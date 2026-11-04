18 milyon emekliye verilecek ek zam için rakam ortaya çıktı! İşte Meclis'e geleceği tarih - Son Dakika
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18 milyon emekliye verilecek ek zam için rakam ortaya çıktı! İşte Meclis'e geleceği tarih

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18 milyon emekliye verilecek ek zam için rakam ortaya çıktı! İşte Meclis\'e geleceği tarih
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18 milyon emekliye verilecek ek zam için rakam ortaya çıktı! İşte Meclis\'e geleceği tarih
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Milyonlarca emeklinin beklediği ek zam düzenlemesinde yeni ayrıntılar ortaya çıktı. AK Parti kulislerinde 10 bin ve 15 bin liralık seyyanen zam ile refah payı seçenekleri üzerinde çalışıldığı belirtilirken, düzenlemenin bütçe görüşmelerinin ardından Meclis'e sunulması bekleniyor. Yaklaşık 18 milyon emekliyi ilgilendiren çalışmada prim gün sayısı, yaş ve çalışma durumu gibi kriterler de değerlendiriliyor.

Milyonlarca emeklinin gözü 2027 yılı ocak ayında maaşlara yapılacak artışa çevrilirken, iktidarın üzerinde çalıştığı yeni düzenlemeye ilişkin dikkat çeken bilgiler geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın emeklilerin gelirlerini artırmaya yönelik açıklamalarının ardından AK Parti kulislerinde konuşulan zam formülleri ortaya çıktı. Masada 10 bin ve 15 bin liralık seyyanen zam seçeneklerinin yanı sıra refah payı ve gelir durumuna göre farklılaştırılmış ek ödeme modelleri bulunuyor.

ERDOĞAN'DAN EMEKLİLERE İYİLEŞTİRME MESAJI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçen hafta yaptığı açıklamada emeklilerin ekonomik koşullarına ilişkin düzenleme mesajı vererek, "Emeklilerimizin durumunu iyileştireceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da emeklilere yönelik yeni bir çalışma yürütüldüğünü açıklamıştı.

Işıkhan, "Emeklilerimizin yaşadığı ekonomik koşulların farkındayız ve refah seviyelerini yükseltmeye yönelik çalışmalarımızı, kararlılıkla sürdürüyoruz. Bu kapsamda, 2027 yılı Ocak ayından itibaren geçerli olması hedeflenen, mevcut yasal artışlara ilave, iyileştirmeleri de içeren bir çalışma yapıyoruz" demişti.

18 milyon emekliye verilecek ek zam için rakam ortaya çıktı! İşte Meclis'e geleceği tarih

10 BİN VE 15 BİN LİRALIK SEYYANEN ZAM MASADA

NTV muhabiri Özgür Akbaş'ın aktardığı kulis bilgilerine göre AK Parti kurmayları, emeklilere yapılacak ek artış için farklı formüller üzerinde çalışıyor. Bunlar arasında 10 bin lira ve 15 bin liralık seyyanen zam seçenekleri öne çıkıyor.

Yürütülen etki analizlerine göre tüm emeklilere 10 bin liralık seyyanen zam yapılmasının Hazine'ye yıllık maliyeti yaklaşık 2,16 trilyon lira olarak hesaplanıyor. Bu tutarın 15 bin liraya yükseltilmesi halinde ise yıllık maliyetin 3,24 trilyon liraya ulaşacağı belirtiliyor.

Ancak söz konusu rakamlar henüz kesinleşmiş zam tutarları değil. İktidarın, bütçe üzerindeki etkileri değerlendirdikten sonra hangi formülün uygulanacağına karar vermesi bekleniyor.

REFAH PAYI SEÇENEĞİ DE DEĞERLENDİRİLİYOR

Seyyanen zammın yanı sıra emeklilere enflasyon farkına ek olarak refah payı verilmesi de gündemde bulunuyor.

AK Parti kaynaklarından aktarılan bilgilere göre, 2027 yılı ocak ayında yapılacak yasal maaş artışının üzerine ilave bir iyileştirme yapılması hedefleniyor. Bu kapsamda tüm emeklilere aynı tutarda seyyanen zam verilmesi veya maaşlara belirli oranlarda refah payı eklenmesi seçenekleri değerlendiriliyor.

Çalışmalarda aile gelirini tamamlayıcı destek sistemi üzerinden oluşturulabilecek modellerin de ele alındığı ifade ediliyor.

PRİM GÜN SAYISI VE ÇALIŞMA DURUMU DİKKATE ALINACAK

Emeklilere yönelik düzenlemede yalnızca maaş tutarlarının değil, prim gün sayısı ve çalışma durumunun da dikkate alınması planlanıyor.

Kulis bilgilerine göre uzun yıllar prim ödeyenlerle daha az prim günü üzerinden emekli olanlar arasında farklı ödeme modelleri üzerinde duruluyor. Ayrıca 65 yaş üstünde çalışmaya devam eden emekliler ile herhangi bir işte çalışmayan emeklilerin durumlarının ayrı ayrı değerlendirilmesi gündemde.

Özellikle ileri yaşta olup çalışmayan emeklilere yönelik pozitif ayrımcılık yapılması da değerlendirilen seçenekler arasında yer alıyor.

18 milyon emekliye verilecek ek zam için rakam ortaya çıktı! İşte Meclis'e geleceği tarih

DÜZENLEME MECLİS'E NE ZAMAN GELECEK?

Emeklilerin merakla beklediği düzenlemenin takvimine ilişkin de kulis bilgileri paylaşıldı.

AK Parti kaynaklarına göre bütçe görüşmelerinin 27 Kasım'da tamamlanmasının ardından emeklilere yönelik yasal düzenleme üzerinde çalışmaların hızlanması bekleniyor. NTV'nin aktardığı bilgilere göre ise teklifin, Genel Kuruldaki bütçe görüşmelerinin ardından aralık ayının son günlerine doğru TBMM Başkanlığına sunulması öngörülüyor.

18 MİLYONA YAKIN EMEKLİYİ İLGİLENDİRİYOR

Yaklaşık 18 milyon emekliyi kapsaması hedeflenen düzenlemede, 2027 yılı ocak ayında uygulanacak enflasyon kaynaklı artışların yanı sıra ek ödeme yapılması üzerinde duruluyor.

Aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte emeklilerin yasal maaş artışlarının netleşmesi bekleniyor. Ardından seyyanen zam veya refah payı seçeneklerinden hangisinin uygulanacağına ilişkin kararın şekillenmesi öngörülüyor.

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Seyyanen zamAK PartiEkonomiRefahZamSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • İSMAİL BOZKURT İSMAİL BOZKURT:
    istersen %50 zam yap. emekli seçimi bekliyor. 21 1 Yanıtla
    128547Ab& 128547Ab&:
    seni gidi bilardocu İsmail 3 12
    Altay Bozkurt Altay Bozkurt:
    128 topitop !! 0 0
  • Mert demir Mert demir:
    Yine cahil saf emekliyi kandırma politikasi 16 3 Yanıtla
    Etirol Orhan Etirol Orhan:
    BUNU YIYECEK COK DAVAR EMEKLI VAR 2 0
  • Mustafa Berktas Mustafa Berktas:
    NEHİRE SU GELİNCEYE KADAR , KURBAĞANIN GÖZÜ ÇIKTI AMA İLLAKİ ÜLKEDE SEÇİM Mİ OLMASI GEREKİYORMUŞ ? halktan kopmamak lazım , seçim olmadan da halkı duymak gerekmez mi ? 13 0 Yanıtla
  • Mehmet Vatandaş Mehmet Vatandaş:
    Aylardır aynı haber emekliye şu zam bu zam. Duyan esnaf da emekli her ay zam alıyor sanıyor basıyor etiketlere. Daha kasım enflasyonu var hele aralık enflasyonu TUİK harikalar yaratacak yine her yıl aralıkta olduğu gibi enflasyonu ne kadar düşürmeyi başaracak görelim sonra zam hesaplanır:)) 7 0 Yanıtla
  • Bhadır Uzun Bhadır Uzun:
    KADEMELİ EMEKLİLİK HAKTIR! ADALET İÇiN ŞARTTIR.. emeklilikte yaşa takılanlar eyt liler değil esas biziz 99-2008 arası insanların mağduriyetinin ivedilikle giderilmesi Anayasal ve insani haktır sosyal sağlık ve emeklilik sistemine inancın yitirilmemesi ve dengenün bozulmaması içün kademeli geçiş bekliyoruz dünyanın hangi ülkesinde 1 günle 20 yıl fark olur .. bu ayıp çözülmeden kümse adaletten bahsetmesün.. 50 yaşında insanlara artık özel sektörde iş vermiyorlar TAŞ mı yiyelim biz bu memleketin çocukları değil iyiz 18 ay askerlik yaptık 7 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: 18 milyon emekliye verilecek ek zam için rakam ortaya çıktı! İşte Meclis'e geleceği tarih - Son Dakika
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