ABD'nin iki RC-135U'sundan biri İran'a yönelik hazırlıkla Orta Doğu'ya sevk edildi - Son Dakika
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ABD'nin iki RC-135U'sundan biri İran'a yönelik hazırlıkla Orta Doğu'ya sevk edildi

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KAN'ın haberine göre ABD Hava Kuvvetleri'nin envanterinde yalnızca iki adet bulunan RC-135U casus uçaktan biri son 24 saatte Orta Doğu'ya doğru yola çıktı. Bu sevkin İran'a yönelik olası askeri hazırlıkların parçası olduğu değerlendirmesine yer verildi.

ABD Hava Kuvvetleri envanterinde yalnızca iki adet bulunan stratejik casus uçaktan birinin son 24 saat içinde Orta Doğu'ya doğru yola çıktığı bildirildi.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, ABD ordusuna ait RC-135U Combat Sent tipi casus uçağın bölgeye gönderilmesi, İran'a yönelik olası askeri hazırlıkların bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Haberde, düşman sahasındaki radar ve hava savunma sistemlerinin yaydığı sinyalleri tespit edip analiz etmek amacıyla kullanılan bu özel donanımlı casus uçaklardan envanterde yalnızca iki adet bulunduğu ve bunlardan birinin son 24 saat içinde Orta Doğu'ya sevk edildiği vurgulandı.

İsrail basınında 31 Ekim'de yayımlanan haberlerde, İran'a yönelik geniş kapsamlı olası bir askeri harekata hazırlık olarak ABD ordusunun İsrail'e 10 askeri nakliye uçağı ve 80 havadan havaya yakıt ikmal uçağı konuşlandırdığı aktarılmıştı.

Wall Street Journal (WSJ) gazetesi de uçuş takip verilerine ve yetkili kaynaklara dayandırdığı haberinde, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırı hazırlığında olduklarına dair yeni emareler bulunduğunu, Washington yönetiminin füze savunmasını güçlendirmek amacıyla Teksas'tan İsrail'e ek bir Patriot bataryası sevk ettiğini iddia etmişti.

Öte yandan, ABD basınında yer alan iddialara göre Washington, bazı Körfez ülkelerini, ABD'de 3 Kasım'da yapılan Kongre ara seçimlerinin ardından kısa süreli ancak yoğun çatışma veya saldırı ihtimaline karşı hazırlıklı olmaları konusunda uyarmıştı.

Kaynak: AA
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