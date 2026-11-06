Kütahya Şehir Hastanesinde gıda zehirlenmesi şüphesiyle 54 personel rahatsızlandı

KÜTAHYA Şehir Hastanesi'nde öğle yemeğinin ardından rahatsızlanan 54 personel, gıda zehirlenmesi şüphesiyle acil servise başvurdu.

Kütahya Şehir Hastanesi'nde görev yapan 54 personel, iddiaya göre hastanede yedikleri öğle yemeğinin ardından rahatsızlandı. Gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanenin acil servisine başvuran personel acil serviste yapılan ilk değerlendirmelerin ardından tedavi altına alındı. Olayla ilgili polis ekiplerince başlatılan inceleme sürüyor.