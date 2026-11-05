Savcılık, adli tıbbın Kozinoğlu raporu için harekete geçti! İki değerlendirmeye itiraz edilecek - Son Dakika
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Savcılık, adli tıbbın Kozinoğlu raporu için harekete geçti! İki değerlendirmeye itiraz edilecek

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Savcılık, adli tıbbın Kozinoğlu raporu için harekete geçti! İki değerlendirmeye itiraz edilecek
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Silivri Başsavcılığı'nın, eski MİT mensubu Kozinoğlu'nun cezaevindeki ölümüne dair Adli Tıp Kurumu raporundaki iki değerlendirmeye itiraz edeceği öğrenildi. Kalp hastalığı sonucu ile zehirlenmeye dair delil bulunmadığı değerlendirmesinin Genel Kurul'da ele alınması istenecek.

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun Silivri Cezaevi'ndeki ölümüne ilişkin Adli Tıp Kurumu raporundaki iki değerlendirmeye itiraz edeceği öğrenildi.

RAPORDAKİ İKİ DEĞERLENDİRMEYE İTİRAZ EDİLECEK

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun Silivri Cezaevi'ndeki ölümüne ilişkin Adli Tıp Kurumu raporundaki iki değerlendirmeye itiraz edeceği öğrenildi.

Başsavcılık, Kozinoğlu'nun ölümün kalp hastalığı nedeniyle meydana geldiği yönündeki sonucun ve zehirlenmeye ilişkin tıbbi delil bulunmadığı değerlendirmesinin, Adli Tıp Genel Kurulu'nda ele alınmasını isteyecek.

Öte yandan Kaşif Kozinoğlu'nun 2011 yılında meydana gelen şüpheli ölümüne Silivri Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında, Kozinoğlu'nun kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu (ATK) Morg İhtisas Dairesi tarafından hazırlanan otopsi raporu ortaya çıktı.

"ZEHİRLENEREK ÖLDÜĞÜNE DAİR TIBBİ DELİL YOK"

Raporda, yapılan radyolojik inceleme, ölü muayenesi, otopsi, fethi kabir, radyoaaktif inceleme ve alınan örneklerin incelemeleri neticesinde değerlendirme yapıldığı kaydedildi. Raporda, kişinin travmatik tesirle öldüğünün tıbbi delillerinin bulunmadığı kaydedildi. Kozinoğlu'nun zehirlenerek öldüğüne dair tıbbi delillerin bulunmadığının vurgulandığı raporda, Kaşif Kozinoğlu'nun ölümünün kalp hastalığı sonucu meydana geldiği bilgisi yer aldı. Raporda, fethi kabir işlemine ilişkin bulgulara da yer verildi. Raporda, 3 adli tıp uzmanı, 1 kimyager ve 1 otopsi teknikeri ile fethi kabir işlemi yapıldığı kaydedildi. Raporda, Kozinoğlu'nun mide bulantısı, kusma, ishal, mide ve bağırsaklarda kanama, solunum yollarında alerjik reaksiyon bulunmadığı, diğer ağır metallerin normal düzeyde olduğu anlatıldı. Raporda, Kozinoğlu'nun zehirlenerek öldüğüne dair tıbbi delilin bulunmadığı aktarıldı.

"KALP RAHATSIZLIĞI İÇİN VERİLEN İLACIN ÖLÜME ETKİSİ BULUNMADI"

Hazırlanan raporda, hayatını kaybeden Kaşif Kozinoğlu'nun ölümünün kalp hastalığı sonucu meydana geldiği, Kozinoğlu'na kalp rahatsızlığı başladıktan sonra verilen ilacın, ölüm olayına etkisi ve katkısı bulunmadığı vurgulandı.

Adli tıp raporu tamamlandı! İşte Kaşif Kozinoğlu'nun ölüm nedeniAdli tıp raporu tamamlandı! İşte Kaşif Kozinoğlu'nun ölüm nedeni
Kaynak: DHA
Millî İstihbarat TeşkilatıAdli Tıp KurumuİstanbulPolitikaGüncelSon Dakika

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