Kütahya\'da 70 hastane çalışanı zehirlenme şüphesiyle acile kaldırıldı, 10\'u tedavide

Kütahya'da 70 hastane çalışanı zehirlenme şüphesiyle acile kaldırıldı, 10'u tedavideGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kütahya Şehir Hastanesi'nde 70 çalışan, gıda zehirlenmesi şüphesiyle acil serviste tedaviye alındı. Personelin tavuk yemeği yedikten sonra rahatsızlandığı iddia edilirken, 60 kişi taburcu edildi; hastanede kalan 10 çalışanın durumunun iyi olduğu bildirildi.
Kütahya Şehir Hastanesi'nde görevli 70 personel, gıda zehirlenmesi şüphesiyle acil servise başvurdu. 60 personelin taburcu edildiği, 10 personelin ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
TAVUK YEMEĞİNİN ARDINDAN RAHATSIZLANDILAR
İddiaya göre, hastanede görevli personel, tükettiği tavuk yemeğinin ardından rahatsızlandı. Gıda zehirlenmesi şüphesi üzerine 70 personel acil servise başvurdu.
10 PERSONELİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR
Yapılan müdahalelerin ardından 60 personel taburcu edildi. Tedavileri devam eden 10 personelin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: İHA
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