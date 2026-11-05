İzmir'de gece yarısı yangın: 23 yaşındaki Dılgıran Enç dumandan etkilenip hayatını kaybetti - Son Dakika
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İzmir'de gece yarısı yangın: 23 yaşındaki Dılgıran Enç dumandan etkilenip hayatını kaybetti

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İzmir\'de gece yarısı yangın: 23 yaşındaki Dılgıran Enç dumandan etkilenip hayatını kaybetti
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Torbalı'nın Yemişlik Mahallesi'nde gece saat 03.00 sıralarında bir dairenin mutfağında başlayan yangın, 23 yaşındaki Dılgıran Enç'in ölümüyle sonuçlandı. Komşuların ihbarıyla gelen ekiplerin hastaneye ulaştırdığı Enver (7) ve Aras (8) kardeşlerin durumunun iyi olduğu açıklandı. Yangının nedeni araştırılıyor.

İZMİR'in Torbalı ilçesinde, evlerinde çıkan yangında dumandan etkilenen Dılgıran Enç (23) yaşamını yitirdi, çocukları Enver (7) ve Aras Enç (8) ise hastanede tedaviye alındı.

GECE SAATLERİNDE MUTFAKTA BAŞLADI

Torbalı'nın Yemişlik Mahallesi'ndeki 4 katlı bir binanın 3'üncü katındaki dairenin mutfağında, bugün saat 03.00 sıralarında yangın çıktı. Durumu fark eden komşuların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

GENÇ ANNE KURTARILAMADI

Alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken dumandan etkilenen Dılgıran Enç ile oğulları Enver Enç ve Aras Enç, Torbalı Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Durumu ağır olan Dılgıran Enç, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Enver ve Aras Enç kardeşlerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Yangının çıkış nedeninin tespiti için inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA
3. SayfaTorbalıGüncelİzmirSon Dakika

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SON DAKİKA: İzmir'de gece yarısı yangın: 23 yaşındaki Dılgıran Enç dumandan etkilenip hayatını kaybetti - Son Dakika
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