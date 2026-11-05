Chelsea\'de akılalmaz olay! Her gün 2 saat o odadan çıkmıyordu

Chelsea'de Cole Palmer'ın masaj alışkanlığıyla ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandığı ileri sürüldü. İngiliz futbolcunun herhangi bir sakatlığı olmamasına rağmen her gün sağlık merkezinde uzun süre vakit geçirmesi üzerine kulüp yönetiminin harekete geçtiği belirtildi.

HER GÜN İKİ SAAT MASAJ YAPTIRIYORDU

Palmer'ın kulüp fizyoterapistinden her gün iki saat boyunca masaj hizmeti aldığı öne sürülürken Chelsea yönetiminin bu seansları sınırlandırma kararı aldığı aktarıldı.