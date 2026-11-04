18 milyon emekliye verilecek ek zam için rakam ortaya çıktı! İşte Meclis\'e geleceği tarih

Milyonlarca emeklinin gözü 2027 yılı ocak ayında maaşlara yapılacak artışa çevrilirken, iktidarın üzerinde çalıştığı yeni düzenlemeye ilişkin dikkat çeken bilgiler geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın emeklilerin gelirlerini artırmaya yönelik açıklamalarının ardından AK Parti kulislerinde konuşulan zam formülleri ortaya çıktı. Masada 10 bin ve 15 bin liralık seyyanen zam seçeneklerinin yanı sıra refah payı ve gelir durumuna göre farklılaştırılmış ek ödeme modelleri bulunuyor.

ERDOĞAN'DAN EMEKLİLERE İYİLEŞTİRME MESAJI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçen hafta yaptığı açıklamada emeklilerin ekonomik koşullarına ilişkin düzenleme mesajı vererek, "Emeklilerimizin durumunu iyileştireceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da emeklilere yönelik yeni bir çalışma yürütüldüğünü açıklamıştı.

Işıkhan, "Emeklilerimizin yaşadığı ekonomik koşulların farkındayız ve refah seviyelerini yükseltmeye yönelik çalışmalarımızı, kararlılıkla sürdürüyoruz. Bu kapsamda, 2027 yılı Ocak ayından itibaren geçerli olması hedeflenen, mevcut yasal artışlara ilave, iyileştirmeleri de içeren bir çalışma yapıyoruz" demişti.

10 BİN VE 15 BİN LİRALIK SEYYANEN ZAM MASADA

NTV muhabiri Özgür Akbaş'ın aktardığı kulis bilgilerine göre AK Parti kurmayları, emeklilere yapılacak ek artış için farklı formüller üzerinde çalışıyor. Bunlar arasında 10 bin lira ve 15 bin liralık seyyanen zam seçenekleri öne çıkıyor.

Yürütülen etki analizlerine göre tüm emeklilere 10 bin liralık seyyanen zam yapılmasının Hazine'ye yıllık maliyeti yaklaşık 2,16 trilyon lira olarak hesaplanıyor. Bu tutarın 15 bin liraya yükseltilmesi halinde ise yıllık maliyetin 3,24 trilyon liraya ulaşacağı belirtiliyor.

Ancak söz konusu rakamlar henüz kesinleşmiş zam tutarları değil. İktidarın, bütçe üzerindeki etkileri değerlendirdikten sonra hangi formülün uygulanacağına karar vermesi bekleniyor.

REFAH PAYI SEÇENEĞİ DE DEĞERLENDİRİLİYOR

Seyyanen zammın yanı sıra emeklilere enflasyon farkına ek olarak refah payı verilmesi de gündemde bulunuyor.

AK Parti kaynaklarından aktarılan bilgilere göre, 2027 yılı ocak ayında yapılacak yasal maaş artışının üzerine ilave bir iyileştirme yapılması hedefleniyor. Bu kapsamda tüm emeklilere aynı tutarda seyyanen zam verilmesi veya maaşlara belirli oranlarda refah payı eklenmesi seçenekleri değerlendiriliyor.

Çalışmalarda aile gelirini tamamlayıcı destek sistemi üzerinden oluşturulabilecek modellerin de ele alındığı ifade ediliyor.

PRİM GÜN SAYISI VE ÇALIŞMA DURUMU DİKKATE ALINACAK

Emeklilere yönelik düzenlemede yalnızca maaş tutarlarının değil, prim gün sayısı ve çalışma durumunun da dikkate alınması planlanıyor.

Kulis bilgilerine göre uzun yıllar prim ödeyenlerle daha az prim günü üzerinden emekli olanlar arasında farklı ödeme modelleri üzerinde duruluyor. Ayrıca 65 yaş üstünde çalışmaya devam eden emekliler ile herhangi bir işte çalışmayan emeklilerin durumlarının ayrı ayrı değerlendirilmesi gündemde.

Özellikle ileri yaşta olup çalışmayan emeklilere yönelik pozitif ayrımcılık yapılması da değerlendirilen seçenekler arasında yer alıyor.

DÜZENLEME MECLİS'E NE ZAMAN GELECEK?

Emeklilerin merakla beklediği düzenlemenin takvimine ilişkin de kulis bilgileri paylaşıldı.

AK Parti kaynaklarına göre bütçe görüşmelerinin 27 Kasım'da tamamlanmasının ardından emeklilere yönelik yasal düzenleme üzerinde çalışmaların hızlanması bekleniyor. NTV'nin aktardığı bilgilere göre ise teklifin, Genel Kuruldaki bütçe görüşmelerinin ardından aralık ayının son günlerine doğru TBMM Başkanlığına sunulması öngörülüyor.

18 MİLYONA YAKIN EMEKLİYİ İLGİLENDİRİYOR

Yaklaşık 18 milyon emekliyi kapsaması hedeflenen düzenlemede, 2027 yılı ocak ayında uygulanacak enflasyon kaynaklı artışların yanı sıra ek ödeme yapılması üzerinde duruluyor.

Aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte emeklilerin yasal maaş artışlarının netleşmesi bekleniyor. Ardından seyyanen zam veya refah payı seçeneklerinden hangisinin uygulanacağına ilişkin kararın şekillenmesi öngörülüyor.