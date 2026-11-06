Kütahya Şehir Hastanesinde gıda zehirlenmesi şüphesiyle 54 personel rahatsızlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Kütahya Şehir Hastanesinde gıda zehirlenmesi şüphesiyle 54 personel rahatsızlandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kütahya Şehir Hastanesinde gıda zehirlenmesi şüphesiyle 54 personel rahatsızlandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Kütahya Şehir Hastanesinde iddiaya göre öğle yemeğinin ardından rahatsızlanan 54 personel, gıda zehirlenmesi şüphesiyle acil serviste tedavi altına alındı. Polisin olayla ilgili başlattığı inceleme sürüyor.

KÜTAHYA Şehir Hastanesi'nde öğle yemeğinin ardından rahatsızlanan 54 personel, gıda zehirlenmesi şüphesiyle acil servise başvurdu.

Kütahya Şehir Hastanesi'nde görev yapan 54 personel, iddiaya göre hastanede yedikleri öğle yemeğinin ardından rahatsızlandı. Gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanenin acil servisine başvuran personel acil serviste yapılan ilk değerlendirmelerin ardından tedavi altına alındı. Olayla ilgili polis ekiplerince başlatılan inceleme sürüyor.

Kaynak: DHA
Acil ServisİncelemeKütahyaSağlıkGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Alaattin Çakıcı, Devlet Bahçeli’yi MHP Genel Merkezi’nde ziyaret etti Alaattin Çakıcı, Devlet Bahçeli'yi MHP Genel Merkezi'nde ziyaret etti
Berke Özer’den A Milli Takım açıklaması: Sergen Hoca’ya ilettim Berke Özer'den A Milli Takım açıklaması: Sergen Hoca'ya ilettim
Afyonkarahisar’da 8 kişiyi katleden saldırgan böyle yakalandı Afyonkarahisar'da 8 kişiyi katleden saldırgan böyle yakalandı
Batrakov’a inanılmaz bir zam Yeni maaşı çok konuşulur Batrakov'a inanılmaz bir zam! Yeni maaşı çok konuşulur
Bakan Şimşek’ten emekliye zam müjdesi Bakan Şimşek'ten emekliye zam müjdesi
İskenderunspor, Ziraat Türkiye Kupası’ndan men edildi İskenderunspor, Ziraat Türkiye Kupası'ndan men edildi
00:53
Deplasman kabusu sürüyor Beşiktaş öne geçtiği maçta Celtic’e kaybetti
Deplasman kabusu sürüyor! Beşiktaş öne geçtiği maçta Celtic'e kaybetti
00:46
Eski Bakan’ın eşi ve eski SPK Başkanı için karar verildi
Eski Bakan'ın eşi ve eski SPK Başkanı için karar verildi
00:04
Mekke Anlaşması TBMM Genel Kurulunda kabul edildi
Mekke Anlaşması TBMM Genel Kurulunda kabul edildi
23:43
Fenerbahçeli voleybolcu Arina Fedorovtseva gönlünü Galatasaray’ın yıldızına kaptırdı
Fenerbahçeli voleybolcu Arina Fedorovtseva gönlünü Galatasaray'ın yıldızına kaptırdı
22:43
Fatma Betül Sayan Kaya hakkında tutuklama talebi
Fatma Betül Sayan Kaya hakkında tutuklama talebi
22:15
Afyonkarahisar’daki katliamda acı detaylar 8 kişinin yakınları hastane önünde gözyaşlarına boğuldu
Afyonkarahisar'daki katliamda acı detaylar! 8 kişinin yakınları hastane önünde gözyaşlarına boğuldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2026 01:25:59. #7.13#
SON DAKİKA: Kütahya Şehir Hastanesinde gıda zehirlenmesi şüphesiyle 54 personel rahatsızlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android