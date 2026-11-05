Bakan Şimşek sinyali verdi! İşte en düşük emekli ve memur maaşı için konuşulan rakam - Son Dakika
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Bakan Şimşek sinyali verdi! İşte en düşük emekli ve memur maaşı için konuşulan rakam

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Bakan Şimşek sinyali verdi! İşte en düşük emekli ve memur maaşı için konuşulan rakam
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TBMM’de Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçe görüşmeleri sürerken, SGK Başuzmanı İsa Karakaş ocak zamlarına ilişkin en düşük emekli maaşı senaryolarını açıkladı ve kulislerde konuşulan 10 bin TL ile 15 bin TL arasındaki seyyanen zam ihtimalini değerlendirdi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Hazine ve Maliye Bakanlığının 2027 yılı bütçesinin görüşmelerine başlandı. Komisyonda sunum yapan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, emeklilerin alım gücüne ilişkin de açıklamalarda bulunan Şimşek, 2027 yılı bütçesinde bu amaçla kaynak ayrıldığını belirtti. Şimşek, "2027 yılı bütçesinde emeklilerimizin alım gücünü desteklemek amacıyla kaynak ayırıyoruz" ifadelerini kullandı. Bakanın açıklamasında emekli maaşlarına yapılabilecek iyileştirmenin tutarı veya uygulanma şekline ilişkin ayrıntı paylaşılmadı.

CUMHUR İTTİFAKI'NIN BİR NUMARALI GÜNDEMİ 

Konuya ilişkin dikkat çeken bir açıklama da SGK Başuzmanı İsa Karakaş'tan geldi. Karakaş, emeklilerin taleplerinin Cumhur İttifakı'nın tüm bileşenlerine iletildiğini ve Cumhurbaşkanı'nın da konuyu yakından takip ettiğini açıkladı. Ekim ayı enflasyonunun yüzde 2,18 gerçekleştiğini hatırlatan Karakaş, Merkez Bankası beklenti anketlerindeki kasım (yüzde 1,18) ve aralık (yüzde 0,97) tahminlerinin gerçekleşmesi durumunda yasal zam oranlarını şöyle sıraladı:

  • SSK ve Bağ-Kur emeklileri: Yüzde 8,28'lik zam oranı şimdiden garanti altına alındı. Yıl sonu gerçekleşmesiyle bu oran yüzde 10,62 seviyesine ulaşacak.
  • Memur ve memur emeklileri: Şimdiden yüzde 6,26 artış kesinleşti. Yıl sonu beklentilerine göre zam oranı yüzde 8,56 olacak.

EN DÜŞÜK EMEKLİ VE MEMUR MAAŞINDA YENİ HESAP

Herhangi bir refah payı veya seyyanen zam yapılmaması durumundaki en düşük maaş rakamlarını paylaşan Karakaş, mevcut tablonun ulaşacağı seviyeleri aktardı:

  • En düşük emekli maaşı: Bugünü 23 bin 552 TL olan tutar, yüzde 10,62 artışla 26 bin 54 TL seviyesine çıkacak.
  • En düşük memur Emeklisi maaşı: 31 bin 527 TL olan mevcut maaş, yüzde 8,56 artışla 34 bin 225 TL olacak.
  • En düşük memur maaşı: 70 bin 224 TL seviyesinden 76 bin 253 TL bandına yükselecek.

5 MİLYON EMEKLİYİ İLGİLENDİREN SEYYANEN ZAM VE KULİS RAKAMLARI

En düşük emekli maaşı uygulamasının 2019'da 800 bin kişiyi kapsarken bugün 5 milyon 100 bin kişiye ulaştığına dikkat çeken Karakaş, kulislerde konuşulan 65 yaş altı-üstü veya çalışan-çalışmayan emekli ayrımının yeni sorunlar doğurabileceği uyarısında bulundu. 2023 ikramiye sürecini hatırlatan Karakaş, yapılacak düzenlemenin tüm emeklileri kapsamasının adil olacağını vurguladı.

AK Parti teşkilatları ve milletvekillerinden gelen kulis bilgilerini aktaran Karakaş, masadaki en güçlü alternatifin seyyanen zam olduğunu belirtti:

  • 10 bin TL - 15 bin TL seyyanen zam: AK Parti ve MHP sıralarından gelen talepler doğrultusunda en az 10 bin TL, en fazla 15 bin TL seyyanen zam seçeneği konuşuluyor.
  • Bütçe ve yasal süreç: 15 bin TL'lik seyyanen zammın bütçe dengeleri açısından ek bütçe gerektirebileceği, ancak Hazine kaynaklarıyla karşılanabileceği ifade edildi. Tüm bu düzenlemelerin SGK bünyesinde değil, Meclis'ten geçecek kanun maddesiyle hayata geçeceği belirtildi.
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