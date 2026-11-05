50 yaşındaki kadın kendi evinde hayattan koparıldı! Sevgilisi de intihar etti

Kavak’ta gece saatlerinde yaşanan olayda, kendisine ait bungalov evde bulunan bir kadın ile yanına gelen sevgilisi hayatını kaybetti. İkili arasında çıkan tartışmanın ölümle sonuçlandığı öne sürüldü.

TARTIŞMA ÖLÜMLE BİTTİ

Değirmencili Mahallesi’nde saat 02.00 sıralarında Latife Mengüç’ün kendisine ait bungalov evine sevgilisi İsmail Yurtseven geldi. Edinilen bilgiye göre ikili arasında bir tartışma çıktı. Tartışmanın ardından Yurtseven’in tabancayla Mengüç’e ateş ettiği, ardından kendi hayatına son verdiği iddia edildi.

SİLAH SESLERİ ÜZERİNE İHBAR

Silah seslerini duyan vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Eve gelen ekipler, Latife Mengüç ile İsmail Yurtseven’in hayatını kaybettiğini belirledi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Savcılığın olay yerindeki incelemelerinin ardından iki kişinin cenazesi, otopsi için Samsun Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığı’na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.