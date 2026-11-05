Trabzonspor, Freiburg\'a kendi sahasında mağlup oldu

Nageb Skubic:

Dju ve Aral olsa sonuç farklı olurdu, Onauchu artık bitmiş, TS'nin iyi bir ofansif orta saha ve iyi bir yedek forvet almasi lazım, ya değilse ligi ancak 4. ya da 5. bitirirler, konferansta ligten ciksa bile en fazla çeyrek final oynar.