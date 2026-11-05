Emekli maaşlarında yeni müjde! En büyük zam onlara verilecek

Milyonlarca emeklinin gözü, 2027 yılında aylıklarında yapılacak artışa çevrildi. Hükümet, emekli aylıklarına yönelik yapılacak iyileştirme için değişik seçenekleri değerlendiriyor. Bu kapsamda atılacak adımla ilgili etki analizleri yapıldığı, artışın hangi ölçütlere göre belirleneceği üzerinde çalışmalar sürüyor.

Ankara'da, başta ekonomi olmak üzere ilgili bakanlıklarda, yıllardır enflasyonun ağır yükünü sırtlanan emeklilerin alım gücünü artırmak amacıyla aylıklarında yapılacak iyileştirmeyle ilgili yürütülen çalışmanın ayrıntıları netleşmeye başladı.

İyileştirmede, üç temel ölçüt öne çıkıyor. Bunlar yaş, prim gün sayısı ve yatırılan prim olarak sıralanıyor. Buna göre 65 yaş üstü ile prim gün sayısı ve yüksek prim ödeyen emekliler, kademeli artıştan daha çok yararlanacak. Bu ölçütlerden uzaklaşan emeklilerin aylıkları, kademeli olarak daha az artacak.

Emekli aylıklarına yapılacak ek artışla ilgili çalışmalara ilişkin kaynaklar, ANKA Haber Ajansı'na yaptıkları açıklamada, "Emeklilerin durumları ortada. Milyonlarca emeklinin alım gücünü artırmak için bir iyileştirme yapılacak. Bu aşamada teknik çalışmalar sürüyor. Bu çalışmalar, karar mercilerine sunulacak. Karar alındıktan sonra da yasalaşacak ve uygulamaya girecek" dedi.

Ekonomist Prof. Dr. Hakkı Hakan Yılmaz, Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) kasım ve aralık aylarında yüzde 1,5 gelmesi durumunda yeni yılın ilk yarısında memur ve memur emeklilerinin yüzde 9,5, SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin de yüzde 11,6 oranında zam alacağını söyledi.

Yılmaz, son dört ayın toplam enflasyonun yüzde 8,29 olduğunu hatırlatarak, "SSK ve BAĞ-KUR emeklileri bu oranda zammı hak etti. Memurlar ve memur emeklileri için yüzde 1,20 enflasyon farkı oluştu. Bu kesim de yüzde 5'lik toplu sözleşme zammıyla birlikte yüzde 6,27 zammı hak etmiş oldu" diye konuştu.