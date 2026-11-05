Kütahya'da 70 hastane çalışanı zehirlenme şüphesiyle acile kaldırıldı, 10'u tedavide - Son Dakika
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Kütahya'da 70 hastane çalışanı zehirlenme şüphesiyle acile kaldırıldı, 10'u tedavide

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Kütahya\'da 70 hastane çalışanı zehirlenme şüphesiyle acile kaldırıldı, 10\'u tedavide
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Kütahya Şehir Hastanesi'nde 70 çalışan, gıda zehirlenmesi şüphesiyle acil serviste tedaviye alındı. Personelin tavuk yemeği yedikten sonra rahatsızlandığı iddia edilirken, 60 kişi taburcu edildi; hastanede kalan 10 çalışanın durumunun iyi olduğu bildirildi.

Kütahya Şehir Hastanesi'nde görevli 70 personel, gıda zehirlenmesi şüphesiyle acil servise başvurdu. 60 personelin taburcu edildiği, 10 personelin ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

TAVUK YEMEĞİNİN ARDINDAN RAHATSIZLANDILAR

İddiaya göre, hastanede görevli personel, tükettiği tavuk yemeğinin ardından rahatsızlandı. Gıda zehirlenmesi şüphesi üzerine 70 personel acil servise başvurdu.

10 PERSONELİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Yapılan müdahalelerin ardından 60 personel taburcu edildi. Tedavileri devam eden 10 personelin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA
Şehir HastanesiAcil ServisZehirlenme3. SayfaHastaneKütahyaGüncelSağlıkSon Dakika

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SON DAKİKA: Kütahya'da 70 hastane çalışanı zehirlenme şüphesiyle acile kaldırıldı, 10'u tedavide - Son Dakika
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