarıgül hakkında da cinsel saldırı iddiaları ortaya atıldı. Koruması, savcılık ifadesinde siyasi nüfuz, ekonomik sebepler ve ailesine zarar gelebileceği korkusuyla bugüne kadar Mustafa Sarıgül'den şikayetçi olamadığını öne sürdü, kendisi gibi başka mağdurlar olduğunu iddia etti. Bir başka iddia da Sarıgül'ün belediye başkanlığı döneminde imar usulsüzlüğü üzerinden milyar dolarlık haksız kazanç elde ettiği yönünde. Soruşturmaya dahil edilen bir gizli tanık, Mustafa Sarıgül’ün o dönem dev projelerin imar süreçlerinden milyar dolarlık rüşvet geliri elde ettiğini ve bu paranın Altınbaş ailesi aracılığıyla sisteme sokulduğunu öne sürdü.

Gizliği tanık imar işlemlerinden elde edilen kayıt dışı gelirlerin gayrimenkul ve turizm yatırımları üzerinden aklandığını savundu ve Sarıgül ailesinin Antalya'daki lüks otelde yüzde 50 gizli ortaklığının bulunduğunu iddia etti.