Kütahya\'da 70 hastane çalışanı zehirlenme şüphesiyle acile kaldırıldı, 10\'u tedavide

Kütahya Şehir Hastanesi'nde görevli 70 personel, gıda zehirlenmesi şüphesiyle acil servise başvurdu. 60 personelin taburcu edildiği, 10 personelin ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

TAVUK YEMEĞİNİN ARDINDAN RAHATSIZLANDILAR

İddiaya göre, hastanede görevli personel, tükettiği tavuk yemeğinin ardından rahatsızlandı. Gıda zehirlenmesi şüphesi üzerine 70 personel acil servise başvurdu.

10 PERSONELİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Yapılan müdahalelerin ardından 60 personel taburcu edildi. Tedavileri devam eden 10 personelin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.