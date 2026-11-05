Trabzonspor, Freiburg'a kendi sahasında mağlup oldu - Son Dakika
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Trabzonspor, Freiburg'a kendi sahasında mağlup oldu

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Trabzonspor, Freiburg\'a kendi sahasında mağlup oldu
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9 yorum

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nin 3. haftasında sahasında ağırladığı Almanya'nın Freiburg takımına 1-0 mağlup oldu. Bordo-mavililer ilk yenilgisini alarak 6 puanda kaldı.

UEFA Konferans Ligi'nin 3. haftasında Trabzonspor ile Alman temsilcisi Freiburg karşı karşıya geldi. Papara Park'ta oynanan mücadeleyi Trabzonspor, 1-0 kaybetti. 

FREIBURG ÖNE GEÇTİ

14. dakikada Grifo'nun sol taraftan kullandığı korner atışında, ceza alanı içinde iyi yükselen Matanovic'in kafa vuruşunda, topu kaleci Onana, sağ tarafına doğru yatarak çeldi. Ancak altıpas içinde Kübler, meşin yuvarlağı filelere gönderdi.

Trabzonspor, Freiburg'a kendi sahasında mağlup oldu

BARAJA ÇARPAN TOP KORNERE GİTTİ

26. dakikada Muhammed Salah'ın ceza yayının sağ tarafından kullandığı serbest atışta, baraja çarpan top kornere çıktı.

SALAH SERT ŞUTUNDA İSABET SAĞLAYAMADI

41. dakikada Saviolo'nun soldan ortasında, ceza alanı içinde topu kontrol eden Salah'ın sert şutunda, top üstten auta gitti.

Trabzonspor, Freiburg'a kendi sahasında mağlup oldu

BU KEZ FREIBURG GELDİ

43. dakikada hızlı gelişen konuk takım atağında Eggestein'in pasında ceza alanı sol çaprazında Grifo'nun şutunda, top yandan auta çıktı.

TRABZONSPOR İLK KEZ KAYBETTİ

Karşılaşmanın geri kalan bölümünde başka gol olmadı ve mücadeleyi Freiburg kazandı. Bu sonuçla birlikte Avrupa'da ilk kez kaybeden Trabzonspor, 6 puanda kaldı. Freiburg da puanını 6'ya yükseltti.

Trabzonspor, Freiburg'a kendi sahasında mağlup oldu

THOMAS REIS İLE İLK KAYIP

Öte yandan Trabzonspor, Thomas Reis ile de ilk kez sahadan yenilgiyle ayrıldı. Göreve gelmesinin ardından ligde 5, Avrupa'da 2 galibiyet alan deneyimli hoca, sekizinci maçında ilk kez kaybetti. 

Okurların en beğendiği yorum

“Bende isterdim ülke puanı için ama öyle TFF ittirmesiyle olmuyor”

Tüm yorumlar (9)
UEFA Konferans LigiTrabzonsporKonferansFreiburgFreiburgAlmanyaFutbolSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

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    Yorumlar (9)

  • pusatalfa pusatalfa:
    Bende isterdim ülke puanı için ama öyle TFF ittirmesiyle olmuyor 10 4
  • Temha Arak Temha Arak:
    ögleden sonra tık yok 10 3 Yanıtla
    Talip Konyali Talip Konyali:
    Bu mu karadenizin fırtınası...hiç bu kadar aciz durumda görmemiştim..almanlar tam bir disiplin ğrneği..Reis ...sana hiç yakışmadı 9 1
  • Lale Kıranlı Lale Kıranlı:
    Taraftara yazıklar olsun sanki tenis izliyolar stad boş en vefasız taraftar trabzon taraftarı o kadar bağlılar trabzonun hepsi trabzonlu ama taraftarlığı öğrenemediler 3 1 Yanıtla
  • Ferhat Demirel Ferhat Demirel:
    Adamlar Almanya liginde 3 sırada.... 3 1 Yanıtla
  • Nageb Skubic Nageb Skubic:
    Dju ve Aral olsa sonuç farklı olurdu, Onauchu artık bitmiş, TS'nin iyi bir ofansif orta saha ve iyi bir yedek forvet almasi lazım, ya değilse ligi ancak 4. ya da 5. bitirirler, konferansta ligten ciksa bile en fazla çeyrek final oynar. 3 0
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