Altın iki haftanın zirvesinde! Dev bankadan yatırımcının yüzünü güldürecek yeni tahmin - Son Dakika
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Altın iki haftanın zirvesinde! Dev bankadan yatırımcının yüzünü güldürecek yeni tahmin

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Altın iki haftanın zirvesinde! Dev bankadan yatırımcının yüzünü güldürecek yeni tahmin
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Altın iki haftanın zirvesinde! Dev bankadan yatırımcının yüzünü güldürecek yeni tahmin
Haber Videosu

ABD ara seçimlerinde Demokratların Kongre’nin her iki kanadında çoğunluğu elde etmesinin ardından dolar ve tahvil getirileri geriledi, altın fiyatları yükselişini sürdürdü. Ons altın 4.140 doları aşarak 22 Ekim’den bu yana en yüksek seviyeyi gördü, gram altın ise 6.650 lirayı geçti. Bankacılık devi Citi, altın için 3 aylık fiyat hedefini ons başına 4.500 dolar olarak açıkladı.

Değerli metallerdeki yükseliş perşembe sabahı da devam etti. Çarşamba günü yüzde 3,4 değer kazanan altın, güne yaklaşık yüzde 2'lik artışla başladı.

ONS ALTIN 22 EKİM’DEN BU YANA ZİRVEDE

Spot altın sabah saatlerinde yüzde 1,9 yükselerek ons başına 4.140,83 dolara çıktı. Böylece 22 Ekim’den bu yana en yüksek seviyesini gördü. Çarşamba günkü yüzde 3,4'lük sıçrama da 19 Ağustos’tan bu yana kaydedilen en büyük günlük artış oldu.

Yükselişe rağmen ons altın, ocak ayında gördüğü 5.589 dolarlık tüm zamanların zirvesinin yaklaşık yüzde 26 altında işlem görüyor.

GRAM ALTIN 6.650 LİRAYI AŞTI

Ons fiyatındaki artış iç piyasaya da yansıdı. 4 Kasım akşamı saat 21.45 itibarıyla 6.537 lira seviyesinde bulunan gram altın, perşembe sabahı 6.656 liraya yükseldi.

Sabah saatlerinde paylaşılan satış fiyatlarına göre çeyrek altın 10.943 liradan, yarım altın 21.880 liradan, tam altın 42.597 liradan, Cumhuriyet altını ise 43.599 liradan işlem gördü. Gremse altın 106.819 liraya çıktı.

DOLAR VE TAHVİL FAİZLERİNDEKİ GERİLEME ETKİLİ OLDU

Seçim sonuçlarıyla piyasalardaki belirsizliğin azalması ve küresel hisse senetlerindeki yükseliş, dolar endeksini aşağı çekti. Doların zayıflaması, başka para birimleriyle işlem yapan yatırımcılar için altını daha cazip hale getirdi.

ABD’nin 10 yıllık gösterge tahvil faizi de yüzde 4,87'ye geriledi. Faizlerdeki düşüş, getiri sağlamayan bir yatırım aracı olan altının 4.000 dolar eşiğinin üzerinde kalmasına destek verdi.

PLATİN VE PALADYUMDA SERT YÜKSELİŞ

Yükseliş diğer değerli metallere de yayıldı. Platinin ons fiyatı yüzde 5,58 artışla 1.499,29 dolara, paladyumun ons fiyatı ise yüzde 7,48 yükselişle 1.008,08 dolara çıktı.

DEV BANKADAN 4.500 DOLAR TAHMİNİ

Citi, yayımladığı raporda altın için 3 aylık fiyat hedefini ons başına 4.500 dolar olarak açıkladı.

Diğer büyük bankaların tahminleri de farklı seviyelerde bulunuyor. Goldman Sachs, ons altının yıl sonunda 4.900 dolara ulaşacağı öngörüsünü koruyor. HSBC ise 1 Ekim’de yaptığı revizyonla 2026 yılı ortalama altın fiyatı tahminini 4.560 dolardan 4.490 dolara indirdi.

GÖZLER TARIM DIŞI İSTİHDAM VERİSİNDE

Piyasalarda şimdi gözler, yarın açıklanacak ABD tarım dışı istihdam raporuna çevrildi. Raporun, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz politikasına ilişkin ipuçları vermesi bekleniyor.

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    Yorumlar (2)

  • ARSLANOĞLU Hakan ARSLANOĞLU Hakan: haberler.com okurlarından
    Bizler fakir bir Peygamberin ümmetindeniz diyen zenginler fakirlere devamlı umut nasip ediyorlar fakir edebiyatı yapıp lüks hayat içinde yaşıyorlar. Mahşerdeki toplantıya herkes katılacak. 0 0
  • KAOS ŞEHİT KAOS ŞEHİT:
    altını 1.000 tl düşürüp 500 tl çıkartıp zirve diyolar ve bizim insanlarımızda bunu yiyo şaka gibi 0 0 Yanıtla
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