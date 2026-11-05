50 yaşındaki kadın kendi evinde hayattan koparıldı! Sevgilisi de intihar etti - Son Dakika
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50 yaşındaki kadın kendi evinde hayattan koparıldı! Sevgilisi de intihar etti

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50 yaşındaki kadın kendi evinde hayattan koparıldı! Sevgilisi de intihar etti
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50 yaşındaki kadın kendi evinde hayattan koparıldı! Sevgilisi de intihar etti
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Samsun’un Kavak ilçesinde bir bungalov evde çıkan tartışmada 38 yaşındaki İsmail Yurtseven, 50 yaşındaki sevgilisi Latife Mengüç’ü tabancayla öldürdükten sonra kendi hayatına son verdi. Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine eve gelen ekipler, iki kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Cenazeler otopsi için Samsun Adli Tıp Kurumu’na kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kavak’ta gece saatlerinde yaşanan olayda, kendisine ait bungalov evde bulunan bir kadın ile yanına gelen sevgilisi hayatını kaybetti. İkili arasında çıkan tartışmanın ölümle sonuçlandığı öne sürüldü.

TARTIŞMA ÖLÜMLE BİTTİ

Değirmencili Mahallesi’nde saat 02.00 sıralarında Latife Mengüç’ün kendisine ait bungalov evine sevgilisi İsmail Yurtseven geldi. Edinilen bilgiye göre ikili arasında bir tartışma çıktı. Tartışmanın ardından Yurtseven’in tabancayla Mengüç’e ateş ettiği, ardından kendi hayatına son verdiği iddia edildi.

SİLAH SESLERİ ÜZERİNE İHBAR

Silah seslerini duyan vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Eve gelen ekipler, Latife Mengüç ile İsmail Yurtseven’in hayatını kaybettiğini belirledi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Savcılığın olay yerindeki incelemelerinin ardından iki kişinin cenazesi, otopsi için Samsun Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığı’na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA
Adli Tıp Kurumu3. SayfaOtopsiSamsunGüncelKavakSon Dakika

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