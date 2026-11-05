Bayern Münih, Ballon d'Or kazanan Harry Kane'in sözleşmesini 2029'a kadar uzattı

Bayern Münih, Ballon d'Or kazanan Harry Kane'in sözleşmesini 2029'a kadar uzattıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bayern Münih, 33 yaşındaki Harry Kane ile 2029 yılına kadar geçerli yeni sözleşme imzalandığını açıkladı. İngiliz santrfor, Alman ekibiyle 1 Almanya Kupası, 2'şer Bundesliga ve Almanya Süper Kupası şampiyonluğu yaşadı.
Almanya Bundesliga ekibi Bayern Münih, İngiliz oyuncu Harry Kane ile sözleşmesini uzattı.
Kulübün açıklamasında, 33 yaşındaki Kane ile 2029 yılına kadar geçerli yeni sözleşme imzalandığı belirtildi.
İngiliz santrfor, Alman ekibiyle 1 Almanya Kupası, 2'şer Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ve Almanya Süper Kupası şampiyonluğu yaşadı.
Kane, geçen hafta 2025-26 sezonunun en iyi futbolcusuna verilen Ballon d'Or (Altın Top) ödülünü kariyerinde ilk kez kazanmıştı.
Kaynak: AA
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