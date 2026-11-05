Bakan Yumaklı, orman yangınlarında bilançoyu açıkladı! Yüzde 86\'sı insan kaynaklı

Bakan Yumaklı, 2026 yılında orman yangınlarıyla mücadele çalışmalarını ve yangın verilerini gazetecilerle düzenlediği toplantıda değerlendirdi.

İklim değişikliğinin ormanlar üzerindeki baskıyı artırdığına dikkat çeken Yumaklı, mücadelenin yalnızca yangın söndürmekten ibaret olmadığını söyledi.

ORMAN YANGINI SAYISINDA YÜZDE 35 AZALMA

2025'te 3 bin 224'ü orman, 4 bin 285'i kırsal alan olmak üzere toplam 7 bin 509 yangın çıktığını hatırlatan Yumaklı, “Bu yıl ise 2.111'i orman, 4.108'i kırsal alan olmak üzere; toplam 6.219 yangına müdahale ettik” dedi.

Yumaklı, 2026'da 24 bin 527 hektar orman alanının yangınlardan etkilendiğini, bunun bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 68 azalma anlamına geldiğini belirtti. Orman yangınlarının 1.766'sı bir hektardan küçük alanda, yüzde 96'sı ise 10 hektardan küçük alanda kontrol altına alındı.

YANGINLARIN YÜZDE 86'SI İNSAN KAYNAKLI

Yangınların çıkış nedenlerine ilişkin bilgi veren Yumaklı, “Yangınların yüzde 86'sı insan kaynaklı meydana gelmiştir. Yüzde 67'si ihmal ve dikkatsizlikten, yüzde 16'sı kazalardan, yüzde 3'ü kasıtlı eylemlerden, yüzde 14'ü ise yıldırım kaynaklı ortaya çıkmıştır” ifadelerini kullandı. Orman yangınlarının yüzde 75'inin orman dışı alanlarda başladığı da kaydedildi.

İKİ AKUT DÖNEM, YANAN ALANIN YÜZDE 80'İ

Yumaklı, 2026'da iki akut dönem yaşandığını belirtti. 29-31 Temmuz’daki 3 günlük dönemde 260 yangına müdahale edildi ve bunların 255'i büyümeden kontrol altına alındı. Bu dönemde 11 bin 51 hektar alan zarar gördü. En büyük yangınlar Muğla Seydikemer’de 4 bin 350 hektar, Aydın Çine’de 2 bin 336 hektar ve Balıkesir Gömeç’te 1.614 hektar alanı etkiledi.

7-8 Eylül’deki ikinci akut dönemde ise 2 günde 147 yangına müdahale edildi ve 8 bin 553 hektar alan etkilendi. Bu dönemin en büyük yangını 4 bin 661 hektarla Adana Kozan’da, ikincisi 3 bin 134 hektarla Antalya Aksu’da çıktı.

Yangınlarda en zorlayıcı etkenin rüzgar olduğunu söyleyen Yumaklı, Balıkesir Gömeç’te rüzgar hızının saatte 63 kilometreyi bulduğunu, Aydın Çine’de ise yüzde 12'lik nemin yangının yayılmasını hızlandırdığını aktardı. İki akut dönemde zarar gören alan, toplam yanan alanın yüzde 80'ini oluşturdu.

AB’DE YÜZDE 33, TÜRKİYE’DE YÜZDE 68 AZALMA

AB ülkelerinde 2026'da toplam 692 bin 419 hektar ormanlık alanın yangınlardan etkilendiğini belirten Yumaklı, buna göre AB’de yanan alanın yüzde 33, Türkiye’de ise yüzde 68 azaldığını söyledi.

Avrupa Orman Yangını Bilgi Sistemi (EFFIS) verilerine dayanan karşılaştırmaya göre, 2026'da yanan alanın toplam orman varlığına oranı Kanada’da yüzde 1,24, ABD’de yüzde 1,23, İspanya’da yüzde 1,09, Portekiz ve İtalya’da yüzde 1,06, Fransa’da yüzde 0,56, Yunanistan’da yüzde 0,54 olarak gerçekleşti. Yumaklı, “Ülkemiz ise bütün bu ülkelerden çok daha az bir oran olan yüzde 0,1 seviyesindedir” dedi.

GÖNÜLLÜ SAYISI 142 BİNE ULAŞTI

Eğitim, bilinçlendirme ve önleyici tedbirlerin mücadelenin ilk aşamasını oluşturduğunu belirten Yumaklı, 2021'de 13 bin olan orman yangın gönüllüsü sayısının 2026'da 142 bine ulaştığını açıkladı. Sunulan verilere göre bu yıl 5 milyon 508 bin kişiye yangınla ilgili eğitim verildi.

Bu yıl 56 yeni yangın havuzu ve göleti yapıldığını, toplam sayının 4 bin 852'ye çıktığını belirten Yumaklı, ülke genelinde 194'ü akıllı olmak üzere 776 yangın gözetleme kulesi bulunduğunu söyledi.

PERSONEL 28 BİNİ AŞTI, HELİKOPTER SAYISI 119'A ÇIKTI

Yumaklı, “2025 yılında 25 bin olan orman yangınlarıyla mücadele personel sayısını, 2026 yılında 28 bin 65'e yükselttik. Arazöz sayımızı 1.953'e, ilk müdahale aracı sayımızı 2 bin 766'ya, iş makinesi sayımızı ise 878'e ulaştırdık. Bu ekiplerimiz 1.600 farklı noktada konuşlandı” diye konuştu.

İlk kez oluşturulan bölgesel müdahale merkezleri kapsamında Balıkesir, Bolu, Denizli, Konya ve Manisa’da üçer tim konuşlandırıldı. Uçak sayısının 28'e, helikopter sayısının 119'a çıkarıldığını belirten Yumaklı, 2002'de 73 ton olan anlık su atma kapasitesinin 462 tona yükseldiğini söyledi. 14 Bayraktar TB2 insansız hava aracıyla ormanların izlendiğini kaydeden Yumaklı, hava aracı konuş yeri sayısının da 11 yeni noktayla 69'a ulaştığını aktardı.

7 GÜN ÖNCEDEN RİSK UYARISI

Türkiye’deki ormanların yüzde 64'ünün birinci ve ikinci derece yangına hassas bölgelerde bulunduğunu belirten Yumaklı, Geliştirilmiş Yangın Risk Haritası’nın bu yıl ilk kez uygulamaya alındığını söyledi. Yumaklı, “40'tan fazla parametrenin değerlendirildiği bu haritalarımızla; yüksek riskli günlerde, 7 gün önceden orman işletme şefliklerimize özel uyarılar gönderdik” dedi.

Orman yolları navigasyon sistemi, araçlara takılan sıcaklık, nem ve rüzgar sensörleri, güvenli sürücü tanıma sistemi ve personele dağıtılan konum takip cihazlarının da Orman Yangın Yönetim Sistemi çatısı altında toplandığı bildirildi.

“YANAN ALANLARIN İMARA AÇILMASI MÜMKÜN DEĞİL”

Yangınlarla mücadelenin yanı sıra dezenformasyonla da mücadele ettiklerini savunan Yumaklı, anayasaya göre yanan ormanlık alanların imara açılmasının mümkün olmadığını, bu alanların yeniden ağaçlandırılmasının zorunlu olduğunu söyledi. Yumaklı, bu yaz şiddetli yangınlarla mücadele eden İspanya ve Fransa’ya uçak ve helikopter gönderdiklerini de hatırlattı.

11 KASIM’DA 81 İLDE FİDAN DİKİLECEK

11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü’nde Antalya’daki COP31 zirvesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avustralya Başbakanı Anthony Albanese ve BM Genel Sekreteri António Guterres’in birlikte fidan dikeceğini açıklayan Yumaklı, şunları söyledi:

“Liderler, COP31 anısına tesis ettiğimiz Barış Ormanına fidanlarını dikerken biz de ‘Geleceğe Nefes Dünyaya Barış’ sloganıyla 81 ilde vatandaşlarımızla birlikte fidanlarımızı toprakla buluşturacağız. 11 Kasım’da, 7'den 70'e bütün vatandaşlarımızı illerimizde fidan dikim sahalarına bekliyoruz.”

Vatandaşların fidan sahiplenme ve bağışını Geleceğe Nefes internet sitesinden yapabileceği belirtildi.

COP31'DE 5 ANA, 30'U AŞKIN YAN ETKİNLİK

Bakanlık olarak COP31'e 5 ana etkinlik ve 30'u aşkın yan etkinlikle katılacaklarını belirten Yumaklı, zirvede tarım ve gıda sistemlerinin iklim krizine karşı dayanıklılığı, su kaynaklarının verimli yönetimi ve orman yutak alanlarının korunmasının öne çıkarılacağını söyledi.

Turkuaz Bağlantısallık Girişimi’nin (TNI) resmi tanıtımının yapılacağını, IFAD iş birliğiyle hazırlanan kırsal tedarik zincirleri raporunun uluslararası lansmanına ev sahipliği yapılacağını açıklayan Yumaklı, Entegre Yangın Yönetimi Üst Düzey Diyaloğu’na da liderlik edeceklerini kaydetti.