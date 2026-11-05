Emekli maaşlarında yeni müjde! En büyük zam onlara verilecek - Son Dakika
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Emekli maaşlarında yeni müjde! En büyük zam onlara verilecek

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Emekli maaşlarında yeni müjde! En büyük zam onlara verilecek
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22 yorum

Hükümetin, emeklilerin alım gücünü artırmak amacıyla aylıklarda yapacağı iyileştirmeyle ilgili ayrıntılar netleşmeye başladı. İyileştirmede, yaş, prim gün sayısı ve yatırılan prime göz önünde bulundurulacak. 65 yaş üstü ile prim gün sayısı ve yüksek prim ödeyen emekliler, kademeli artıştan daha çok yararlanacak.

Milyonlarca emeklinin gözü, 2027 yılında aylıklarında yapılacak artışa çevrildi. Hükümet, emekli aylıklarına yönelik yapılacak iyileştirme için değişik seçenekleri değerlendiriyor. Bu kapsamda atılacak adımla ilgili etki analizleri yapıldığı, artışın hangi ölçütlere göre belirleneceği üzerinde çalışmalar sürüyor.  

İYİLEŞTİRME İÇİN ÖNE ÇIKAN FORMÜL 

Ankara'da, başta ekonomi olmak üzere ilgili bakanlıklarda, yıllardır enflasyonun ağır yükünü sırtlanan emeklilerin alım gücünü artırmak amacıyla aylıklarında yapılacak iyileştirmeyle ilgili yürütülen çalışmanın ayrıntıları netleşmeye başladı.   

İyileştirmede, üç temel ölçüt öne çıkıyor. Bunlar yaş,  prim gün sayısı ve yatırılan prim olarak sıralanıyor. Buna göre 65 yaş üstü ile prim gün sayısı ve yüksek prim ödeyen emekliler, kademeli artıştan daha çok yararlanacak. Bu ölçütlerden uzaklaşan emeklilerin aylıkları, kademeli olarak daha az artacak. 

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Emekli aylıklarına yapılacak ek artışla ilgili çalışmalara ilişkin kaynaklar, ANKA Haber Ajansı'na yaptıkları açıklamada, "Emeklilerin durumları ortada. Milyonlarca emeklinin alım gücünü artırmak için bir iyileştirme yapılacak. Bu aşamada teknik çalışmalar sürüyor. Bu çalışmalar, karar mercilerine sunulacak. Karar alındıktan sonra da yasalaşacak ve uygulamaya girecek" dedi.  

EK ARTIŞ ÖNCESİ BEKLENEN ZAM ORANLARI 

Ekonomist Prof. Dr. Hakkı Hakan Yılmaz, Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) kasım ve aralık aylarında yüzde 1,5 gelmesi durumunda yeni yılın ilk yarısında memur ve memur emeklilerinin yüzde 9,5, SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin de yüzde 11,6 oranında zam alacağını söyledi.  

Yılmaz, son dört ayın toplam enflasyonun yüzde 8,29 olduğunu hatırlatarak, "SSK ve BAĞ-KUR emeklileri bu oranda zammı hak etti. Memurlar ve memur emeklileri için yüzde 1,20  enflasyon farkı oluştu. Bu kesim de yüzde 5'lik toplu sözleşme zammıyla birlikte yüzde 6,27 zammı hak etmiş oldu" diye konuştu.

Kaynak: ANKA
Okurların en beğendiği yorum

“doğru olan bu 9000 binle 3600 günü olan aynı maaş olmaz”

Tüm yorumlar (22)
EkonomiHükümetGüncelZamSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

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    Yorumlar (22)

  • Mehmet Yılmaz Mehmet Yılmaz:
    doğru olan bu 9000 binle 3600 günü olan aynı maaş olmaz 20 1 Yanıtla
    Serkan Polat Serkan Polat:
    dogru olan gecinemeyen emekliye cozum bulmak adam 3600 den enekli olmus diye acliktan olsun mu 8 4
    omerfarukkale33 omerfarukkale33:
    Bencillik yapma Mehmet. Bu iside elektirik işine çevirecekler faturaya göre devlet desteği var yok dolaylı zam aslında. buda ona benzer emekliye zam yaptım denecek ama aması var herkesi kapsamiyacak ama zam yaptım olacak 1 2
  • osman şahin osman şahin:
    Çok pirim az pirim evi olan olmayan aracı olan olmayan çalışan çalışmayan yaşlı olan genç olan aç olan tok olan birde bu ayrımcılık çıktı emekli emeklidir sınıflara ayırmakta nedir 13 3 Yanıtla
  • Emre emre Emre emre:
    65 yaş üstü ve Altı ne kadar saçma bir konu değilmi 8 2
  • Aykut Kalkan Aykut Kalkan:
    siz hangi isi düzgun taotinizki bunu yapacaksiniz 7 2 Yanıtla
  • Hüseyin Amca Hüseyin Amca:
    9350 günle emekli oldum 5500 günle emekli olanla aynı maaşı aliyorum adaletiniz bumu 5 3 Yanıtla
    ENDER DENİZ ENDER DENİZ:
    Aynen katılıyorum 9600 günle emekli oldum 6 sene önce en düşük emekli ile aramdaki fark her sene hızla kapanıyor kerizmiyiz biz daha fazla prim ödedik ne şartlarda çalıştık adaletsizliktir bu 0 0
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